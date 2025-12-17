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Η METLEN αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:00 - 17 Δεκ 2025

Η METLEN αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

Reporter.gr Newsroom
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Στη METLEN ανατέθηκε από την EDF power solutions UK  η Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (Engineering, Procurement and Construction – EPC) του φωτοβολταϊκού πάρκου 400MW Longfield, ενός από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ανάθεση πραγματοποιείται σε κομβικό χρονικό σημείο για το έργο, καθώς προχωρά η φάση των προμηθειών, ενόψει της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών στις αρχές του 2027, με στόχο την ολοκλήρωσή του το 2030.

Η METLEN αναλαμβάνει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού, συμπεριλαμβανομένων των μελετών, της προμήθειας και παράδοσης των υλικών, την πλήρη εκτέλεση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και εργασιών πολιτικού μηχανικού, καθώς και των δοκιμών και της θέσης σε λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του National Grid Code και του DCO, εξαιρουμένων των εργασιών σύνδεσης με το δίκτυο.

Οι EDF power solutions και METLEN δεσμεύονται από κοινού να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της περιοχής του Essex και σχεδιάζουν τη διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης και διασύνδεσης με τοπικές επιχειρήσεις για την αλυσίδα προμηθειών την άνοιξη. Συνολικά, εκτιμάται ότι το φωτοβολταϊκό πάρκο Longfield θα παράγει επαρκή ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών περίπου 130.000 νοικοκυριών, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποφυγή εκπομπών περίπου 60.000 τόνων CO₂ ετησίως.

Το έργο αναμένεται να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί η EDF power solutions στην περιοχή για την προσέλκυση νέων απασχολούμενων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Destination Renewables, το οποίο έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και θεσμικούς φορείς και λειτουργεί στο Colchester Institute, προσφέροντας στους φοιτητές άμεση επαφή με την αγορά της καθαρής ενέργειας.

Ο Matthew Boulton, Director of Solar, Storage and Private Wire της EDF power solutions UK, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη METLEN Energy & Metals στο έργο του φωτοβολταϊκού πάρκου Longfield. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του πρώτου μας έργου DCO. Μαζί, δεν κατασκευάζουμε απλώς σημαντικά νέα έργα ανανεώσιμης ενέργειας για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ενισχύουμε και το μέλλον της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις».

Η METLEN, με ισχυρή διεθνή παρουσία και εκτενή εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων ενεργειακών έργων, αναγνωρίζεται ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους developers στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα, μετρά πλέον περισσότερα από 95 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας -BESS) στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, τα οποία είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών έργων υπερβαίνει τα 2,3 GW, ενώ η χωρητικότητα των συστημάτων ενέργειας ξεπερνά τις 1,3 GWh.

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Chief Executive Director Renewables & Energy Transition Platform της METLEN, σημείωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με την EDF power solutions σε ένα φιλόδοξο έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η METLEN διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση φωτοβολταϊκών έργων σε περισσότερες από 30 χώρες και στις πέντε ηπείρους, συχνά σε απαιτητικά περιβάλλοντα, ανταποκρινόμενη με συνέπεια στα υψηλότερα τεχνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και διασφαλίζοντας την έγκαιρη και αξιόπιστη παράδοση των έργων.»

Με την έναρξη της λειτουργίας του, το φωτοβολταϊκό πάρκο Longfield θα στηρίξει τη μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΑΠΕ, μετά την εξασφάλιση της Σύμβασης Διαφορικής Προσαρμογής (Contract for Difference) στον έκτο γύρο δημοπρασιών. Παράλληλα, θα συμβάλει στη μείωση των λειτουργικών εκπομπών ενός από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας της χώρας, καθώς το υπόλοιπο παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα θα προμηθεύεται στο Transport for London, στο πλαίσιο Εταιρικής Σύμβασης Αγοράς Ενέργειας (Corporate Power Purchase Agreement) που υπογράφηκε τον περασμένο Ιούλιο.

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