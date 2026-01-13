Γαλλία - Γήρανση του πληθυσμού: Για πρώτη φορά μετά τον ΒΠΠ οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις

Η Γαλλία κατέγραψε για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας την Τρίτη. Το 2025 σημειώθηκαν 645.000 γεννήσεις και 651.000 θάνατοι. Η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση των γεννήσεων προβλέπεται να εντείνουν την τάση τα επόμενα χρόνια.

Σε σύγκριση με το 2024, οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 1,5%. Η τάση αυτή αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα 15 χρόνια, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού των baby-boomers , των γεννηθέντων μετά το 1945, το πρώτο κύμα των οποίων έχει πλέον φτάσει τα 80 έτη. Η Στατιστική Υπηρεσία προβλέπει ότι μέχρι το 2040 οι θάνατοι θα φτάσουν τα 800.000 ετησίως.

Παρά τη μείωση των γεννήσεων, ο συνολικός πληθυσμός της Γαλλίας αυξήθηκε κατά 0,25%, κυρίως λόγω της μετανάστευσης. Τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι 176.000 άτομα μετανάστευσαν στη χώρα το 2025, ανεβάζοντας τον πληθυσμό στα 69,1 εκατομμύρια κατοίκους.

Το μέσο προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε το 2025 στα 85,9 έτη για τις γυναίκες και στα 80,3 έτη για τους άντρες. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών είναι περίπου ίσος με τον αριθμό των ατόμων κάτω των 20 ετών. Οι ηλικιωμένοι άνω των 65 αντιπροσωπεύουν το 22,2% του πληθυσμού, ενώ οι νέοι κάτω των 20 το 22,5%.

Ο δείκτης γονιμότητας για το 2025 διαμορφώθηκε στα 1,56 παιδιά ανά γυναίκα, ενώ η μέση ηλικία πρώτης τεκνοποίησης ήταν 31,2 έτη για τις γυναίκες και 34,1 έτη για τους άνδρες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η διαρκής γήρανση του πληθυσμού και η πτώση των γεννήσεων θα έχουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για τη χώρα τις επόμενες δεκαετίες.