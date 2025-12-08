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Meta - ΕΕ - Ψηφιακές αγορές: Δέσμευση δυνατότητας επιλογής όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις
Ειδήσεις
19:18 - 08 Δεκ 2025

Meta - ΕΕ - Ψηφιακές αγορές: Δέσμευση δυνατότητας επιλογής όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις

Reporter.gr Newsroom
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H Meta δεσμεύεται να παρέχει στους χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη δυνατότητα επιλογής όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές αγορές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η δέσμευση της Meta να προσφέρει στους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μια εναλλακτική επιλογή στις υπηρεσίες Facebook και Instagram ώστε να βλέπουν λιγότερο εξατομικευμένες διαφημίσεις συνάδει με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές. Είναι η πρώτη φορά που προσφέρεται μια τέτοια επιλογή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta. Η Meta θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να διαλέγουν: είτε να συγκατατίθενται στην κοινοποίηση όλων των δεδομένων τους και να βλέπουν πλήρως εξατομικευμένες διαφημίσεις, είτε να επιλέγουν να κοινοποιούν λιγότερα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να εκτίθενται σε λιγότερο εξατομικευμένες διαφημίσεις. Η Meta θα προσφέρει αυτές τις νέες επιλογές στους χρήστες στην ΕΕ τον Ιανουάριο του 2026.

Προηγήθηκε στενός διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και της Meta, αφότου η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Meta παραβίαζε την πράξη για τις ψηφιακές αγορές και, τον Απρίλιο του 2025, εξέδωσε απόφαση μη συμμόρφωσης της Meta όσον αφορά τις επιλογές των χρηστών.

Αφού τεθεί σε εφαρμογή, η Επιτροπή θα ζητήσει ανατροφοδότηση και στοιχεία από τη Meta και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τον αντίκτυπο αυτού του νέου διαφημιστικού μοντέλου και τον βαθμό στον οποίο το επιλέγουν οι χρήστες.

Οι χρήστες και οι χρήστριες στην ΕΕ πρέπει να έχουν ολοκληρωμένη και ουσιαστική επιλογή, όπως είναι δικαίωμά τους βάσει της πράξης για τις ψηφιακές αγορές.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 19:28
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