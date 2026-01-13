Τα χαμένα €270 δισ. στην άμυνα και το στοίχημα του αναπτυξιακού βηματισμού μέσω του REARM

Στα 270 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ ήταν οι αμυντικές δαπάνες μεταπολιτευτικά και μέχρι το 2004, που δεν οδήγησαν στη δημιουργία ισχυρών αλυσίδων εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Τούτου δοθέντος και με το REARM EU να είναι ευρωπαϊκός στόχος, η χώρα επιχειρεί να βρει βηματισμό ανάπτυξης με αιχμή την άμυνα και τις «διπλές χρήσεις» στα σχετικά προϊόντα κι έργα.

Χαρακτηριστική της νέας αυτής επιδιωκόμενης προσέγγισης ήταν και τα όσα είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας σε εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, όπου εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και όπου αναδείχθηκε σε επίτιμο μέλος για τη «μακρά και πολύτιμη παρουσία του στην εγχώρια και διεθνή πολιτική σκηνή, υπηρετώντας πιστά και αποτελεσματικά, από καίριες θέσεις, το δημοκρατικό μας πολίτευμα, το Σύνταγμα και τον εθνικό μας θυρεό», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ.

Να σημειωθεί ότι ο πατέρας του Ν. Δένδια είχε υπηρετήσει τον επιμελητηριακό θεσμό, ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Κέρκυρας, όπως ανέφερε κατά την αναγόρευσή του σε επίτιμο μέλος ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Β. Κορκίδης.

Στην αντιφώνησή του ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το Υπ. Άμυνας «είναι πάροχος υπηρεσιών ασφαλείας στον ελληνικό λαό, στην πατρίδα μας. Αυτό είναι το κύριο, το συνταγματικό του καθήκον», ωστόσο έχει κι έναν έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα. «Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αφενός μεν για να επιτελέσει το συνταγματικό του ρόλο, οφείλει το ίδιο να αλλάξει και να γίνει ένας μηχανισμός επεξεργασίας πληροφορίας και γνώσης. Αυτό σημαίνει η μεγάλη “Ατζέντα 2030”», πρόσθεσε.

«Αποτελεί βαθιά αλλαγή της ίδιας της φύσης του, το πώς λειτουργούν πλέον οι Ένοπλες Δυνάμεις, ακριβώς για να επιτελέσουν το συνταγματικό τους ρόλο, και από την άλλη πώς το υπουργείο μπορεί να είναι μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», είπε.

Χαμένες ευκαιρίες

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η πατρίδα μας στο παρελθόν, «με ευθύνη σχεδόν όλων όσων κυβέρνησαν, δεν κατάφερε να μοχλεύσει οικονομική ανάπτυξη μέσα από τις πολλές δαπάνες για την Εθνική Άμυνα».

«Μέχρι το 2004», ανέλυσε, «είχαμε δαπανήσει για την Εθνική μας Άμυνα 270 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν αυτά τα χρήματα είχαν σωστά δαπανηθεί, τότε οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα ήταν διαφορετικοί».

«Προσπαθούμε», συνέχισε, «να δημιουργήσουμε ένα ενάρετο παράδειγμα. Και να αντιμετωπίσουμε μέσω του τρόπου που διαχειριζόμαστε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου και να μελετήσουμε τα δύο βασικά προβλήματα που οδήγησαν την πατρίδα μας στην πολύ δύσκολη κρίση του 2010. Το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών».

Δαπάνες με προσοχή

«Για το πρώτο, αυτό που κάνουμε είναι ότι κινούμαστε αυστηρά μέσα στο δημοσιονομικό μας πλαίσιο. Δεν φεύγουμε από αυτό. Δεν μπορούμε να υπερχρεώσουμε τη χώρα. Μια χώρα υπερχρεωμένη είναι εξ ορισμού ανίσχυρη. Και το δεύτερο, όμως, το οποίο κάνουμε, είναι ακόμη πιο σημαντικό. Είναι η προσπάθεια να μοχλεύσουμε ανάπτυξη αντιμετωπίζοντας επίσης το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Δηλαδή, να επενδύσουμε τα χρήματα με έναν τέτοιο τρόπο και σε προϊόντα διπλής χρήσης ώστε να μπορέσουμε να έχουμε εξαγώγιμη δραστηριότητα και προϊόντα», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, «δημιουργήσαμε το μακροχρόνιο εξοπλιστικό, 12 συν 8 χρόνια, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν ορίζοντα, να ξέρουν πού πάμε. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται, παραδείγματος χάριν, με τη ναυτιλία και την κατασκευή και επισκευή πλοίων, πρέπει να ξέρουν, για να μπορούν να επενδύσουν, τι θα χρειαστεί η χώρα τα επόμενα χρόνια. Και από την άλλη, πρέπει να φέρουμε μέσα στον μηχανισμό των Ενόπλων Δυνάμεων την καινοτομία», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό «δημιουργήσαμε εδώ και λίγα χρόνια το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, το οποίο, ακολουθώντας ένα ενάρετο διεθνές παράδειγμα, μοχλεύει τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε ο κ. Δένδιας και τόνισε:

«Παλιότερα οι Ένοπλες Δυνάμεις πήγαιναν στο εξωτερικό αν χρειάζονταν κάτι, πήγαιναν και το αγόραζαν και το έφερναν στη χώρα. Τώρα, οι Ένοπλες Δυνάμεις διατυπώνουν ερωτήματα μέσω του ΕΛΚΑΚ στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας πρέπει να παράξει απάντηση, πρώτα σε θεωρητικό επίπεδο και μετά σε πρακτικό επίπεδο», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος»

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο αντι-drone σύστημα «Κένταυρος», χαρακτηρίζοντάς το ως «το καλύτερο σύστημα αντιμετώπισης Bayraktar στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι ελληνική τεχνογνωσία και ελληνική κατασκευή».

«Είμαστε», είπε, «μια μικρή χώρα με ένα ΑΕΠ μικρό επίσης, 230-240 δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαστε μια μικρή οικονομία. Για να επιβιώσουμε πρέπει να πάμε πολύ πιο ψηλά. Και υπάρχουν παραδείγματα, υπάρχουν κράτη στην ευρύτερη περιοχή μας με ανάλογο πληθυσμό με εμάς, που έχουν διπλάσιο ΑΕΠ. Μπορούμε λοιπόν και εμείς».

Η εκδήλωση στο ΕΒΕΠ

Να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο του ΕΒΕΠ, για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης», παρέστησαν επίσης η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεώργιος Κώτσηρας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Σωκράτης Φάμελλος, οι βουλευτές Νικόλαος Βλαχάκος, Γεώργιος Βρεττάκος, Δημήτριος Μαρκόπουλος, Ιωάννης Τραγάκης, η αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σταυρούλα Αντωνάκου, ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο δήμαρχος Πειραιά Ιωάννης Μώραλης και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ.

Ακόμη, παρέστησαν επικεφαλής ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, γενικοί γραμματείς υπουργείων, ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης του δήμου Πειραιώς Δημήτρης Καρύδης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γεώργιος Αλεξανδράτος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς Σταύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων Παύλος Ξηραδάκης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς Νικόλαος Πλατανησιώτης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη υποναύαρχος ε.τ. Πάνος Λασκαρίδης, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων επιμελητηρίων, της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, κοινωνικών εταίρων, παραγωγικών και επιστημονικών φορέων.