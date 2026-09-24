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Δικαστική απόφαση διατάζει τον Τραμπ να άρει την απαγόρευση σε CNN, MSNBC και Politico
Ειδήσεις
09:45 - 24 Σεπ 2026

Δικαστική απόφαση διατάζει τον Τραμπ να άρει την απαγόρευση σε CNN, MSNBC και Politico

Reporter.gr Newsroom
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Ένας ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τον πρόεδρο Τραμπ να αποκαταστήσει προσωρινά την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για τους δημοσιογράφους του CNN, του MS NOW και του Politico, λίγες ημέρες αφότου οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί αποκλείστηκαν εξαιτίας της κάλυψης των ενεργειών της κυβέρνησης.

Η αφαίρεση των δημοσιογραφικών διαπιστεύσεων πιθανότατα έγινε χωρίς «επαρκή συνταγματικά προβλεπόμενη διαδικασία», δήλωσε ο ομοσπονδιακός δικαστής Τίμοθι Κέλι σε απόφαση που εξέδωσε νωρίς την Πέμπτη.

«Ο “γενικός κανόνας” είναι ότι τα άτομα πρέπει να λαμβάνουν ενημέρωση και να έχουν τη δυνατότητα να ακουστούν πριν η κυβέρνηση τους στερήσει» ένα συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα, έγραψε ο Κέλι.

Το CNN, το MS NOW και το Politico κατέθεσαν αγωγή τη Δευτέρα, αφού δημοσιογράφοι των οργανισμών αυτών αποκλείστηκαν από τον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο. Ανέφεραν ότι προχώρησαν στη δικαστική προσφυγή για να «προστατεύσουν τα δικαιώματά μας βάσει της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος και να υπερασπιστούν την αρχή ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τι θα μεταδίδει ή θα δημοσιεύει ο Τύπος».

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον, ανατέθηκε στον Κέλι, ο οποίος έχει διοριστεί από τον Τραμπ. Οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί ζητούσαν προσωρινή δικαστική διαταγή που θα υποχρέωνε την κυβέρνηση να επαναφέρει τις μόνιμες διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων τους, όσο η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εκπρόσωποι του CNN, του MS NOW και του Politico δήλωσαν ότι οι δημοσιογράφοι τους δεν έγιναν δεκτοί στον χώρο του Λευκού Οίκου νωρίς το Σάββατο. Την επόμενη ημέρα, δημοσιογράφοι του CNN απομακρύνθηκαν από προγραμματισμένη αποστολή στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής κάλυψης στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η αγωγή σηματοδοτεί κλιμάκωση της έντασης μεταξύ του Τύπου και της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έχει συχνά επιδιώξει να στοχοποιεί ειδησεογραφικούς οργανισμούς για τον τρόπο με τον οποίο καλύπτουν την κυβέρνηση. Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο πρόεδρος έχει προσφύγει δικαστικά εναντίον αρκετών μέσων — μεταξύ αυτών και της Wall Street Journal — κατηγορώντας τα για δυσφήμηση, έχει απαγορεύσει σε δημοσιογράφους του Associated Press την πρόσβαση στο Οβάλ Γραφείο και έχει εκδώσει κλητεύσεις προς δημοσιογράφους.

Η κυβέρνηση έχει επίσης περιορίσει την πρόσβαση στο Πεντάγωνο, το οποίο πέρυσι επέβαλε αυστηρούς κανόνες που περιορίζουν τη συλλογή ειδησεογραφικού υλικού — γεγονός που οδήγησε αρκετά μεγάλα μέσα ενημέρωσης να παραδώσουν τις διαπιστεύσεις τους αντί να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες.

Δικηγόροι που ειδικεύονται στην Πρώτη Τροπολογία και στελέχη των μέσων ενημέρωσης έχουν δηλώσει ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης αποτελούν συντονισμένη προσπάθεια εκφοβισμού των ειδησεογραφικών οργανισμών και αποθάρρυνσης εμπιστευτικών πηγών από το να μιλούν.

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