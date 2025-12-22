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Τσαβδαρίδης: Στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης η ανθρωποκεντρική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Πολιτική
12:39 - 22 Δεκ 2025

Τσαβδαρίδης: Στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης η ανθρωποκεντρική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
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Στην 3η Ημερίδα Τεχνητής Νοημοσύνης του BCA College με τίτλο «The Symbiosis Effect: AI & I», συμμετείχε ως ομιλητής ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, αναπτύσσοντας το όραμα της Κυβέρνησης για τη συμβίωση ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης με επίκεντρο τον άνθρωπο, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά μια «βαθιά οντολογική αλλαγή», επισημαίνοντας πως το κρίσιμο ερώτημα της εποχής δεν είναι αν οι μηχανές μπορούν να σκεφτούν, αλλά «πώς εμείς, ως άνθρωποι, θα επιλέξουμε να σκεφτούμε, να δημιουργήσουμε και να συνυπάρξουμε δίπλα σε αυτές».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσεγγίζει την τεχνητή νοημοσύνη ως μια νέα εποχή που «αναδιατάσσει την παραγωγή, επαναπροσδιορίζει την εργασία και δημιουργεί νέες ευκαιρίες αλλά και νέες ηθικές προκλήσεις». Η απάντηση στο δίλημμα της συμβίωσης ανθρώπου και μηχανής είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκάθαρη: «Η συμβίωση είναι μονόδρομος», υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι στρατηγικά σχεδιασμένη και ανθρωποκεντρική.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της μικρομεσαίας επιχείρησης, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπό την πολιτική καθοδήγηση του Υπουργού κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, έχει θέσει ως κεντρική προτεραιότητα την ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης «στην καρδιά της ελληνικής οικονομίας».

Ενδεικτική και η αναφορά του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου για τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος στον Αναπτυξιακό Νόμο, ύψους 150 εκατ. ευρώ, που θα ενεργοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026 και θα αφορά αποκλειστικά τις ΜμΕ και την ενσωμάτωση λύσεων AI.

Παράλληλα, ο κ. Τσαβδαρίδης αναφέρθηκε στις στρατηγικές διεθνείς συνεργασίες της χώρας, καθώς και στη δυναμική παρουσία της Ελλάδας στο παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η χώρα να μην είναι απλός καταναλωτής τεχνολογίας, αλλά πρωτοπόρος και συνδιαμορφωτής.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη σημασία της εκπαίδευσης και της έρευνας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη δημιουργία ενός νέου αυτόνομου Υπουργείου Έρευνας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Καινοτομίας. Όπως τόνισε, «η μηχανή μπορεί να δώσει απαντήσεις, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να θέσουμε τις σωστές ερωτήσεις», καταλήγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το εργαλείο, ενώ ο άνθρωπος παραμένει ο δημιουργός και ο τελικός σκοπός.

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