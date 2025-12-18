Τσιάρας στη Βουλή: «Διαφάνεια ή παθογένειες» το δίλημμα για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Το σαφές πολιτικό δίλημμα που, όπως είπε, καλείται να απαντήσει η Βουλή «διαφάνεια ή διαιώνιση των παθογενειών» έθεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο που προβλέπει τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο υπουργός υποστήριξε ότι η επιλογή της ΑΑΔΕ δεν αποτελεί αιφνιδιαστική ή έκτακτη λύση, αλλά θεσμική απόφαση που έχει ωριμάσει στον χρόνο. Υπενθύμισε ότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2025, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ συμμετείχε στέλεχος της ΑΑΔΕ, στοιχείο που, όπως ανέφερε, αποδομεί τους ισχυρισμούς περί αιφνιδιασμού.

Ο κ. Τσιάρας έθεσε ευθέως το ερώτημα ποιος άλλος δημόσιος φορέας διαθέτει σήμερα την τεχνογνωσία, τα πληροφοριακά συστήματα και τη δυνατότητα διασταυρωτικών ελέγχων σε πραγματικό χρόνο. Όπως σημείωσε, μόνο η ΑΑΔΕ μπορεί να διασταυρώνει τα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ με δεδομένα ακίνητης περιουσίας, φορολογικά στοιχεία και πραγματικά εισοδήματα. «Αν δεν θέλεις τους ελέγχους, δεν μπορείς να μιλάς για διαφάνεια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Απορρίπτοντας το επιχείρημα ότι η μεταφορά αποδυναμώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπογράμμισε ότι η αγροτική πολιτική και ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΚΑΠ παραμένουν αποκλειστικά στο ΥΠΑΑΤ. «Δεν αλλάζει ποιος αποφασίζει την πολιτική. Αλλάζει ποιος ελέγχει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο διαχωρισμός ρόλων προκαλεί αντιδράσεις σε όσους είχαν συνηθίσει σε ένα ασαφές και ανεπαρκώς ελεγχόμενο πλαίσιο.

Ο υπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι σήμερα καταγγέλλει τις παθογένειες ενός συστήματος το οποίο, όταν είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης, δεν προχώρησε σε ουσιαστικές αλλαγές. Όπως είπε, η σύγκρουση με χρόνιες αδυναμίες συνεπάγεται πολιτικό κόστος, το οποίο στο παρελθόν δεν αναλήφθηκε, με αποτέλεσμα η χώρα να εκτεθεί σε πρόστιμα και δημοσιονομικές διορθώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρουσιάζοντας αναλυτικά τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, ο κ. Τσιάρας απάντησε στις αιτιάσεις περί κινδύνου για τις πληρωμές των αγροτών, διευκρινίζοντας ότι οι διαπιστεύσεις μεταφέρονται αυτοδικαίως, χωρίς νέα έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χωρίς διακοπή στη ροή των ενισχύσεων. Παράλληλα, διασφαλίζεται η πλήρης μεταφορά του προσωπικού, των πληροφοριακών συστημάτων και των εκκρεμών υποθέσεων, χωρίς απώλεια τεχνογνωσίας ή διοικητικό κενό.

Αναφερόμενος στο πρόσφατο τεχνικό ζήτημα με τις εισφορές και τη βασική ενίσχυση, επισήμανε ότι ανέδειξε τις αδυναμίες των αποσπασματικών συστημάτων και επιβεβαίωσε την ανάγκη για ενιαία διασύνδεση και συντονισμό, που, όπως είπε, εξασφαλίζει η μετάβαση στην ΑΑΔΕ.

Ο υπουργός σημείωσε ότι, παρά τις δυσκολίες της μεταβατικής περιόδου, το 2025 έχουν ήδη καταβληθεί πάνω από 3,2 δισ. ευρώ στους αγρότες, με το συνολικό ποσό να αναμένεται να φτάσει τα 3,8 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους, καταγράφοντας τις υψηλότερες πληρωμές των τελευταίων ετών. «Οι αριθμοί αυτοί αποδεικνύουν ότι η εξυγίανση προχωρά παράλληλα με τη στήριξη του αγροτικού κόσμου», υπογράμμισε.

Σε δεύτερη παρέμβασή του, ο κ. Τσιάρας έκανε λόγο είτε για ελλιπή ενημέρωση είτε για κομματική σκοπιμότητα από την πλευρά της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι εδώ και χρόνια όλα τα κόμματα αναγνωρίζουν τη δυσλειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και το γεγονός ότι «επιτήδειοι έπαιρναν χρήματα χωρίς να τα δικαιούνται».

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει αυτά τα κενά με αυστηρούς και εκτεταμένους διασταυρωτικούς ελέγχους, χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης για τη διάθεση των ευρωπαϊκών πόρων. «Αν δεν θέλετε να γίνονται έλεγχοι, πρέπει να το πείτε καθαρά», ανέφερε, καλώντας την αντιπολίτευση να προτείνει εναλλακτική λύση, εφόσον διαθέτει.

Τέλος, αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά μεγέθη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι ο προϋπολογισμός για το 2025 ανέρχεται σε 1,28 δισ. ευρώ, ενώ για το 2026 προβλέπεται αύξηση στα 1,5 δισ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει, όπως τόνισε ο κ. Τσιάρας, τη σταθερή πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα.

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η Βουλή καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε θεσμική τομή ή αν θα παραμείνει σε πρακτικές του παρελθόντος.