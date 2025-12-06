Κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων: Ενισχύονται τα αγροτικά μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα

Κλιμακώνονται από το πρωί του Σαββάτου (6/12) οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τη δημιουργία νέων αγροτικών μπλόκων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Νωρίτερα σήμερα, είχε στηθεί νέο μπλόκο στις Μικροθήβες Μαγνησίας με πάνω από 200 τρακτέρ να κατευθύνονται ήδη προς τα εκεί από περιοχές όπως ο Αλμυρός, το Βελεστίνο, ο Ρήγας Φεραίος, η Αγχίαλος και άλλες αγροτικές κοινότητες.

Την ίδια στιγμή, τέταρτο αγροτικό μπλόκο αναμένεται να στηθεί στη Θεσσαλονίκη μετά τα μπλόκα στις περιοχές των Μαλγάρων, της Χαλκηδόνας και των Πράσινων Φαναριών.

Υπενθυμίζεται ότι κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγροτικές κινητοποιήσεις επεκτείνονται και στη νησιωτική Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η Συντονιστική Επιτροπή αγροκτηνοτρόφων της Κρήτης αποφάσισε τον επ' αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου από την ερχόμενη Δευτέρα (8/12).

Κατ' επέκταση, στις κινητοποιήσεις αναμένεται να πάρουν μέρος και οι αγρότες στη Ρόδο από τις 15 Δεκεμβρίου, όπου και θα πραγματοποιήσουν κινητοποιήσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης τους.

Όλα τα παραπάνω, έρχονται σε μια στιγμή όπου η κυβέρνηση -διά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη- δηλώνει μεν ανοιχτή σε συναντήσεις και διάλογο με τους αγρότες, καταδικάζοντας όμως τα εμπόδια στις μετακινήσεις των πολιτών και τις έκνομες ενέργειες.

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