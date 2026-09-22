Χατζηδάκης από Βρυξέλλες: Εθνική επιτυχία η αναγνώριση των προσπαθειών για περιορισμό της γραφειοκρατίας

«Είναι εθνική επιτυχία ότι τώρα μας καλούν στις Βρυξέλλες για να μιλήσουμε για τις προσπάθειές μας σχετικά με τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Όχι μόνο για το gov.gr, αλλά και για τη γρήγορη έκδοση των συντάξεων, για το 1555 και το 1566, στον ΕΦΚΑ και στην Υγεία, για τον τελευταίο νόμο με τις 14 πρωτοβουλίες για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», ανέφερε χθες (21/9) μιλώντας στις Βρυξέλλες, στην ημερίδα για τη δημιουργία της «Συμμαχίας για τη Μείωση της Γραφειοκρατίας σε επίπεδο κρατών μελών», που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της αυστριακής κυβέρνησης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Πολλές φορές στην Ελλάδα υποτιμούμε αυτές τις προσπάθειες, αναγνωρίζονται όμως στις Βρυξέλλες, αναγνωρίζονται από την αυστριακή κυβέρνηση που οργάνωσε αυτή την εκδήλωση για να προωθηθεί μια συμμαχία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τον περιορισμό της γραφειοκρατίας», συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης στο ίδιο φόντο.

Ο κ. Χατζηδάκης προσκλήθηκε να παρουσιάσει την ελληνική εμπειρία, καθώς αναγνωρίζεται η προσωπική του συνεισφορά σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις κατά της γραφειοκρατίας που προώθησε από διαφορετικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.

Στην παρουσίασή του, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε αρχικά στην πρόοδο που έχει σημειώσει συνολικά η Ελλάδα στον τομέα του περιορισμού της γραφειοκρατίας μέσω του gov.gr. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι σήμερα διατίθενται πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ 9 εκατομμύρια πολίτες εξυπηρετούνται μέσω του gov.gr. Μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν 2,7 δισ. ψηφιακές συναλλαγές, ενώ 4 εκατομμύρια ψηφιακά αντίγραφα ταυτοτήτων και αδειών οδήγησης βρίσκονται ήδη στα κινητά των πολιτών. «Η Ελλάδα θεωρείται πλέον παράδειγμα επιτυχίας στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους. Αλλά η προσπάθειά μας δεν σταματά εδώ», σημείωσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ειδικότερα σε τέσσερις μεταρρυθμίσεις που προώθησε ο ίδιος από διαφορετικές κυβερνητικές θέσεις:

Πρώτον, στην αντιμετώπιση των εκκρεμών συντάξεων. Όταν ανέλαβε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στις αρχές του 2021, εκκρεμούσαν 174.000 κύριες και 100.000 επικουρικές συντάξεις. Με την απλοποίηση της διαδικασίας, την καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών που είχε ήδη στη διάθεσή του το Δημόσιο, την αξιοποίηση πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών, την προκαταβολή σύνταξης και τις fast-track συντάξεις, μέσα σε 28 μήνες εκδόθηκαν 670.000 κύριες και επικουρικές συντάξεις. Ο μέσος χρόνος αναμονής περιορίστηκε περίπου στους δύο μήνες.

Δεύτερον, στη δημιουργία του 1555, της ενιαίας γραμμής εξυπηρέτησης για ζητήματα του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ. Πλέον οι περισσότερες υποθέσεις επιλύονται άμεσα. Οι πιο σύνθετες παραπέμπονται σε εξειδικευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι εξετάζουν την υπόθεση και επικοινωνούν οι ίδιοι με τον πολίτη. Σήμερα, το 99,8% των αιτημάτων απαντάται μέσα σε λίγες ημέρες.

Τρίτον, στην απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Μια περιβαλλοντική άδεια χρειαζόταν κατά μέσο όρο περίπου δύο χρόνια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και έξι έως οκτώ. Σήμερα εκδίδεται κατά μέσο όρο σε λιγότερο από έξι μήνες. Για να επιτευχθεί αυτό, καταργήθηκαν περιττά στάδια, θεσπίστηκαν δεσμευτικές προθεσμίες και δημιουργήθηκε ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων. Παράλληλα, αξιοποιούνται πιστοποιημένοι ιδιώτες αξιολογητές, με την τελική απόφαση να παραμένει στις δημόσιες αρχές.

Τέταρτον, αναφέρθηκε εκτενέστερα στον πρόσφατο νόμο με 14 παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες. Για μια σειρά από στοιχεία που βρίσκονται ήδη στην κατοχή του Δημοσίου, αρκεί πλέον μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Παράλληλα, με τον ίδιο νόμο οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία των αιτήσεών τους. Πιστοποιημένοι επαγγελματίες θα μπορούν να εκδίδουν εκθέσεις και πιστοποιητικά που θα γίνονται αποδεκτά από τη δημόσια διοίκηση, ενώ ενισχύεται ο ρόλος των συμβολαιογράφων ως one-stop shops στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Ήδη, μέσω της αντικατάστασης δικαιολογητικών που διαθέτει το Δημόσιο με υπεύθυνες δηλώσεις, απλοποιείται περίπου το 40% των διοικητικών διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ψηφιακή πλατφόρμα ΜΙΤΟΣ και υπολογίζεται ότι πολίτες και επιχειρήσεις θα υποβάλλουν περίπου 43 εκατομμύρια λιγότερα δικαιολογητικά κάθε χρόνο.

Στην ημερίδα συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα, την Εφαρμογή και την Απλούστευση Valdis Dombrovskis, ο Αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών και Προϋπολογισμού Vincent Van Peteghem, η Ιταλίδα υπουργός Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων και Κανονιστικής Απλοποίησης Maria Elisabetta Alberti Casellati και ο Γερμανός υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Gunther Krichbaum. Συνολικά εκπροσωπήθηκαν 16 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.