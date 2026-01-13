«Η βοήθεια έρχεται – Make Iran Great Again», το μήνυμα του Τραμπ στους Ιρανούς διαδηλωτές

Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε μήνυμα στήριξης προς τους Ιρανούς διαδηλωτές, διαμηνύοντας ότι «η βοήθεια βρίσκεται στον δρόμο».

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες του Ιράν να μην εγκαταλείψουν τον αγώνα τους και αποκάλυψε πως προχώρησε στην ακύρωση όλων των επαφών με Ιρανούς αξιωματούχους, έως ότου τερματιστεί, όπως είπε, η αδικαιολόγητη αιματοχυσία διαδηλωτών. Κλείνοντας, χρησιμοποίησε μια παραλλαγή του γνωστού του συνθήματος MAGA, λέγοντας χαρακτηριστικά «Make Iran Great Again».

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

«Ιρανοί πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΑΣ!!! Καταγράψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των βασανιστών. Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ οι παράλογες δολοφονίες διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA (Make Iran Great Again)!!!».