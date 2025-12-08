Prodea: Πουλά στην Εθνική Τράπεζα ακίνητα έναντι €510,7 εκατ.

Μέρος του τιμήματος, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, θα καταβληθεί στην Εταιρεία όταν πληρωθούν συγκεκριμένες αιρέσεις, μεταξύ των οποίων είναι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί σήμερα, κατόπιν της ληφθείσας σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεδρίαση την 29.12.2025, με θέμα ημερήσιας διάταξης, την έγκριση κατ’ άρθρο 23 Ν. 4706/2020 της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
Η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου θα λάβει χώρα όταν πληρωθούν οι προβλεπόμενες συμβατικές αιρέσεις, συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές, το αργότερο μέχρι την 22.05.2026.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης της ανωτέρω συναλλαγής.