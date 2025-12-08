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ΑΑΔΕ: Σε παραγωγική λειτουργία η Β&#039; Φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής
Οικονομία
19:24 - 08 Δεκ 2025

ΑΑΔΕ: Σε παραγωγική λειτουργία η Β' Φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής

Reporter.gr Newsroom
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Σε λειτουργία τίθεται η Β' Φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, της καινοτόμου ψηφιακής υπηρεσίας που διασφαλίζει ένα σύγχρονο, διαφανές και πλήρως ψηφιοποιημένο πλαίσιο για τη διακίνηση αποθεμάτων σε όλη τη χώρα.

Το νέο σύστημα αντικαθιστά οριστικά την παραδοσιακή έντυπη διαδικασία, προσφέροντας παρακολούθηση της διακίνησης αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο και σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους για όλες τις επιχειρήσεις.

Τι Αλλάζει στην Πράξη: Το Ψηφιακό "Διαβατήριο" των Αποθεμάτων

Με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Β' Φάσης του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, κάθε διακίνηση αποθεμάτων συνοδεύεται πλέον από ένα μοναδικό QR Code (κωδικό ταχείας απόκρισης), το οποίο λειτουργεί ως το ψηφιακό "διαβατήριο" του φορτίου. Μέσω της πλατφόρμας myDATA, καταγράφεται αναλυτικά κάθε στάδιο της διακίνησης, από την αποθήκη του εκδότη έως την παράδοση στον τελικό παραλήπτη.

Καινοτομίες & Νέες Λειτουργικότητες

Το νέο σύστημα φέρνει κρίσιμα εργαλεία για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και της εφοδιαστικής αλυσίδας, διασφαλίζοντας απόλυτη διαφάνεια και αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, ενώ παράλληλα απλοποιεί τους ελέγχους.

Real-time Παρακολούθηση (Tracking): Άμεση ενημέρωση για την τοποθεσία και την κατάσταση των διακινούμενων αποθεμάτων (In Transit, Delivered, Completed, Rejected).

Ψηφιακή Ασφάλεια: Ελαχιστοποίηση λαθών και απωλειών μέσω της ψηφιακής καταγραφής κάθε μεταφόρτωσης.

Ταχύτητα στις Παραδόσεις: Απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και παραλαβής με ένα μόνο σκανάρισμα.

"Group QR" Code: Ειδική μέριμνα για τις Μεταφορικές Εταιρείες και τις εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), με τη δυνατότητα ομαδοποίησης πολλαπλών δελτίων σε ένα ενιαίο QR code, για πιο εύκολη και μαζική διαχείριση.

Αντίστροφο Δελτίο Αποστολής: Δυνατότητα έκδοσης του Δελτίου Αποστολής από τον Παραλήπτη των αποθεμάτων για συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. διακινήσεις αγροτικών προϊόντων), διευκολύνοντας σημαντικά τις συναλλαγές του πρωτογενούς τομέα.

Ποιους Αφορά - Οφέλη για την Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η νέα ψηφιακή διαδικασία καλύπτει όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας:

Προμηθευτές: Εύκολη έκδοση και άμεση παρακολούθηση των αποστολών.

Μεταφορικές Εταιρείες & 3PL: Απλοποιημένη, ψηφιακή διαχείριση δρομολογίων και μεταφορτώσεων.

Παραλήπτες: Άμεση και ασφαλής επιβεβαίωση παραλαβής.

Προθεσμίες & Προαιρετική Περίοδος Εφαρμογής

Υπενθυμίζεται ότι η διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, των δεδομένων της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων για τη Β' φάση εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής, παραμένει προαιρετική έως και τις 30/4/2026. Από 1/5/2026 και μετά η διαβίβαση γίνεται υποχρεωτικά μέσω του myDATA.

Η πλήρης παραγωγική λειτουργία του συστήματος δίνει στις υπόχρεες επιχειρήσεις επαρκή χρόνο για τη:

  • Διενέργεια των απαραίτητων προσαρμογών στα εμπορικά/λογιστικά προγράμματα διαχείρισης.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού και την ομαλή μετάβαση στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Προσωρινή μη διαθεσιμότητα API λόγω αναβάθμισης

Στο πλαίσιο της μετάβασης στη νέα λειτουργικότητα, αύριο, 9/12, από τις 7:00 έως τις 7:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη αναβάθμιση των συστημάτων.

Κατά το διάστημα αυτό δεν θα είναι διαθέσιμα τα API των Παρόχων Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και των ERP.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA..

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