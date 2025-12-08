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Τσουκαλάς σε Μαρινάκη: Έχετε υποθηκεύσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα
Πολιτική
17:45 - 08 Δεκ 2025

Τσουκαλάς σε Μαρινάκη: Έχετε υποθηκεύσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής άσκησε σήμερα (8/12) έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για την πολιτική της στον πρωτογενή τομέα. 

Σύμφωνα με τη σχετική δήλωση του κ. Τσουκαλά:

«Κύριε Μαρινάκη, σταματήστε να προσποιείστε πως αναλάβατε την εξουσία μόλις χθες.

Με τη δική σας πολιτική, τη δική σας ανοχή και κάλυψη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχετε ήδη υποθηκεύσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Η ζημιά στον αγροτικό τομέα για την οποία είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, είναι ανυπολόγιστη. Αφήνετε συντρίμμια.

Η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτες τις ανατιμήσεις στα εφόδια, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες έπαιζαν κρυφτούλι για τα μέτρα για την ευλογιά των προβάτων και επέλεξε να κλείσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ αντί να τον λειτουργήσει σε διαφορετική βάση, με διαφάνεια και αυστηρότητα. Τέλος ούτε σκέψη να αναστείλει τις δόσεις στην εφορία ή στις τράπεζες και τα funds για τους αγρότες που λόγω των καθυστερήσεων, στερούνται ρευστότητας

Η, δε, προσπάθεια να απενοχοποιηθεί η κυβερνητική παράταξη για το «γαλάζιο» σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί μνημείο πολιτικού εμπαιγμού.

«Γαλάζιοι» αγροτοσυνδικαλιστές σε αγαστή συνεργασία με στελέχη και διοικήσεις του Οργανισμού και υπό τις πολιτικές πλάτες δύο υπουργών, όπως περιγράφεται με σαφήνεια στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λυμαίνονταν κοινοτικούς πόρους.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι, εξάλλου, αποδέχτηκαν ότι είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας και πως θα συνεχίσουν να είναι», καταλήγει η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ.

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