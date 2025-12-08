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Χατζηδάκης στο Bloomberg: Οι συμφωνίες LNG Ελλάδας–ΗΠΑ αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης
Πολιτική
17:11 - 08 Δεκ 2025

Χατζηδάκης στο Bloomberg: Οι συμφωνίες LNG Ελλάδας–ΗΠΑ αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
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Μήνυμα ότι η Ελλάδα αναβαθμίζει τον γεωστρατηγικό της ρόλο στον τομέα της ενέργειας έστειλε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg TV από τη Νέα Υόρκη. 

Όπως τόνισε, οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες ελληνικών εταιρειών για την εισαγωγή αμερικανικού LNG με προορισμό την κεντρική και ανατολική Ευρώπη «αλλάζουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης» και αναδεικνύουν τη χώρα σε κρίσιμο διαμετακομιστικό κόμβο.

Η Ελλάδα ως νέα ενεργειακή πύλη της Ευρώπης

Οι κινήσεις της Αθήνας έρχονται σε μια περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει τις προσπάθειες απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον βαθύ ενεργειακό ανασχεδιασμό που ακολούθησε. Με υποδομές όπως η Ρεβυθούσα, ο σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη και τα διασυνδεδεμένα δίκτυα προς τις βαλκανικές χώρες, η Ελλάδα επιχειρεί να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέροντας εναλλακτικές πηγές και οδεύσεις.

Οι νέες συμβάσεις LNG με αμερικανικούς παρόχους θεωρούνται στρατηγικής σημασίας, καθώς δημιουργούν μια σταθερή ροή ανεξάρτητη από γεωπολιτικές πιέσεις και παρέχουν στην περιοχή επιπλέον ευελιξία ως προς τις εισαγωγές.

Ουκρανία: Μάχη για ενεργειακή επάρκεια ενόψει χειμώνα

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία αντιμετωπίζει κρίσιμες ελλείψεις, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει πάνω από το 50% της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου. Η ενίσχυση των ενεργειακών οδεύσεων προς την Ανατολική Ευρώπη μέσω Ελλάδας αποκτά επομένως ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση, κάτι που σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη υπογραμμίζει τον ρόλο της χώρας ως «παράγοντα σταθερότητας» στην περιοχή.

Η Ελλάδα αφήνει πίσω την κρίση: Στο προσκήνιο η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup

Το Bloomberg σημειώνει επίσης ότι η κινητικότητα αυτή αποτυπώνει μια Ελλάδα που πλέον έχει ξεπεράσει την περίοδο της κρίσης χρέους. Ενδεικτικό, σύμφωνα με το πρακτορείο, είναι ότι ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, διεκδικεί αυτή την εβδομάδα την προεδρία του Eurogroup, της πιο ισχυρής θέσης στο οικονομικό επιτελείο της ευρωζώνης.

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