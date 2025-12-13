Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία της «Σχολής γονέων»: Σύνδεση σχολείου - οικογένειας για το καλό των παιδιών

Σε μία συνάντηση επιμορφωτικού χαρακτήρα, καλεί o Δήμος Αθηναίων τους φροντιστές μαθητών δημοτικού, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην 7η Δημοτική Κοινότητα και θα περιλαμβάνει επιστημονικές ομιλίες από ακαδημαϊκούς στους τομείς της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό να χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας με την εκπαιδευτική κοινότητα. Το σχολείο είναι ο χώρος που διαμορφώνει τους πολίτες του αύριο. Μαζί με την Αντιδημαρχία Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας & Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, προχωράμε σε μία πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την υποστήριξη των γονέων, των κηδεμόνων και των φροντιστών. Τους καλούμε όλους να συμμετάσχουν, να γίνουν για λίγο μαθητές και να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να στηρίξουν τη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας & Δόμησης, Πάρης Χαρλαύτης, επισήμανε: «Κάνουμε μία συντονισμένη προσπάθεια σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία» και με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης 8ης και 9ης θέσης Α' Αθήνας, να επαναλειτουργήσουμε τον θεσμό της Σχολής Γονέων. Πιστεύουμε στις συνεργασίες που μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδυναμωτές των γονέων αλλά και του σχολείου. Στόχος είναι κανείς να μην μείνει χωρίς υποστήριξη, γι' αυτό και σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε τον θεσμό σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες».

Η Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία», Ιωάννα (Τζίνη) Γεννηματά, σημείωσε: «Το «Αθηνά Υγεία» συνεργάζεται στενά με τον ΕΟΠΑΕ και επικεντρώνει το έργο του στην υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και ενημερωτικών δράσεων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική υγεία. Η πολυετής εμπειρία του κέντρου στη λειτουργία Σχολών Γονέων σε επίπεδο σχολικής μονάδας, μας επιτρέπει να προσφέρουμε πολύτιμη τεχνογνωσία, συμβάλλοντας στην πλαισίωση της δράσης με το απαραίτητο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό».

«Σχολή Γονέων» : Το πρόγραμμα

Με σκοπό να επεκταθεί εντός του επόμενου έτους σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, η «Σχολή Γονέων», ξεκινάει πιλοτικά τη δράση της από την 7η Δημοτική Κοινότητα. Κεντρικός στόχος της λειτουργίας της, είναι να υποστηρίζει τους γονείς μέσω ενημερωτικών δράσεων σχετικών με την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και να καλλιεργεί τη συνεργασία μεταξύ των φροντιστών και της εκπαιδευτικής κοινότητας, σε θέματα διαπαιδαγώγησης. Η Σχολή θα απευθύνεται τόσο σε γονείς, σε κηδεμόνες όσο και σε πρόσωπα φροντίδας των μαθητών/τριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συμμετοχή θα πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο.

Πιο αναλυτικά, οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων της 7ης Δημοτικής Κοινότητας, (στην οδό Πανόρμου 59) και θα ξεκινήσουν στις 18:00.

Το πρόγραμμα ομιλιών περιλαμβάνει τα εξής:

Χαιρετισμοί

Εισαγωγική Τοποθέτηση: Αύρα Βαζαίου, Δρ. Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου & Επιστημονική Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης «Αθηνά Πολύβουλος » (του «Αθηνά Υγεία»)

Ομιλία με θέμα "Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: εντοπίζω και αντιμετωπίζω": Στέφανος Κούτρας, Δρ. Ειδικής Αγωγής-Ψυχομετρίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Σύμβουλος Εκπαίδευσης Π.Ε. 70 9ης θέσης Α’ Αθήνας

Ομιλία με θέμα "Οικογενειακός Γραμματισμός": χτίζοντας γέφυρες μάθησης στην οικογένεια": Ντόρα Τσιαγκάνη, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου & Σύμβουλος Εκπαίδευσης Π.Ε. 70 8ης θέσης Α’ Αθήνας