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Χρηματιστήριο: Μία ανάσα από τα υψηλά έτους - Νέα ρεκόρ για Motor Oil και Viohalco
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17:38 - 08 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο: Μία ανάσα από τα υψηλά έτους - Νέα ρεκόρ για Motor Oil και Viohalco

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε ανοδικά για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Συγκεκριμένα ενισχύθηκε κατά 0,17% και τις 2.108,30 μονάδες.

Πλέον, ο ΓΔ απέχει μόλις κατά 0,84% από το υψηλό έτους σε επίπεδο κλεισίματος (2.126,18 μονάδες) και κατά -1,26% από το φετινό ενδοσυνεδριακό ρεκόρ (2.135,29 μονάδες).

Στο ταμπλό, η Motor Oil, η Viohalco και η Cenergy Holdings σημείωσαν νέα ρεκόρ, ενώ η Qualco παρέμεινε σε επίπεδα ρεκόρ.

Αντίθετα, η Metlen δέχθηκε νέες πιέσεις και βρέθηκε κάτω από τα 42 ευρώ. Δείτε αναλυτικά τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Οι διεθνείς αγορές κινήθηκαν επίσης υποτονικά, γεγονός που δεν βοήθησε τον ΓΔ να αναπτύξει μεγαλύτερη δυναμική.

Πάντως, ο στόχος να πετύχει νέα υψηλά πριν εκπνεύσει το έτος φαντάζει εφικτός. Όσο για τα κέρδη του ΓΔ ανέρχονται πλέον σε +43,45% μέσα στο 2025.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 17:42
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