«Κύκλοι» της Νέας Αριστεράς για την αποχώρηση Οζγκιούρ: Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους

«Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους», αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, σχολιάζοντας την αποχώρηση του βουλευτή Φερχάτ Οζγκιούρ.

Ο χώρος της ριζοσπαστικής Αριστεράς πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, σημειώνουν ακόμη, και προσθέτουν: «Προχωράμε με βάση τις αποφάσεις του Συνεδρίου που ορίζουν συγκεκριμένα καθήκοντα όλων».

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Ροδόπης εκλέχθηκε με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και εν συνεχεία μετακινήθηκε στη Νέα Αριστερά μαζί με 10 ακόμη βουλευτές.

Την Δευτέρα ο βουλευτής έδωσε το παρών στην εκδήλωση της πρωτοβουλίας πολιτών στο Χαλάνδρι όπου μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Μετά από την αποχώρησή του, η Νέα Αριστερά έχει πλέον στις τάξεις της 11 βουλευτές μεταξύ των οποίων κάποιοι διαφωνούν με την γραμμή της πλειοψηφίας που ασκεί έντονη κριτική στο εγχείρημα Τσίπρα.