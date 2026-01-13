ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διαμαντοπούλου: Στα δελτία ειδήσεων δεν υπάρχει τίποτα για τις προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
17:58 - 13 Ιαν 2026

Διαμαντοπούλου: Στα δελτία ειδήσεων δεν υπάρχει τίποτα για τις προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη ρευστότητα που χαρακτηρίζει το πολιτικό σκηνικό σήμερα, στάθηκε ιδιαίτερα η Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ναυτεμπορική TV, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τεθούν στο τραπέζι τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, όπως η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης.

«Με τις αποφάσεις της κυβέρνησης να κλείσει εντελώς τις λειτουργικές μονάδες σε μία νύχτα, έχουμε μία περιφέρεια που σε επτά χρόνια, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, είναι πρώτη στη φτώχεια, στην ανεργία και στη δημογραφική κατάρρευση», ανέφερε η κα. Διαμαντοπούλου, αφήνοντας αιχμές για το γεγονός ότι «στα δελτία ειδήσεων δεν υπάρχει τίποτα για τις προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, που βρέθηκε τέσσερις μέρες τη Δυτική Μακεδονία, και συζητούμε για τις δημοσκοπήσεις».

Προανήγγειλε, δε, ότι την επόμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ θα διοργανώσει ανάλογη συζήτηση για τη λιμενική πολιτική της χώρας, σε μία κρίσιμη γεωπολιτική περίοδο και διερωτήθηκε: «Πιστεύετε ότι θα συζητηθεί πουθενά; Όχι».

Η Α. Διαμαντοπούλου σημείωσε πως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, «στην εξωτερική, στην οικονομική και στην αγροτική πολιτική δεν βγαίνουν άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις, ενώ, επίσης, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη γραμμή που εκφράζεται από τον πρόεδρο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Δεν έχει κανείς αντίθετη άποψη και η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ έχει ειπωθεί από όλους τους υποψήφιους προέδρους με πολύ καθαρό τρόπο.

Το αίσθημα αυτοσυντήρησης ενός κόμματος λέει ότι, πριν τις εκλογές, θέλει να αυξήσει τις δυνάμεις του. Αν πάει σε ένα προεκλογικό μέτωπο, ουσιαστικά αποδέχεται ότι όλα τα κόμματα με τα οποία θα το κάνει, θα διατηρήσουν τις δικές τους δυνάμεις. Εμείς θέλουμε να πάμε στις εκλογές με διεύρυνση και με το να μεγαλώσουμε το ΠΑΣΟΚ, όσο γίνεται, για να επιτύχουμε το στόχο μας.

Άρα, συνεργαζόμαστε και στη Βουλή και στην κοινωνία και όπου χρειάζεται με όλες τις δυνάμεις, αλλά έχουμε τη δική μας αυτονομία και τα δικά μας ψηφοδέλτια. Μετά τις δεύτερες εκλογές, δεν ξέρουμε τι κόμματα θα έχουμε -ούτε καν στις πρώτες δεν ξέρουμε-».

Τόνισε, μάλιστα, ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κόμμα, λέγοντας πως «είναι το κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας του 21ου αιώνα και κανένα άλλο ιδεολογικό πλαίσιο, μέσα στους αιώνες, δεν είχε τέτοια θετικά αποτελέσματα».

Έθεσε ως στοίχημα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ «να φτάσει στον τελευταίο πολίτη και να δώσει τη δυναμική της επόμενης ημέρας, απέναντι σε κινήσεις που θέλουν να παρουσιάσουν λευκές σημαίες και διαμηνύουν το “ούτε αριστερά, ούτε δεξιά”».

Η Άννα Διαμαντοπούλου εκτίμησε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο μεγατόνων του ΟΠΕΚΕΠΕ «απέδειξε ότι το κόμμα διαθέτει στελέχη και θεσμικότητα και πως η ιστορική του διαδρομή το βοηθά να σταθεί στις δύσκολες στιγμές πολύ ψηλά και με πολύ καλά αποτελέσματα για το Κοινοβούλιο».

«Πλησιάζοντας προς τις εκλογές, πρέπει να υπάρξει ο πόλος εκείνος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που μπορεί να παρουσιάσει ιδεολογική βάση, πρόγραμμα και στελέχη για να αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα που δεν πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία.

Εκτός από το ΠΑΣΟΚ, αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχει κόμμα με άλλα τέτοια χαρακτηριστικά και ο στόχος μας είναι αυτό να γίνει αντιληπτό σε όλους τους πολίτες. Και σε αυτούς που δεν ψήφισαν γιατί απέχουν από την πολιτική ή την απεχθάνονται και σε αυτούς που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα δεν είναι εκεί και σε αυτούς που ψήφισαν τον κ. Μητσοτάκη, όχι τη Νέα Δημοκρατία, και σήμερα απογοητεύτηκαν. Και αυτούς τους ανθρώπους απευθυνόμαστε μέχρι τις εκλογές» πρόσθεσε.

Κλείνοντας, η Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν, υπογραμμίζοντας:

«Εγώ ασχολούμαι εδώ και πολλά χρόνια με το Ιράν, γιατί είμαι στην ομάδα γυναικών του ΟΗΕ που ασχολούνται με τις γυναίκες του Αφγανιστάν και στο Ιράν, όπου εκεί το έγκλημα απέναντι στη γυναίκα είναι καθημερινό. Και αυτός ο ξεσηκωμός έχει και αυτή τη μεγάλη διάσταση μέσα.

Ευχόμαστε να λήξει όλο αυτό υπέρ των ανθρώπων που είναι στους δρόμους σήμερα. Γιατί αυτό δεν λέγεται. Οι Ιρανοί έχουν βγει στους δρόμους μόνοι τους και δεν βλέπω να τους υποστηρίζουμε όπως χρειάζεται στην Ελλάδα. Πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Γίνεται μια επανάσταση αυτήν τη στιγμή στο Ιράν από ανθρώπους που καταπιέζονται και γυναίκες οι οποίες βιάζονται και σφάζονται».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Η βοήθεια έρχεται – Make Iran Great Again», το μήνυμα του Τραμπ στους Ιρανούς διαδηλωτές
Ειδήσεις

«Η βοήθεια έρχεται – Make Iran Great Again», το μήνυμα του Τραμπ στους Ιρανούς διαδηλωτές

Πολεμική Αεροπορία: Τα αποτελέσματα των έκτακτων κρίσεων
Ειδήσεις

Πολεμική Αεροπορία: Τα αποτελέσματα των έκτακτων κρίσεων

Γαλλία - Γήρανση του πληθυσμού: Για πρώτη φορά μετά τον ΒΠΠ οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις
Ειδήσεις

Γαλλία - Γήρανση του πληθυσμού: Για πρώτη φορά μετά τον ΒΠΠ οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις

Επίθεση Καραχάλιου κατά Καρυστιανού: Είναι ψεύτρα και μυθομανής – Έχει δημιουργήσει κατάσταση φρενοκομείου
Πολιτική

Επίθεση Καραχάλιου κατά Καρυστιανού: Είναι ψεύτρα και μυθομανής – Έχει δημιουργήσει κατάσταση φρενοκομείου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία
Πολιτική

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας
Πολιτική

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης
Πολιτική

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:01

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία

Magazino
26/07/2026 - 19:09

Μαγιό: Οι 4 μεγάλες τάσεις της σεζόν που κολακεύουν κάθε σιλουέτα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 18:05

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Γιώργος Ραυτόπουλος
26/07/2026 - 17:20

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:41

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:34

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ