Διαμαντοπούλου: Στα δελτία ειδήσεων δεν υπάρχει τίποτα για τις προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ

Στη ρευστότητα που χαρακτηρίζει το πολιτικό σκηνικό σήμερα, στάθηκε ιδιαίτερα η Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ναυτεμπορική TV, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τεθούν στο τραπέζι τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, όπως η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης.

«Με τις αποφάσεις της κυβέρνησης να κλείσει εντελώς τις λειτουργικές μονάδες σε μία νύχτα, έχουμε μία περιφέρεια που σε επτά χρόνια, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, είναι πρώτη στη φτώχεια, στην ανεργία και στη δημογραφική κατάρρευση», ανέφερε η κα. Διαμαντοπούλου, αφήνοντας αιχμές για το γεγονός ότι «στα δελτία ειδήσεων δεν υπάρχει τίποτα για τις προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, που βρέθηκε τέσσερις μέρες τη Δυτική Μακεδονία, και συζητούμε για τις δημοσκοπήσεις».

Προανήγγειλε, δε, ότι την επόμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ θα διοργανώσει ανάλογη συζήτηση για τη λιμενική πολιτική της χώρας, σε μία κρίσιμη γεωπολιτική περίοδο και διερωτήθηκε: «Πιστεύετε ότι θα συζητηθεί πουθενά; Όχι».

Η Α. Διαμαντοπούλου σημείωσε πως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, «στην εξωτερική, στην οικονομική και στην αγροτική πολιτική δεν βγαίνουν άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις, ενώ, επίσης, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη γραμμή που εκφράζεται από τον πρόεδρο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Δεν έχει κανείς αντίθετη άποψη και η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ έχει ειπωθεί από όλους τους υποψήφιους προέδρους με πολύ καθαρό τρόπο.

Το αίσθημα αυτοσυντήρησης ενός κόμματος λέει ότι, πριν τις εκλογές, θέλει να αυξήσει τις δυνάμεις του. Αν πάει σε ένα προεκλογικό μέτωπο, ουσιαστικά αποδέχεται ότι όλα τα κόμματα με τα οποία θα το κάνει, θα διατηρήσουν τις δικές τους δυνάμεις. Εμείς θέλουμε να πάμε στις εκλογές με διεύρυνση και με το να μεγαλώσουμε το ΠΑΣΟΚ, όσο γίνεται, για να επιτύχουμε το στόχο μας.

Άρα, συνεργαζόμαστε και στη Βουλή και στην κοινωνία και όπου χρειάζεται με όλες τις δυνάμεις, αλλά έχουμε τη δική μας αυτονομία και τα δικά μας ψηφοδέλτια. Μετά τις δεύτερες εκλογές, δεν ξέρουμε τι κόμματα θα έχουμε -ούτε καν στις πρώτες δεν ξέρουμε-».

Τόνισε, μάλιστα, ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κόμμα, λέγοντας πως «είναι το κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας του 21ου αιώνα και κανένα άλλο ιδεολογικό πλαίσιο, μέσα στους αιώνες, δεν είχε τέτοια θετικά αποτελέσματα».

Έθεσε ως στοίχημα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ «να φτάσει στον τελευταίο πολίτη και να δώσει τη δυναμική της επόμενης ημέρας, απέναντι σε κινήσεις που θέλουν να παρουσιάσουν λευκές σημαίες και διαμηνύουν το “ούτε αριστερά, ούτε δεξιά”».

Η Άννα Διαμαντοπούλου εκτίμησε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο μεγατόνων του ΟΠΕΚΕΠΕ «απέδειξε ότι το κόμμα διαθέτει στελέχη και θεσμικότητα και πως η ιστορική του διαδρομή το βοηθά να σταθεί στις δύσκολες στιγμές πολύ ψηλά και με πολύ καλά αποτελέσματα για το Κοινοβούλιο».

«Πλησιάζοντας προς τις εκλογές, πρέπει να υπάρξει ο πόλος εκείνος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που μπορεί να παρουσιάσει ιδεολογική βάση, πρόγραμμα και στελέχη για να αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα που δεν πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία.

Εκτός από το ΠΑΣΟΚ, αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχει κόμμα με άλλα τέτοια χαρακτηριστικά και ο στόχος μας είναι αυτό να γίνει αντιληπτό σε όλους τους πολίτες. Και σε αυτούς που δεν ψήφισαν γιατί απέχουν από την πολιτική ή την απεχθάνονται και σε αυτούς που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα δεν είναι εκεί και σε αυτούς που ψήφισαν τον κ. Μητσοτάκη, όχι τη Νέα Δημοκρατία, και σήμερα απογοητεύτηκαν. Και αυτούς τους ανθρώπους απευθυνόμαστε μέχρι τις εκλογές» πρόσθεσε.

Κλείνοντας, η Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν, υπογραμμίζοντας:

«Εγώ ασχολούμαι εδώ και πολλά χρόνια με το Ιράν, γιατί είμαι στην ομάδα γυναικών του ΟΗΕ που ασχολούνται με τις γυναίκες του Αφγανιστάν και στο Ιράν, όπου εκεί το έγκλημα απέναντι στη γυναίκα είναι καθημερινό. Και αυτός ο ξεσηκωμός έχει και αυτή τη μεγάλη διάσταση μέσα.

Ευχόμαστε να λήξει όλο αυτό υπέρ των ανθρώπων που είναι στους δρόμους σήμερα. Γιατί αυτό δεν λέγεται. Οι Ιρανοί έχουν βγει στους δρόμους μόνοι τους και δεν βλέπω να τους υποστηρίζουμε όπως χρειάζεται στην Ελλάδα. Πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Γίνεται μια επανάσταση αυτήν τη στιγμή στο Ιράν από ανθρώπους που καταπιέζονται και γυναίκες οι οποίες βιάζονται και σφάζονται».