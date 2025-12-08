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Prodea: Πουλά στην Εθνική Τράπεζα ακίνητα έναντι €510,7 εκατ.
Επιχειρήσεις
19:25 - 08 Δεκ 2025

Prodea: Πουλά στην Εθνική Τράπεζα ακίνητα έναντι €510,7 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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H «Prodea Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (η «Εταιρεία» ή «Prodea») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του Ν.3556/2007 περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ότι συνήψε τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025, με την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» (ΕΤΕ), συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για την πώληση σε αυτήν, με ταυτόχρονη μεταβίβαση της νομής, ενός χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων («Ακίνητα»), τα οποία μισθώνει η ΕΤΕ, έναντι συνολικού τιμήματος 510,7εκ ευρώ. 

Μέρος του τιμήματος, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, θα καταβληθεί στην Εταιρεία όταν πληρωθούν συγκεκριμένες αιρέσεις, μεταξύ των οποίων είναι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί σήμερα, κατόπιν της ληφθείσας σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεδρίαση την 29.12.2025, με θέμα ημερήσιας διάταξης, την έγκριση κατ’ άρθρο 23 Ν. 4706/2020 της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου θα λάβει χώρα όταν πληρωθούν οι προβλεπόμενες συμβατικές αιρέσεις, συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές, το αργότερο μέχρι την 22.05.2026.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης της ανωτέρω συναλλαγής.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 19:26
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