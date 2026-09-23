Bloomberg: Η Μαρία Αγγελικούση επενδύει στην Nvidia – Η στρατηγική του family office της

Στην Nvidia έχει τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια το family office της Μαρίας Αγγελικούση, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαφοροποίησης των επενδύσεων της οικογένειας πέρα από τη ναυτιλία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η Nicrone, η ιδιωτική επενδυτική εταιρεία της Μαρίας Αγγελικούση, έχει αποκτήσει συμμετοχή στην αμερικανική εταιρεία ημιαγωγών, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της επενδυτικής έκρηξης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Nvidia φέρεται να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εισηγμένες συμμετοχές της Nicrone. Ωστόσο, η εταιρεία δεν δημοσιοποιεί το χαρτοφυλάκιό της, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστό το ακριβές ύψος της επένδυσης στην Nvidia ούτε τα κέρδη που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα.

Στροφή της οικογενειακής περιουσίας στις εισηγμένες

Σύμφωνα με το Bloomberg, η επενδυτική στρατηγική της Nicrone σηματοδοτεί μια ευρύτερη στροφή της οικογενειακής περιουσίας προς τις εισηγμένες αγορές. Τη διαχείριση του βρετανικού σκέλους του family office έχει αναλάβει η Laura Lavers, πρώην διαχειρίστρια hedge fund, η οποία φέρεται να έχει συμβάλει στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία για την επένδυση στην Nvidia, καθώς η μετοχή της έχει υπερτετραπλασιαστεί από την περίοδο που η Lavers ανέλαβε επικεφαλής του βρετανικού σκέλους της Nicrone, πριν από περίπου τρία χρόνια.

Η Nicrone ιδρύθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, με περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 δισ. δολαρίων. Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με το Bloomberg, αναζητά επιπλέον επενδυτικά στελέχη, με στόχο τη «μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας» μέσω τοποθετήσεων σε εισηγμένες εταιρείες.

Η Μαρία Αγγελικούση, 44 ετών, βρίσκεται στο τιμόνι του Angelicoussis Group. Η περιουσία της εκτιμάται από τον Bloomberg Billionaires Index σε περίπου 13,5 δισ. δολάρια.

Εκπρόσωπος της Αγγελικούση αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες του Bloomberg, ενώ η Nicrone δεν απάντησε στα σχετικά αιτήματα του πρακτορείου.

Από τη ναυτιλία στις χρηματιστηριακές αγορές

Η επένδυση στην Nvidia εντάσσεται, σύμφωνα με το Bloomberg, στη διαδικασία διαφοροποίησης της οικογενειακής περιουσίας έπειτα από μια περίοδο ισχυρών επιδόσεων στη ναυτιλία.

Οι ναύλοι ενισχύθηκαν σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια, μεταξύ άλλων λόγω των διαταραχών στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες που προκάλεσε η πανδημία, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν επίσης επηρεάσει την αγορά.

Το ενδιαφέρον για τις χρηματιστηριακές επενδύσεις δεν είναι νέο για την οικογένεια Αγγελικούση. Ο πατέρας της Μαρίας, Γιάννης Αγγελικούσης, ο οποίος πέθανε το 2021, είχε επίσης επενδύσει μέρος των εσόδων της ναυτιλιακής επιχείρησης σε αμερικανικές μετοχές, μεταξύ των οποίων και η Apple.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ρευστοποιήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας και, σύμφωνα με το Bloomberg, τα κεφάλαια που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της Nicrone.

Η Nvidia στο επίκεντρο των family offices

Η επιλογή της Nvidia από τη Nicrone εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση μεταξύ των family offices μεγάλων ιδιωτικών περιουσιών.

Ανάλυση του Bloomberg σε στοιχεία από αμερικανικές χρηματιστηριακές ρυθμιστικές καταθέσεις έδειξε ότι περισσότερα από 12 family offices που δημοσιοποιούν τις συμμετοχές τους σε αμερικανικές μετοχές είχαν μετοχές της Nvidia στα χαρτοφυλάκιά τους στα τέλη Ιουνίου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν family offices της σουηδικής οικογένειας Rausing, καθώς και των ιδρυτών hedge funds David Tepper και George Soros. Το μέσο ύψος των επενδύσεών τους στην Nvidia ανερχόταν σε σχεδόν 200 εκατ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο σε περίπου 4% των τοποθετήσεών τους σε αμερικανικές μετοχές.

Παράλληλα, έρευνα της UBS σε 307 family offices, τα οποία διαχειρίζονται κατά μέσο όρο περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,3 δισ. δολαρίων, έδειξε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των χαρτοφυλακίων τους ήταν τοποθετημένο σε μετοχές ανεπτυγμένων αγορών, καθιστώντας την κατηγορία αυτή τη μεγαλύτερη επιμέρους επενδυτική τους τοποθέτηση.