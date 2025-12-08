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Μπλόκο Καραμανλή - Σαμαρά στον Μητσοτάκη για τους αγρότες
Πολιτική
08:08 - 08 Δεκ 2025

Μπλόκο Καραμανλή - Σαμαρά στον Μητσοτάκη για τους αγρότες

Reporter.gr Newsroom
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Με απόσταση λίγων ωρών, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς τοποθετήθηκαν σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και επέρριψαν ευθύνες στην κυβέρνηση.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί με δηλώσεις τους υπερασπίστηκαν τα συμφέροντα των αγροτών και κάλεσε την κυβέρνηση να τους αντιμετωπίσει με μεγαλύτερο σεβασμό.

Ο Κώστας Καραμανλής ήταν ως συνήθως πιο ήπιος από τον Αντώνη Σαμαρά στις εκφράσεις του και ουσιαστικά έκανε μια σύσταση στην κυβέρνηση να είναι πιο ευαίσθητη και πιο δεκτική απέναντι στους αγρότες.

Όπως σημείωσε, πέρα από τις επιδοτήσεις υπάρχει ζήτημα επιβίωσης για τους αγρότες και "οφείλουμε να ακούμε τη φωνή τους και να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους".

Ανάλογη τοποθέτηση αλλά σε πολύ πιο έντονο ύφος έκανε και ο Αντώνης Σαμαράς, κατηγορώντας την κυβερνηση πως δεν υπερασπίζεται τα προβλήματα των αγροτών.

«Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία», ήταν το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

«Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους. Που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες! Γι’ αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις που σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης», υπογραμμίζει ο κ. Σαμαράς.

Και καταλήγει σημειώνοντας:

«Αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο Ελληνικός λαός! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας. Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη. Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι... αφανισμός των παραγωγών μας !»

Βασικός αποδέκτης των παραπάνω δηλώσεων ήταν ασφαλώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κάλεσε τους αγρότες σε διάλογο.

Δεσμεύθηκε για ακόμα μια φορά πως θα λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται μέχρι το τέλος του έτους και τους ζήτησε να φύγουν από τα μπλόκα.

Στο Μαξίμου βέβαια γνωρίζουν πως το αγροτικό ζήτημα κάνει ζημιά στη ΝΔ καθώς πολλοί από τους διαμαρτυρόμενους αγρότες είναι υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος. Και ασφαλώς αυτό κάνει ιδιαίτερα σημαντικές και αξιοσημείωτες τις παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών της κυβερνώσας παράταξης.

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