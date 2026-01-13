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Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η Κατσινοπούλου επιβεβαίωσε τους ελλιπείς ελέγχους της ΑΑΔΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
13:18 - 13 Ιαν 2026

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η Κατσινοπούλου επιβεβαίωσε τους ελλιπείς ελέγχους της ΑΑΔΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Στη σημερινή της κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή η κ. Κατσινοπούλου, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβεβαίωσε αυτό που ακούγεται πλέον σε κάθε εξέταση μάρτυρα, την προβληματική εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο, την εταιρία Neuropublic, και τον κομβικό ρόλο του τεχνικού συμβούλου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η πρώην αντιπρόεδρος ανέδειξε τους ελλιπείς ελέγχους που γίνονταν από την ΑΑΔΕ στα Ε9 των παραγωγών, πηγή σε σημαντικό βαθμό τελικά της μετέπειτα εκτίναξης των πλαστών καταπατήσεων βοσκοτόπων και απόσπασης παράνομου Εθνικού Αποθέματος Τόνισε μάλιστα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε αρμοδιότητα να παρέμβει στα σχετικά στοιχεία αναρτημένα και θεωρημένα από την ΑΑΔΕ. Αποτέλεσμα να καταφέρνουν να πληρώνονται παραγωγοί με εικονικά έγγραφα. Με βάση και αυτήν την κατάθεση, εύλογα ερωτήματα προκύπτουν για το πώς τελικά η απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ θα οδηγήσει στην εξυγίανση των αγροτικών ζητημάτων, όταν η ΑΑΔΕ τα προηγούμενα χρόνια αποτέλεσε κομβικό παράγοντα στη διόγκωση του σκανδάλου με την ελλιπή λειτουργία της.

Σε ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, η μάρτυρας τόνισε, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε αποκλειστικά και μόνο συμβουλευτικό ρόλο στην προετοιμασία των υπουργικών αποφάσεων για την τεχνική λύση και την κατανομή βοσκοτόπων, με την ίδια να συμμετέχει στη σχετική συμβουλευτική επιτροπή που είχε συσταθεί επί προεδρίας Μωυσίδη. Η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε εκείνη την περίοδο, δεν επέτρεπε την κατανομή βοσκοτόπων από παραγωγούς της ηπειρωτικής Ελλάδας σε νησιά, όπως τόνισε η κ. Κατσινοπούλου, και σε αυτό το πλαίσιο, δεν υπήρχε κανένας λόγος να ζητηθεί το «συμφωνώ» από κανέναν υπουργό, όπως πρόσθεσε. Δεν είναι δυνατόν να υπέγραφε συμφωνώ στην δική του απόφαση, είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, από το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι δεν ισχύει το ίδιο με την υπουργική απόφαση που ακολούθησε επί προεδρίας Καπρέλη και το «συμφωνώ» που ζητήθηκε και από τους 3 Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (κ. Αποστόλου, κ. Αραχωβίτη, κ. Βορίδη). Με αυτή την υπουργική απόφαση «άνοιξε» η πόρτα για την υπέρβαση της τεχνικής λύσης και πολλοί επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν το προβληματικό σύστημα που δημιούργησε αυτή η υπουργική απόφαση, συστήνοντας την «εγκληματική οργάνωση» που αναφέρει στη δικογραφία της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τέλος, η μη διεξαγωγή κρίσεων και αξιολογήσεων από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εκείνης της περιόδου και η παραμονή σε διευθυντικές θέσεις στελεχών, τα οποία είχαν ήδη συμπληρώσει περισσότερα από 3 χρόνια θητείας, αποτέλεσε κρίσιμο πρόβλημα, που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταγγέλλει στο πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μάρτυρας επιβεβαίωσε την πρόθεση της διοίκησης να διεξάγει κρίσεις, η οποία όμως δεν ευδοκίμησε, με την πρώην αντιπρόεδρο να μη σχολιάζει περαιτέρω το ζήτημα. Όπως επεσήμανε, η προσωπική της άποψη από τη σύντομη εμπειρία της στον οργανισμό είναι πως η μη αξιολόγηση και η ισοβιότητα των στελεχών αποτελεί παθογένεια του συστήματος.

Η κατάθεση της κ. Κατσινοπούλου δεν έχει προστιθέμενη αξία για την αποκάλυψη της αλήθειας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η συγκεκριμένη μάρτυρας ήταν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μόνο για 6 μήνες πριν 10 χρόνια! Η κυβερνητική πλειοψηφία επιλέγει για ακόμη μια φορά τον δρόμο της συγκάλυψης και της μη απόδοσης ευθυνών στους πραγματικά εμπλεκόμενους, τα κυβερνητικά στελέχη της ΝΔ, πολλά από τα οποία προστατεύει και εμποδίζει την κλήση τους στην Εξεταστική, καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

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