50 χρόνια ΠΣΑΠΠ: Η Πλατεία Συντάγματος έγινε ανοιχτό γήπεδο για όλους

Σε ένα ανοιχτό γήπεδο για όλους μετατράπηκε η Πλατεία Συντάγματος το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, με το Football Unity Festival του ΠΣΑΠΠ να φέρνει το ποδόσφαιρο στην καρδιά της Αθήνας. Από τις 10:00 έως τις 19:00, δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα, τουρνουά, masterclasses, διαγωνισμοί και παράλληλες δράσεις έφεραν κοντά χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας: παιδιά και οικογένειες, ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, σπουδαίες προσωπικότητες του αθλήματος. Αφορμή, τα 50 χρόνια ζωής του Συνδέσμου.

Από τα παιδιά των ακαδημιών και τις ποδοσφαιρίστριες, μέχρι τους All Stars, τους πρωτεργάτες του Συνδέσμου, τους φιλάθλους, τους εθελοντές και τους συνεργάτες της διοργάνωσης, το Football Unity Festival έφερε στο ίδιο σημείο διαφορετικές γενιές και εκφάνσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στα 50 χρόνια του ΠΣΑΠΠ, το μήνυμα «Το Παιχνίδι που μας ενώνει» δεν έμεινε σύνθημα: έγινε εικόνα στο κέντρο της Αθήνας.

Το Σύνταγμα έπαιξε μπάλα

Από νωρίς το πρωί, η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας ήταν διαφορετική. Μπάλες, φανέλες, παιδικές φωνές και κόσμος κάθε ηλικίας γέμισαν την πλατεία, με την αγωνιστική δράση να ξεκινά από το τουρνουά ακαδημιών. Εκεί, το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Στον τελικό δημιουργήθηκαν μεικτές ομάδες από τις ακαδημίες που συμμετείχαν, αποτυπώνοντας στην πράξη το μήνυμα της ημέρας. Όλοι οι μικροί αθλητές και αθλήτριες έφυγαν με μετάλλιο, αλλά κυρίως με την εμπειρία μιας ημέρας αφιερωμένης στη χαρά του παιχνιδιού, δίπλα στα ποδοσφαιρικά τους είδωλα. Στο τουρνουά συμμετείχαν οι Falcons του Κώστα Κατσουράνη, η Hellinicon FC by Demis Nikolaidis, οι Thunders, ο Αστέρας Βύρωνα, η Pathiakakis FC, ο Χαραυγιακός, καθώς και η ομάδα της ActionAid και της Οργάνωσης ΓΗ.

Ξεχωριστή θέση στη γιορτή είχε το τουρνουά ΠΣΑΠΠ Women. Ποδοσφαιρίστριες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο άθλημα –μεταξύ άλλων οι Κατερίνα Τσιάπανου, Χριστιάνα Κιάμου, Στέλλα Ντζάνη και Αντωνία Κριεζή– πρόσφεραν θέαμα, ανέδειξαν τη δυναμική του ποδοσφαίρου γυναικών και έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα στα κορίτσια που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Τη νίκη πανηγύρισε η ομάδα της Αντωνίας Κριεζή, με τις Γέλενα Ντιμιτρίεβιτς, Γεωργία Σαραντούλια και Καλλιόπη Τάτση, η οποία παρέλαβε έπαθλα και τέσσερα πιστολάκια μαλλιών REMINGTON AC7200 SuperCare Pro 2200 AC Dryer.

Το απόγευμα ήρθε η σειρά των ΠΣΑΠΠ All Stars και η πλατεία υποδέχθηκε ονόματα που έχουν συνδεθεί με μεγάλες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι Γιώργος Καραγκούνης, Κώστας Κατσουράνης, Άγγελος Χαριστέας, Αντώνης Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Βαγγέλης Μόρας, Νίκος Σπυρόπουλος, Σωτήρης Νίνης, Ζέκα, Λουτσιάνο, Τζιοβάνι, Μιχάλης Μπακάκης, Χρήστος Αραβίδης, Άρης Σοϊλέδης, Κοσμάς Τσιλιανίδης, Άντονι Μουνιέ, Γιάννης Σκοπελίτης, Πάτρικ Ογκουνσότο, Ελίνι Δημούτσος, Ντιέγκο Νέρες, Άγγελος Ζαφειράκης, Αλέξανδρος Αρναρέλης, Παναγιώτης Λινάρδος, Βασίλης Παπαδάκης, Δημήτρης Μπενετάτος, Μάριος Καψάλης, Γιώργος Κεφάλας, Νίκος Χατζηστεργίου και Βαγγέλης Ψαρρής, μπήκαν ξανά στο γήπεδο, αυτή τη φορά σε αγώνες 3x3, χαρίζοντας στο κοινό εικόνες που ξύπνησαν αναμνήσεις και ένωσαν διαφορετικές γενιές φιλάθλων. Πρωταθλητές Ευρώπης, διεθνείς και ποδοσφαιριστές που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές βρέθηκαν ξανά με την μπάλα στα πόδια, σε μία από τις κορυφαίες στιγμές της ημέρας.

Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των Βαγγέλη Μόρα, Σωτήρη Νίνη, Κοσμά Τσιλιανίδη και Αλέξανδρου Αρναρέλη, που παρέλαβαν έπαθλα και τέσσερις ξυριστικές μηχανές REMINGTON PG5000 Graphite Series Personal Groomer.

Παράλληλα με τα τουρνουά, τα masterclasses έδωσαν σε παιδιά και φίλους του αθλήματος την ευκαιρία να δουλέψουν πάνω στην τεχνική, την πάσα, το σουτ και την ντρίμπλα, ενώ το Football Darts Challenge πρόσθεσε ακόμη πιο συμμετοχικό χαρακτήρα στη Fan Zone. Στο Human Table Football, μικροί και μεγάλοι έγιναν οι ίδιοι «παίκτες» στο αγαπημένο ξύλινο ποδοσφαιράκι, παίρνοντας θέση στο γήπεδο και προσπαθώντας να σκοράρουν μαζί με την ομάδα τους: μια διαδραστική δράση για όλες τις ηλικίες, γεμάτη κίνηση, συνεργασία και, φυσικά, γκολ. Ο ΠΣΑΠΠ προσέφερε μπάλες ως δώρα στους νικητές, κλείνοντας τις παράλληλες δράσεις με τον πιο ποδοσφαιρικό τρόπο.

O άνθρωποι που έγραψαν την ιστορία του

Την ώρα που η Πλατεία Συντάγματος ζούσε στον ρυθμό του Football Unity Festival, στο NJV Athens Plaza πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια ζωής και προσφοράς του ΠΣΑΠΠ. Μια συνάντηση με έντονο συμβολισμό, αφιερωμένη στους ανθρώπους που άνοιξαν τον δρόμο, υπηρέτησαν τον Σύνδεσμο και συνέβαλαν στην εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ Ρωξάνη Μπέη, ο τεχνικός διευθυντής της ΕΠΟ, Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος της Superbet League 2, Πέτρος Μαρτσούκος. Κεντρικές τοποθετήσεις πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ Γιώργος Μπαντής, ο κ. Βρούτσης, η κα Μπέη και ο Διευθυντής του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 Βάιος Τσούτσικας.

Η πιο φορτισμένη στιγμή ήταν αφιερωμένη στους πρωτεργάτες του ΠΣΑΠΠ, σε εκείνους που έβαλαν τα θεμέλια ώστε ο Σύνδεσμος να φτάσει στη σημερινή του μορφή. Τιμήθηκαν οι Αντώνης Αντωνιάδης, Αριστείδης Καμάρας, Γιώργος Κούδας, Λάκης Νικολάου, Γιώργος Δεληκάρης, Γιάννης Γκαϊτατζής, Βασίλης Σιώκος, Κυριάκος Αποστολίδης, Στάθης Χάιτας, Νίκος Χρηστίδης, Κώστας Αϊδινίου, Νίκος Μάλλιαρης, Γιώργος Σιόντης, Γιάννης Μπαλάφας και Κώστας Λεβέντης. Πρόσωπα διαφορετικών εποχών, με κοινό σημείο τη συμβολή τους στην ιστορία του Συνδέσμου και του αθλήματος, που βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας βραδιάς η οποία συνέδεσε το παρελθόν με το παρόν.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν οι τιμητικές βραβεύσεις στη μνήμη των Μίμη Δομάζου, Άγγελου Κρεμμύδα και Μίμη Παπαϊωάννου, ως φόρος τιμής στην παρακαταθήκη τους. Τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν επίσης στον Δήμαρχο Αθηναίων και στην Πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ για τη στήριξη και τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση της διοργάνωσης.

Δύο επέτειοι, μία γιορτή

Η ημέρα ένωσε δύο σημαντικές επετείους: τα 50 χρόνια του ΠΣΑΠΠ και τα 30 χρόνια του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ο σταθμός βρέθηκε στην καρδιά της δράσης καθ’ όλη τη διάρκεια του Football Unity Festival, με ζωντανές εκπομπές, συνεντεύξεις και καλεσμένους από τον χώρο του ποδοσφαίρου, μεταφέροντας τον παλμό της Πλατείας Συντάγματος σε όλη την Ελλάδα. Οι παραγωγοί και οι δημοσιογράφοι του σταθμού ανέλαβαν τον σχολιασμό των αγώνων και των παράλληλων δράσεων, δίνοντας ραδιοφωνικό ρυθμό σε ολόκληρη την ημέρα.

Οι άνθρωποι πίσω από τη γιορτή: οι συντελεστές που έβαλαν τη δική τους υπογραφή

Μια διοργάνωση αυτής της κλίμακας παίρνει ζωή μέσα από τους ανθρώπους και τους συνεργάτες της. Στο Football Unity Festival, φορείς και brands συνέβαλαν, ο καθένας από τον δικό του ρόλο, ώστε η γιορτή του ΠΣΑΠΠ να αποκτήσει την εικόνα και την ενέργεια που άρμοζαν στην επέτειο των 50 χρόνων.

Ως Platinum Sponsor του Football Unity Festival, ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 αποτέλεσε βασικό συνοδοιπόρο του ΠΣΑΠΠ στη μεγάλη γιορτή των 50 χρόνων του Συνδέσμου. Η στήριξή του συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση μιας διοργάνωσης που έφερε το ποδόσφαιρο στο κέντρο της Αθήνας και, κυρίως, έφερε κοντά διαφορετικές γενιές του αθλήματος, υπηρετώντας στην πράξη το κεντρικό μήνυμα «Το Παιχνίδι που μας ενώνει».

Το NJV Athens Plaza, ως Awards Ceremony Partner, φιλοξένησε την επετειακή τελετή για τα 50 χρόνια του ΠΣΑΠΠ, προσφέροντας το σκηνικό για μια από τις πιο συμβολικές στιγμές της διοργάνωσης. Στον χώρο του συναντήθηκαν άνθρωποι διαφορετικών εποχών του ελληνικού ποδοσφαίρου, τιμήθηκαν οι πρωτεργάτες του Συνδέσμου και αναδείχθηκε η ιστορική διαδρομή μισού αιώνα.

Η Remington, ως Official Partner, πρόσθεσε τη δική της πινελιά στις απονομές και στους διαγωνισμούς του Football Unity Festival. Με τα δώρα της προς τους νικητές του ΠΣΑΠΠ Women και των ΠΣΑΠΠ All Stars, αλλά και προς τους τυχερούς του διαγωνισμού των ζωντανών εκπομπών, συνδέθηκε με ορισμένες από τις πιο χαρούμενες στιγμές της ημέρας. Στη διάρκεια των εκπομπών του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός, με δώρα δύο ξυριστικές μηχανές PG5000 Graphite Series Personal Groomer και ένα πιστολάκι μαλλιών AC7200 SuperCare Pro 2200 AC Dryer.

Το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, ως Official Partner, στάθηκε επίσης στο πλευρό του Football Unity Festival και του ΠΣΑΠΠ, αποτελώντας μέρος του δικτύου συνεργατών που στήριξε τη διοργάνωση: μια σύμπραξη φορέων και brands γύρω από μια κοινή ποδοσφαιρική εμπειρία, με επίκεντρο τη συμμετοχή, τη συνύπαρξη και τη σύνδεση διαφορετικών γενεών.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, ως Official Water, φρόντισε για την ενυδάτωση και τη δροσιά του κοινού με παγωμένο νερό και αναψυκτικά, σε μια εκδήλωση που κράτησε εννέα ώρες και έφερε μικρούς και μεγάλους στην Πλατεία Συντάγματος.

Τα McDonald’s, ως Volunteer Partner, στάθηκαν έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους που εργάστηκαν για τη διοργάνωση, προσφέροντας γεύματα στους εθελοντές και στους εργαζομένους: μια ουσιαστική κίνηση φροντίδας προς εκείνους που κράτησαν όρθια αυτή τη μεγάλη ποδοσφαιρική ημέρα, από το πρωί έως το βράδυ.

Η VAAT Sports, ως Official Jersey Partner, έδωσε στο Football Unity Festival τη δική του αγωνιστική ταυτότητα, δημιουργώντας τις εμφανίσεις που φόρεσαν οι ομάδες –από τις ακαδημίες έως τους ΠΣΑΠΠ All Stars και τις ΠΣΑΠΠ Women– καθώς και τις μπλούζες των ανθρώπων του ΠΣΑΠΠ, «ντύνοντας» τις διαφορετικές γενιές που συναντήθηκαν στα γήπεδα της πλατείας.

Η Crystal Audio, ως Official Supporter, υποστήριξε με τον εξοπλισμό της την ηχητική κάλυψη της διοργάνωσης και των ζωντανών εκπομπών, ώστε ο παλμός, οι φωνές και οι στιγμές της ημέρας να φτάνουν καθαρά στο κοινό της πλατείας.

Ο Εθελοντισμός ενώνει

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ως Educational Partner, έφερε στη διοργάνωση τη δύναμη της νέας γενιάς μέσα από τους εθελοντές του, οι οποίοι βρέθηκαν από νωρίς στην Πλατεία Συντάγματος και συνέβαλαν ουσιαστικά στην ομαλή διεξαγωγή της ημέρας, καθοδηγώντας και εξυπηρετώντας τους παρευρισκόμενους όπου χρειαζόταν. Η παρουσία τους αποτέλεσε ένα όμορφο παράδειγμα συμμετοχής, συνεργασίας και εθελοντισμού.

Η Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων (Ε.Δ.Ο.Κ.) παρέμεινε στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του Football Unity Festival, υποστηρίζοντας την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Η διακριτική αλλά σταθερή παρουσία της αποτέλεσε πολύτιμο κομμάτι της οργανωτικής φροντίδας μιας ημέρας με συνεχή δράση και μεγάλη προσέλευση κοινού.

Στο ίδιο πνεύμα προσφοράς και αλληλεγγύης, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Save Moras έδωσε το δικό του «παρών» στο Football Unity Festival, υπενθυμίζοντας πως η δύναμη του ποδοσφαίρου ξεπερνά τα όρια του αγωνιστικού χώρου και μπορεί να γίνει δύναμη στήριξης, συμμετοχής και ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς.

Ο ΠΣΑΠΠ ήταν ο διοργανωτής της εκδήλωσης, γιορτάζοντας 50 χρόνια ιστορίας, προσφοράς και διαρκούς παρουσίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλα αυτά τα χρόνια, ο Σύνδεσμος βρίσκεται στο πλευρό των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών, εκπροσωπώντας τους και προασπίζοντας τα δικαιώματά τους, με σταθερό προσανατολισμό στις αξίες του αθλητισμού, της ισότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και με τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. Μέρος των εσόδων του Football Unity Festival θα διατεθεί για την υποστήριξη του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. με αθλητικό υλικό και την ενίσχυση των δράσεών του.