Παπασταύρου στην Εξεταστική: Η κυβέρνηση δεν κατάφερε να προασπίσει το δημόσιο συμφέρον στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσωπική του εμπλοκή ήταν περιορισμένη και περιορίστηκε σε δύο συναντήσεις με τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού, Ευάγγελο Σημανδράκο, στις 6 Νοεμβρίου και 28 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Οι συναντήσεις αφορούσαν αποκλειστικά τη μεγάλη διένεξη μεταξύ Σημανδράκου και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, και την προσπάθεια να λυθεί ένα θεσμικό θέμα αδυναμίας επικοινωνίας μεταξύ τους», τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Διευκρίνισε ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν είχε καμία ανάμειξη στις πληρωμές ή στα βαθύτερα προβλήματα του Οργανισμού.

Απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ο υπουργός τόνισε ότι ο κ. Σημανδράκος τον είχε ενημερώσει για 9.500 ΑΦΜ που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αλλά δεν ήταν δεσμευμένα. Ο ίδιος επεσήμανε ότι δεν είχε αρμοδιότητα και συνεπώς δεν είχε εικόνα για τις δυσλειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα προβλήματα του οποίου ανακαλύφθηκαν αργότερα.

Σχετικά με την παραίτηση Σημανδράκου, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι προέκυψε λόγω της αδυναμίας συνεργασίας με τον κ. Αυγενάκη για τις πληρωμές των 9.500 ΑΦΜ. «Η κύρια κατεύθυνση ήταν να τηρηθεί η νομιμότητα. Η παραίτηση ήταν η μοναδική λύση για να λειτουργήσει σωστά ο Οργανισμός», τόνισε.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι δεν είχε άμεση ή έμμεση σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή με αιτήματα πληρωμών, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει τεράστια λάθη στην υπόθεση. «Αποτύχαμε να λύσουμε το σύνθετο πρόβλημα του Οργανισμού, αλλά αυτό δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από τις ευθύνες της. Απαιτείται διακομματική συζήτηση για ολιστική αντιμετώπιση», υπογράμμισε.

Σχετικά με το ερώτημα αν πρόκειται για σκάνδαλο, ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Είναι οικονομικό σκάνδαλο. Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες του συστήματος για προσωπικό όφελος, παίρνοντας παράνομα επιδοτήσεις σε βάρος των πραγματικών αγροτών».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις ευθύνες της κυβέρνησης, ο υπουργός υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση δεν κατάφερε να προασπίσει το δημόσιο συμφέρον στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χρειάζεται ένα διαφανές, απλοποιημένο και ψηφιοποιημένο σύστημα για να λυθούν οι διαχρονικές παθογένειες».

Σχετικά με τη διαμάχη Σημανδράκου - Αυγενάκη, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η κρίσιμη συνάντηση της 6ης Νοεμβρίου αφορούσε την εξασφάλιση των πληρωμών, ωστόσο δεν υπήρξε αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των δύο. Τόνισε επίσης ότι συνειδητοποίησε το πλήρες εύρος του προβλήματος μόνο μετά την έκδοση της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η διαδικασία στην Εξεταστική επιτροπή είχε εντάσεις, με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να καταγγέλλει τη ΝΔ για ευτελισμό της διαδικασίας, καθώς διέρρευσε η κατάθεση του κ. Παπασταύρου ενώ ο εισηγητής της ΝΔ δεν είχε ολοκληρώσει τις ερωτήσεις του.