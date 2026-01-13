ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΑΔΕ: Γιατί παραιτήθηκε ο ορκωτός λογιστής του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ειδήσεις
11:02 - 13 Ιαν 2026

ΑΑΔΕ: Γιατί παραιτήθηκε ο ορκωτός λογιστής του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Απάντηση για τους λόγους για τους οποίους παραιτήθηκε ο Ορκωτός Λογιστής του ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει η ΑΑΔΕ με ανακοίνωσή της. 

Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να φανεί αν υπήρξε κάποιου είδους παρέμβαση.

Η ΑΑΔΕ από τη μεριά της ανακοίνωσε τα εξής:

• Ο Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ελέγχεται ως προς τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία αποτελεί τον εντεταλμένο Οργανισμό Πιστοποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4914/2022.

• O ΕΛΕΓΕΠ ελέγχεται διαχειριστικά κάθε χρόνο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εκάστου προηγούμενου έτους.

• Στις 29/7/2025 (πριν την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Ι. Καββαδά) ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη, κατά την πρακτική του, σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών αναφορικά με τον οικονομικό και λογιστικό έλεγχο των οικονομικών στοιχείων (Ισολογισμού) του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ενόψει υποβολής του Ισολογισμού για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

• Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης, υποβλήθηκε μια και μοναδική προσφορά, από την εν λόγω ελεγκτική εταιρεία, ύψους 5.990 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την παροχή 700 εργατοωρών.

• Δεδομένης της υποβολής μίας μόνο προσφοράς, ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ ανέθεσε τη διενέργεια του συγκεκριμένου ελέγχου, στην εν λόγω εταιρεία, η οποία δεν είχε αναλάβει αντίστοιχο έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο παρελθόν.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω έλεγχος είναι προαιρετικός και περιορισμένος κατ’ αντικείμενο, όπως προκύπτει και από το συμβατικό τίμημα (5.990 ευρώ συν ΦΠΑ), καθόσον ο διαχειριστικός έλεγχος του ΕΛΕΓΕΠ διενεργείται από την ΕΔΕΛ ως αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, εντεταλμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και σε επίπεδο κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σχεδόν ένα μήνα μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (27/10/2025), συγκεκριμένα στις 24/11/2025, η ελεγκτική εταιρεία ζήτησε να της αποσταλούν στοιχεία, τα οποία ήταν καθ’ υπέρβαση του πλαισίου ελέγχου και αναφέρονταν στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, για τα οποία ο ΕΛΕΓΕΠ ελέγχεται από την ΕΔΕΛ ως αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, καθώς και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στις 26/11/2025 η υπηρεσία του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε στην ελεγκτική εταιρεία ότι δεν δύναται να της χορηγήσει τα στοιχεία που ζητούσε, επισημαίνοντας ότι ο ανατεθείς σε αυτήν έλεγχος είναι αποκλειστικά οικονομικός και λογιστικός έλεγχος του Ισολογισμού του ΕΛΕΓΕΠ και δεν απαιτείται διαχειριστικός έλεγχος.

Παρόλα αυτά, η ελεγκτική εταιρεία επέμεινε στην αποστολή των εν λόγω στοιχείων, παρά τις παραπάνω γραπτές και προφορικές επικοινωνίες του Οργανισμού.

Στις 12/1/2026, ήτοι 2,5 μήνες πριν την λήξη της σύμβασης (31/3/2026), η εταιρεία έστειλε επιστολή παραίτησης, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έχει αναγράψει την πλήρωση 700 ελεγκτικών ωρών στο έργο, παρά το ότι δεν έλαβε τα στοιχεία, τα οποία, καθ’ υπέρβαση του ελεγκτικού αντικειμένου της, ζητούσε.

Η ΑΑΔΕ, στην οποία περιήλθε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα ολοκληρωθεί ο εις βάθος έλεγχος για όλα τα πεπραγμένα του Οργανισμού, τόσο από τις αρμόδιες κατά νόμο ελεγκτικές αρχές, όσο και από ελεγκτικούς φορείς διεθνούς κύρους.

Επιφυλάσσεται δε, για την περαιτέρω νομική αξιολόγηση της συμπεριφοράς της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας, σύμφωνα με τη σύμβαση που υπέγραψε με τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο εδώλιο τον Φεβρουάριο ο «Φραπές» για το... «δικαίωμα σιωπής»
Ειδήσεις

Στο εδώλιο τον Φεβρουάριο ο «Φραπές» για το... «δικαίωμα σιωπής»

Τσουκαλάς: Ο Φλωρίδης θα ζητήσει συγγνώμη για τα «μπάζα» των Τεμπών;
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ο Φλωρίδης θα ζητήσει συγγνώμη για τα «μπάζα» των Τεμπών;

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα
Πολιτική

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους
Πολιτική

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:10

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

Πολιτική
25/07/2026 - 17:58

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 17:30

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

Ειδήσεις
25/07/2026 - 17:23

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αλλοδαπός με χειροβομβίδα: Ετοίμαζε επίθεση στον Ντογιάκο - Ο ρόλος ισοβίτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ