Επιμένει για τα «καβαλημένα καλάμια» η Μπακογιάννη – Διαφωνούν Άδωνις και Βορίδης

Στην κριτική της για φαινόμενα αλαζονικής συμπεριφοράς στην κυβέρνηση επανήλθε την Τετάρτη (23/9) η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη, καλώντας για ακόμη μία φορά τα κυβερνητικά στελέχη να χαμηλώσουν τους τόνους και να αφήσουν στην άκρη τα «καβαλημένα καλάμια».

Υπενθυμίζεται ότι η πρώην υπουργός Εξωτερικών είχε ασκήσει την Τρίτη (22/9) κριτική στο ύφος ορισμένων υπουργών, σε τηλεοπτική της παρέμβαση στον ΣΚΑΪ. Την ίδια ώρα, ο πρώην υπουργός Στέλιος Πέτσας έχει επίσης υιοθετήσει την οπτική της κ. Μπακογιάννη.

Μιλώντας στην ΕΡΤnews και ερωτηθείσα για τις δηλώσεις της, καθώς και για τα δημοσιεύματα περί αντιπαράθεσης με τον πρωθυπουργό, η κ. Μπακογιάννη ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για θέση που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Το είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», σημείωσε.

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια και έχει να επιδείξει αποτελέσματα, τα οποία όμως, κατά την άποψή της, αδικούνται από συμπεριφορές που δημιουργούν την εικόνα αλαζονείας.

«Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και υπάρχουν αποτελέσματα. Πολλές φορές, όμως, η κυβέρνηση αδικείται από φαινόμενα αλαζονικής συμπεριφοράς, τα οποία αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται», ανέφερε.

Η κ. Μπακογιάννη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη τα κυβερνητικά στελέχη να ακούν περισσότερο τους πολίτες και να μην περιορίζονται σε μονολόγους.

«Ο στενοχωρημένος Νεοδημοκράτης θέλει να ξέρει, πρώτον, ότι τον νοιαζόμαστε και, δεύτερον, ότι τον σκεφτόμαστε. Μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θέλει να τον ακούσουμε και να τον αγκαλιάσουμε», δήλωσε.

Η ίδια, πάντως, δεν κατονόμασε υπουργούς στους οποίους απευθύνεται η κριτική της.

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Οι απαντήσεις Γεωργιάδη και Βορίδη

Από την άλλη, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ερωτηθείς την Τρίτη (23/9)σχετικά σε τηλεοπτική του παρουσία στο Action24, εξέφρασε τη διαφωνία του με την εκτίμηση ότι υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη που έχουν «καβαλήσει το καλάμι».

«Την συμπαθώ πολύ και την εκτιμώ την κ. Μπακογιάννη, αλλά δεν βλέπω αυτό που είπε. Δεν νομίζω ότι κάποιος έχει καβαλήσει το καλάμι», ανέφερε.

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι ο ίδιος προσπαθεί να είναι διαθέσιμος και να απαντά στους πολίτες, σημειώνοντας πως το αν κάποιος έχει «καβαλήσει το καλάμι» αποτελεί, όπως είπε, και ζήτημα προσωπικής κρίσης.

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Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, ο οποίος δήλωσε ότι ο ίδιος δεν έχει διαπιστώσει αντίστοιχα φαινόμενα.

«Εγώ δεν έχω δει αλαζόνα. Την άκουσα τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Η αλαζονεία εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες. Δεν ξέρω γιατί το είπε, αυτή είναι η άποψή της. Για την άποψή της θα πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Μπακογιάννη», ανέφερε μιλώντας στο Action24.

Ο κ. Βορίδης έδωσε, παράλληλα, τη δική του περιγραφή για τη σχέση κυβέρνησης και πολιτών, σημειώνοντας ότι το να ακούει ένας πολιτικός τους πολίτες δεν σημαίνει ότι πρέπει να υιοθετεί κάθε αίτημά τους.

«Σημαίνει ακούω, συνομιλώ, εξηγώ. Αναγνωρίζω πως κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά, εξηγώ γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν και προσπαθώ να πείσω ότι κάνω το καλύτερο δυνατό», ανέφερε.

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