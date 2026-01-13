ΑΑΔΕ: Γιατί παραιτήθηκε ο ορκωτός λογιστής του ΟΠΕΚΕΠΕ

Απάντηση για τους λόγους για τους οποίους παραιτήθηκε ο Ορκωτός Λογιστής του ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει η ΑΑΔΕ με ανακοίνωσή της.

Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να φανεί αν υπήρξε κάποιου είδους παρέμβαση.

Η ΑΑΔΕ από τη μεριά της ανακοίνωσε τα εξής:

• Ο Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ελέγχεται ως προς τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία αποτελεί τον εντεταλμένο Οργανισμό Πιστοποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4914/2022.

• O ΕΛΕΓΕΠ ελέγχεται διαχειριστικά κάθε χρόνο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εκάστου προηγούμενου έτους.

• Στις 29/7/2025 (πριν την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Ι. Καββαδά) ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη, κατά την πρακτική του, σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών αναφορικά με τον οικονομικό και λογιστικό έλεγχο των οικονομικών στοιχείων (Ισολογισμού) του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ενόψει υποβολής του Ισολογισμού για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

• Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης, υποβλήθηκε μια και μοναδική προσφορά, από την εν λόγω ελεγκτική εταιρεία, ύψους 5.990 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την παροχή 700 εργατοωρών.

• Δεδομένης της υποβολής μίας μόνο προσφοράς, ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ ανέθεσε τη διενέργεια του συγκεκριμένου ελέγχου, στην εν λόγω εταιρεία, η οποία δεν είχε αναλάβει αντίστοιχο έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο παρελθόν.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω έλεγχος είναι προαιρετικός και περιορισμένος κατ’ αντικείμενο, όπως προκύπτει και από το συμβατικό τίμημα (5.990 ευρώ συν ΦΠΑ), καθόσον ο διαχειριστικός έλεγχος του ΕΛΕΓΕΠ διενεργείται από την ΕΔΕΛ ως αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, εντεταλμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και σε επίπεδο κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σχεδόν ένα μήνα μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (27/10/2025), συγκεκριμένα στις 24/11/2025, η ελεγκτική εταιρεία ζήτησε να της αποσταλούν στοιχεία, τα οποία ήταν καθ’ υπέρβαση του πλαισίου ελέγχου και αναφέρονταν στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, για τα οποία ο ΕΛΕΓΕΠ ελέγχεται από την ΕΔΕΛ ως αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, καθώς και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στις 26/11/2025 η υπηρεσία του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε στην ελεγκτική εταιρεία ότι δεν δύναται να της χορηγήσει τα στοιχεία που ζητούσε, επισημαίνοντας ότι ο ανατεθείς σε αυτήν έλεγχος είναι αποκλειστικά οικονομικός και λογιστικός έλεγχος του Ισολογισμού του ΕΛΕΓΕΠ και δεν απαιτείται διαχειριστικός έλεγχος.

Παρόλα αυτά, η ελεγκτική εταιρεία επέμεινε στην αποστολή των εν λόγω στοιχείων, παρά τις παραπάνω γραπτές και προφορικές επικοινωνίες του Οργανισμού.

Στις 12/1/2026, ήτοι 2,5 μήνες πριν την λήξη της σύμβασης (31/3/2026), η εταιρεία έστειλε επιστολή παραίτησης, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έχει αναγράψει την πλήρωση 700 ελεγκτικών ωρών στο έργο, παρά το ότι δεν έλαβε τα στοιχεία, τα οποία, καθ’ υπέρβαση του ελεγκτικού αντικειμένου της, ζητούσε.