Bank of America: Έτος καμπής το 2026 για τις επενδύσεις υποδομών – Άνοδος και πιέσεις στη Γαλλία

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Η προτίμηση στρέφεται σε ομίλους με έκθεση στις ΗΠΑ, κυρίως σε data centers και αυτοκινητοδρόμους, καθώς και σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια που εμφανίζουν θετικές προοπτικές ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF). Αντίθετα, η εικόνα για τις γαλλικές παραχωρήσεις γίνεται σαφώς πιο επιβαρυμένη, με σειρά υποβαθμίσεων και αυξημένες ανησυχίες για φορολογία, ανάπτυξη και επενδυτικούς κινδύνους, σύμφωνα με έκθεση της Bank of America.

Διαφορετικές τροχιές κερδοφορίας το 2026

Η ανάλυση καταλήγει σε τέσσερις υποβαθμίσεις και μία αναβάθμιση μετοχών, διαμορφώνοντας συνολικά 9 συστάσεις «Αγορά», 4 «Ουδέτερες» και 7 «Υποαπόδοση». Οι αναλυτές αποφεύγουν εταιρείες που εισέρχονται σε έντονους κύκλους επενδύσεων (capex), ιδιαίτερα σε αεροδρόμια, ενώ στον τομέα των ρυθμιζόμενων δικτύων προτιμώνται όσοι όμιλοι δεν αντιμετωπίζουν χρηματοδοτικά κενά ή ρυθμιστική αβεβαιότητα.

Παράλληλα, αν και το αφήγημα για επενδύσεις σε δίκτυα ενέργειας παραμένει ενεργό, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για ισολογισμούς και μόχλευση, κυρίως σε εταιρείες με υψηλές μελλοντικές κεφαλαιακές ανάγκες.

Μεταφορικές υποδομές: επιφυλακτικότητα για τη Γαλλία

Στον τομέα των μεταφορών, οι αναλυτές υποβαθμίζουν τις Vinci, Aéroports de Paris και Getlink σε σύσταση «Υποαπόδοση», επικαλούμενοι:

- αυξημένο φορολογικό ρίσκο στη Γαλλία

- χαμηλότερη οργανική ανάπτυξη

- περιορισμένη ορατότητα στις αποδόσεις επενδύσεων

- αυξημένες κεφαλαιακές δαπάνες

Η Eiffage υποβαθμίζεται σε «Ουδέτερη», κυρίως λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από τη γαλλική οικονομία, ενώ η AENA αναβαθμίζεται σε «Ουδέτερη», χάρη στην ισχυρή πορεία του εμπορικού της σκέλους και τη διατήρηση υψηλής μερισματικής πολιτικής.

Οι κορυφαίες επιλογές για το 2026

Στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές συγκαταλέγονται:

Ferrovial και ACS , χάρη στην ηγετική τους θέση σε αυτοκινητοδρόμους και data centers στις ΗΠΑ

Sacyr , λόγω επερχόμενων έργων managed lanes και πιθανής αναβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας

Flughafen Zurich , με ισχυρή κίνηση, θετική στροφή στις ταμειακές ροές και ανάπτυξη στην Ινδία

National Grid, λόγω σταθερής ανάπτυξης σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ και περιορισμένων χρηματοδοτικών κινδύνων

Αντίθετα, στους «αδύναμους κρίκους» των ρυθμιζόμενων δικτύων περιλαμβάνονται οι Terna και Redeia, λόγω υψηλής μόχλευσης και περιορισμένων αποδόσεων επί των επενδύσεων.

Το βασικό συμπέρασμα

Παρά τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, η ανάλυση επισημαίνει ότι οι αναθεωρήσεις κερδοφορίας παραμένουν ο σημαντικότερος οδηγός των μετοχών, ακόμα και σε έναν τομέα με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και έντονη ρυθμιστική επίδραση. Το 2026 αναμένεται να ξεχωρίσει τους «νικητές» από τους πιο ευάλωτους παίκτες, με το γεωγραφικό αποτύπωμα και τη χρηματοδοτική ευελιξία να παίζουν καθοριστικό ρόλο.