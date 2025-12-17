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Eurobank Equities: Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή της Aegean στα €16
Αναλύσεις
12:03 - 17 Δεκ 2025

Eurobank Equities: Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή της Aegean στα €16

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank Equities προχώρησε σε μικρή υποβάθμιση των εκτιμήσεών της για την Aegean, μειώνοντας την πρόβλεψη εσόδων για το 2025 στα €1,84 δισ., που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 3,8%, καθώς και την εκτίμηση καθαρών κερδών κατά περίπου 2%, στα €139 εκατ. (+7% σε ετήσια βάση). Παρά τις αναθεωρήσεις, διατηρεί τη σύσταση «αγορά» και αναπροσαρμόζει ανοδικά την τιμή-στόχο στα €16 από €15,6 προηγουμένως.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή διατηρεί αμετάβλητες τις προβλέψεις τόσο για τον δείκτη πληρότητας στο 82,5% όσο και για το EBITDA, το οποίο εκτιμάται στα €422 εκατ., αυξημένο κατά 4% σε ετήσια βάση.

Κατά το εννεάμηνο, η Aegean σημείωσε αύξηση EBITDA κατά 8%, φτάνοντας τα €357 εκατ., με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 4% στα €1,43 δισ. Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε κυρίως στη μείωση του κόστους καυσίμων ανά μονάδα και σε μια ήπια βελτίωση του yield (περίπου +0,7% ετησίως), η οποία αντιστάθμισε αρνητικές επιδράσεις, όπως η καθηλωμένη χωρητικότητα στόλου και οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13% στα €148 εκατ., ωφελούμενα και από συναλλαγματικά κέρδη, ενώ οι ταμειακές ροές παρέμειναν ισχυρές, με καθαρή εισροή €73 εκατ. και μείωση του καθαρού χρέους στα €589 εκατ.

Για την περίοδο 2026-27, η Eurobank Equities επικαιροποιεί τις παραδοχές της, ενσωματώνοντας πιθανούς κινδύνους καθυστερήσεων στις παραδόσεις αεροσκαφών, εξελίξεις στη ζήτηση και πιο ξεκάθαρη εικόνα του κόστους. Μέρος της προβλεπόμενης χωρητικότητας μεταφέρεται στο 2027, λόγω εκτιμώμενων καθυστερήσεων από την Airbus, ενώ η αύξηση επιβατικής κίνησης αναμένεται σε μεσαία έως υψηλή μονοψήφια ποσοστά, με τον δείκτη πληρότητας να ενισχύεται ελαφρώς κοντά στο 83%.

Οι μέσες τιμές εισιτηρίων εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές μετά το 2025, με μια ήπια υποχώρηση του yield το 2026.

Η νέα τιμή-στόχος 12 μηνών στα €16 ανά μετοχή συνεπάγεται πολλαπλασιαστή κερδών περίπου 10x για το 2026, ενσωματώνοντας ένα premium σε σχέση με τις συγκρίσιμες εταιρείες του κλάδου.

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