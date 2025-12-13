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Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Ελπιδοφόρου :Ποια θέματα συζητήθηκαν
Πολιτική
12:14 - 13 Δεκ 2025

Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Ελπιδοφόρου :Ποια θέματα συζητήθηκαν

Reporter.gr Newsroom
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Τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο συνάντησε στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε τον Σεβασμιότατο για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των επαφών που πραγματοποίησε στις ΗΠΑ με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχους, με επίκεντρο την περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και την προώθηση σημαντικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων σε κρίσιμους παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στο έργο της Αρχιεπισκοπής και στις σταθερές προσπάθειες που καταβάλλει για την ενότητα, τη συνοχή και την πρόοδο του ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας τη διαρκή στήριξη της Ομογένειας προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.

Στο τέλος της συνάντησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης έλαβε την ευλογία και τις εορταστικές ευχές του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου ενόψει των Χριστουγέννων, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τον ρόλο της Εκκλησίας ως σημείου αναφοράς για τον απόδημο ελληνισμό και ως γέφυρας που ενώνει σταθερά την Ελλάδα με την Ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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