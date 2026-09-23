ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bloomberg: Η Μαρία Αγγελικούση επενδύει στην Nvidia – Η στρατηγική του family office της
Ναυτιλία
13:03 - 23 Σεπ 2026

Bloomberg: Η Μαρία Αγγελικούση επενδύει στην Nvidia – Η στρατηγική του family office της

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην Nvidia έχει τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια το family office της Μαρίας Αγγελικούση, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαφοροποίησης των επενδύσεων της οικογένειας πέρα από τη ναυτιλία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η Nicrone, η ιδιωτική επενδυτική εταιρεία της Μαρίας Αγγελικούση, έχει αποκτήσει συμμετοχή στην αμερικανική εταιρεία ημιαγωγών, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της επενδυτικής έκρηξης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Nvidia φέρεται να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εισηγμένες συμμετοχές της Nicrone. Ωστόσο, η εταιρεία δεν δημοσιοποιεί το χαρτοφυλάκιό της, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστό το ακριβές ύψος της επένδυσης στην Nvidia ούτε τα κέρδη που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα.

Στροφή της οικογενειακής περιουσίας στις εισηγμένες

Σύμφωνα με το Bloomberg, η επενδυτική στρατηγική της Nicrone σηματοδοτεί μια ευρύτερη στροφή της οικογενειακής περιουσίας προς τις εισηγμένες αγορές. Τη διαχείριση του βρετανικού σκέλους του family office έχει αναλάβει η Laura Lavers, πρώην διαχειρίστρια hedge fund, η οποία φέρεται να έχει συμβάλει στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία για την επένδυση στην Nvidia, καθώς η μετοχή της έχει υπερτετραπλασιαστεί από την περίοδο που η Lavers ανέλαβε επικεφαλής του βρετανικού σκέλους της Nicrone, πριν από περίπου τρία χρόνια.

Η Nicrone ιδρύθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, με περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 δισ. δολαρίων. Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με το Bloomberg, αναζητά επιπλέον επενδυτικά στελέχη, με στόχο τη «μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας» μέσω τοποθετήσεων σε εισηγμένες εταιρείες.

Η Μαρία Αγγελικούση, 44 ετών, βρίσκεται στο τιμόνι του Angelicoussis Group. Η περιουσία της εκτιμάται από τον Bloomberg Billionaires Index σε περίπου 13,5 δισ. δολάρια.

Εκπρόσωπος της Αγγελικούση αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες του Bloomberg, ενώ η Nicrone δεν απάντησε στα σχετικά αιτήματα του πρακτορείου.

Από τη ναυτιλία στις χρηματιστηριακές αγορές

Η επένδυση στην Nvidia εντάσσεται, σύμφωνα με το Bloomberg, στη διαδικασία διαφοροποίησης της οικογενειακής περιουσίας έπειτα από μια περίοδο ισχυρών επιδόσεων στη ναυτιλία.

Οι ναύλοι ενισχύθηκαν σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια, μεταξύ άλλων λόγω των διαταραχών στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες που προκάλεσε η πανδημία, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν επίσης επηρεάσει την αγορά.

Το ενδιαφέρον για τις χρηματιστηριακές επενδύσεις δεν είναι νέο για την οικογένεια Αγγελικούση. Ο πατέρας της Μαρίας, Γιάννης Αγγελικούσης, ο οποίος πέθανε το 2021, είχε επίσης επενδύσει μέρος των εσόδων της ναυτιλιακής επιχείρησης σε αμερικανικές μετοχές, μεταξύ των οποίων και η Apple.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ρευστοποιήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας και, σύμφωνα με το Bloomberg, τα κεφάλαια που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της Nicrone.

Η Nvidia στο επίκεντρο των family offices

Η επιλογή της Nvidia από τη Nicrone εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση μεταξύ των family offices μεγάλων ιδιωτικών περιουσιών.

Ανάλυση του Bloomberg σε στοιχεία από αμερικανικές χρηματιστηριακές ρυθμιστικές καταθέσεις έδειξε ότι περισσότερα από 12 family offices που δημοσιοποιούν τις συμμετοχές τους σε αμερικανικές μετοχές είχαν μετοχές της Nvidia στα χαρτοφυλάκιά τους στα τέλη Ιουνίου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν family offices της σουηδικής οικογένειας Rausing, καθώς και των ιδρυτών hedge funds David Tepper και George Soros. Το μέσο ύψος των επενδύσεών τους στην Nvidia ανερχόταν σε σχεδόν 200 εκατ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο σε περίπου 4% των τοποθετήσεών τους σε αμερικανικές μετοχές.

Παράλληλα, έρευνα της UBS σε 307 family offices, τα οποία διαχειρίζονται κατά μέσο όρο περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,3 δισ. δολαρίων, έδειξε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των χαρτοφυλακίων τους ήταν τοποθετημένο σε μετοχές ανεπτυγμένων αγορών, καθιστώντας την κατηγορία αυτή τη μεγαλύτερη επιμέρους επενδυτική τους τοποθέτηση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στην Nvidia και τη Sequoia Capital ο Μητσοτάκης – Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη
Πολιτική

Στην Nvidia και τη Sequoia Capital ο Μητσοτάκης – Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη

Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Συναντήσεις με Nvidia και Tesla στο επίκεντρο της επίσκεψης
Πολιτική

Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Συναντήσεις με Nvidia και Tesla στο επίκεντρο της επίσκεψης

Bloomberg: Στην Ελλάδα μεταφέρει τη φορολογική του έδρα ο δισεκατομμυριούχος μεγαλοεπενδυτής Chris Rokos
Επιχειρήσεις

Bloomberg: Στην Ελλάδα μεταφέρει τη φορολογική του έδρα ο δισεκατομμυριούχος μεγαλοεπενδυτής Chris Rokos

Εντείνεται η ενεργειακή πίεση στην Ευρώπη καθώς πλησιάζει ο χειμώνας
Εμπορεύματα

Εντείνεται η ενεργειακή πίεση στην Ευρώπη καθώς πλησιάζει ο χειμώνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
23/09/2026 - 14:11

Μιχαηλίδου: Η Ελλάδα βάζει τη στέγαση και την κοινωνική προστασία στο κέντρο της διεθνούς συζήτησης

Ανεμοδείκτης
23/09/2026 - 14:05

Μήπως τώρα είναι πρόβλημα η διπλή ιδιότητα του Πιερρακάκη;

Οικονομία
23/09/2026 - 14:03

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,58% από 2,34% η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων

Ειδήσεις
23/09/2026 - 13:59

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στον ανακριτή η γραμματέας του ιατρείου – Αποφυλάκιση με «βραχιολάκι» θα ζητήσει ο γιατρός

Εμπορεύματα
23/09/2026 - 13:53

Πετρέλαιο: Κοντά σε χαμηλό δύο εβδομάδων οι τιμές – «Φρένο» στις εξαγωγές ντίζελ εξετάζουν οι ΗΠΑ

Πολιτική
23/09/2026 - 13:48

Μαρινάκης για Τσίπρα: Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» στο αλαζονικό «εμείς ή κανείς»

Ειδήσεις
23/09/2026 - 13:42

Τουρκία: Μισό εκατομμύριο επενδυτές έπεσαν θύμα του σκανδάλου των αμοιβαίων

Ανεμοδείκτης
23/09/2026 - 13:38

Η φορολογία στα καύσιμα μπορεί να μειωθεί άμεσα, αλλά...

Το σκίτσο του ΚΥΡ
23/09/2026 - 13:32

Καιρός... νεφελώδης

Ναυτιλία
23/09/2026 - 13:30

Μεγάλου: Η Αθήνα μπορεί να χρηματοδοτήσει τη ναυτιλία

Πολιτική
23/09/2026 - 13:29

Κατρίνης: Πόσες δικαιολογίες θα βρει η κυβέρνηση για να μην πάρει μέτρα για την ακρίβεια;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/09/2026 - 13:13

Κωνσταντίνος Καρέτσας στο Allwyn Game Time: Το όραμα του για την Εθνική και το μήνυμα από τον Άγγελο Χαριστέα

Πολιτική
23/09/2026 - 13:13

Επιμένει για τα «καβαλημένα καλάμια» η Μπακογιάννη – Διαφωνούν Άδωνις και Βορίδης

Ναυτιλία
23/09/2026 - 13:03

Bloomberg: Η Μαρία Αγγελικούση επενδύει στην Nvidia – Η στρατηγική του family office της

Πολιτική
23/09/2026 - 13:02

«Κίνημα» στη ΝΔ υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα

Πολιτική
23/09/2026 - 12:47

ΠΑΣΟΚ: Μετά το «Μητσοτάκης ή χάος», μας προέκυψε και το δίλημμα «Τσίπρας ή χάος»

Ναυτιλία
23/09/2026 - 12:46

Y/KNOT Invest: Πρώτη ναύλωση του AMETHYST - Έσοδα μεταξύ 3 και 5,5 εκατ. δολαρίων

Πολιτική
23/09/2026 - 12:34

Χρηστίδης: Έπρεπε να χαθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για να ανακαλύψουμε ότι δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι;

Πολιτική
23/09/2026 - 12:32

Λιβάνιος: Στον Άρειο Πάγο οι καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές

Πολιτική
23/09/2026 - 12:28

Ο Πέτσας πήρε τη σκυτάλη: Στο χέρι του πρωθυπουργού να κόψει τους «καβαλημένους»

Ειδήσεις
23/09/2026 - 12:20

Ευρωζώνη: «Άλμα» του PMI στις 53,1 μονάδες – Σε υψηλό 41 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα

Ναυτιλία
23/09/2026 - 12:14

Πέντε υποτροφίες 20.000 ευρώ από την PCT για νέους του Περάματος και του Κερατσινίου

Ειδήσεις
23/09/2026 - 12:14

ΟΟΣΑ: Το νέο ενεργειακό σοκ αλλάζει ξανά τις προβλέψεις για την οικονομία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/09/2026 - 11:54

17 χρόνια Business Seeds: Η Εθνική Τράπεζα αναδεικνύει καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια που αλλάζουν τον κόσμο

Επιχειρήσεις
23/09/2026 - 11:52

Skroutz Last Mile: Χακαρίστηκε το σύστημα – Ποια προσωπικά δεδομένα επηρεάστηκαν

Αναλύσεις
23/09/2026 - 11:50

JPMorgan: Ξεκινά την κάλυψη της Metlen με τιμή - στόχο 64 ευρώ

Ειδήσεις
23/09/2026 - 11:44

Ζελένσκι σε Τραμπ: Τριμερής με Πούτιν για να τελειώσει ο πόλεμος

Τεχνολογία
23/09/2026 - 11:41

Η ΤΝ βλάπτει την ικανότητα των φοιτητών να σκέφτονται: «Είναι η ψευδαίσθηση της μάθησης»

Σχόλια Αγοράς
23/09/2026 - 11:38

Χρηματιστήριο: Ήπια διόρθωση για δεύτερη μέρα – Πιέσεις σε τράπεζες και blue chips

Ειδήσεις
23/09/2026 - 11:37

Πατούλης για γιατρούς Μαζωνάκη: Εξαπατήθηκε ο ΙΣΑ – Πώς δηλώθηκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ