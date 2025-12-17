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Μητσοτάκης προς Τασούλα: Πρώτη προτεραιότητα είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος
Πολιτική
12:08 - 17 Δεκ 2025

Μητσοτάκης προς Τασούλα: Πρώτη προτεραιότητα είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος

Reporter.gr Newsroom
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Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο το πρωί της Τετάρτης (17/12), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοίνωσε την Τρίτη (16/01) από το βήμα της Βουλής για το στεγαστικό και τους αγρότες.

«Πρώτη προτεραιότητα είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος», ανέφερε, προσθέτοντας: «Από τον Ιανουάριο εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν τη στήριξη στο εισόδημά τους».

«Τα μέτρα στήριξης που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση κινούνται στη σωστή κατεύθυνηση, λαμβάνονται υπόψη κάποια δίκαια αιτήματα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις. «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης. Ελπίζω, ενόψει των γιορτών σε θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα και θα λάβουν υπόψη ότι δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα και να στερούν από τους πολίτες τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα χωριά τους».

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