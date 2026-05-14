Ένα ρεαλιστικό, αλλά όχι και τόσο ευοίωνο μετεκλογικό σενάριο

Οσο και αν δημοσίως δεν υπάρχει ακόμη η επίσημη παραδοχή, η πολιτική και επιχειρηματική πιάτσα έχει προεξοφλήσει ότι το προσεχές φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές.

Οι λόγοι που δικαιολογούν, έως και επιβάλλουν κάτι τέτοιο είναι πολλοί. Από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια και την διαφαινόμενη παράτασή της εξ αιτίας και του πολέμου στον Κόλπο, μέχρι τις εσωτερικές πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση και ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να προκύψει σε άλλα πεδία, όπως τα ελληνοτουρκικά, όπου η Αγκυρα δείχνει να καλλιεργεί συνθήκες έντασης.

Εν όψει αυτών, έμπειροι πολιτικοί παράγοντες εφιστούν την προσοχή σε κάποια στοιχεία και επιμένουν ότι δεν θα πρέπει να σκέφτεται πλέον κανείς με τους όρους του 2019-2023. Είτε η ανησυχία, η κόπωση και η απογοήτευση μίας μεγάλης μερίδας ψηφοφόρων, είτε η αναμενόμενη παρουσία των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού, είναι πιθανόν να επιδράσουν καταλυτικά και αποσταθεροποιητικά στο πολιτικό πεδίο. Ένα σενάριο που ακούγεται ρεαλιστικό, προβλέπει ότι όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση, έπειτα από μία διπλή ή και τριπλή εκλογική μάχη, πιθανότατα θα είναι βραχύβια. Κάτι που θα σημάνει ότι είναι πιθανόν η χώρα να μπει σύντομα σε έναν μακρύτερο κύκλο πολιτικής αστάθειας και αλλεπάλληλων εκλογών, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Καλό είναι να το έχουν όλοι κατά νου, ως μία όχι και τόσο απίθανη εξέλιξη…