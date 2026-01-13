Επίθεση Καραχάλιου κατά Καρυστιανού: Είναι ψεύτρα και μυθομανής – Έχει δημιουργήσει κατάσταση φρενοκομείου

Σε ιδιαίτερα οξείς τόνους απάντησε ο Νίκος Καραχάλιος στη Μαρία Καρυστιανού, μετά και τη δήλωσή της ότι «πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο».

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (13/1), ο κ. Καραχάλιος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της, κάνοντάς λόγο –μεταξύ άλλων– για μυθομανία, συστηματικά ψεύδη και τη δημιουργία ενός κλίματος «φρενοκομείου», ενώ αναφέρθηκε και σε επιρροές τρίτων προσώπων, φτάνοντας στο σημείο να μιλήσει ακόμη και για «σέχτα».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Καραχάλιος αναφέρθηκε αρχικά στην αναφορά της Μαρίας Καρυστιανού περί ψυχιατρικής εξέτασής του, συνδέοντάς τη με ζητήματα κρίσης και πολιτικής στάσης.

«Αν της πήρε 3 μήνες για να διαγνώσει ότι κάτι συμβαίνει με την κρίση μου, τότε θα πω ότι κάτι συμβαίνει με την δική της κρίση και την πολιτική και την ιατρική. Καταλαβαίνω τι περνάει αυτή τη στιγμή, ο πόνος από το θάνατο του παιδιού της, η απομόνωση από τους συγγενείς γιατί δεν της μιλάει ούτε ο άνδρας της, η πτώση η δημοσκοπική».

Μυθομανία και ψέματα

Στη συνέχεια, άφησε αιχμές για την ψυχική της κατάσταση, διαχωρίζοντας –όπως είπε– τη μυθομανία από την ψυχασθένεια.

«Η μυθομανία δεν είναι ψυχασθένεια, είναι διαταραχή. Κάποιος, που λέει συνεχώς ψέματα, είναι μυθομανής. Η Μαρία Καρυστιανού λέει συνεχώς ψέματα και μέχρι σήμερα τη δικαιολογούσαμε».

Όπως υποστήριξε, αναζήτησε τον ορισμό της φράσης «χρειάζεσαι ψυχίατρο» και κατέληξε σε τρία βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία απέδωσε στην ίδια.

«Έψαξα τι σημαίνει, να δω τι σημαίνει χρειάζεσαι ψυχίατρο, άρα είσαι ψυχασθενής και βρήκα τρεις απαντήσεις: Δεν σκέφτεσαι λογικά δεν ακούς κανένα και έχεις χάσει το μέτρο. Η Μαρία τα έχει και τα τρία: δεν ακούει τους συγγενείς που της λένε να παραιτηθεί, έχει χάσει το μέτρο και θέλει να γίνει πρωθυπουργός, ενώ δεν ξέρει στοιχειώδη πράγματα από την πολιτική ούτε και το σύνταγμα και δεν σκέφτεται λογικά».

Να ανακαλέσει ότι θέλω ψυχίατρο

Παράλληλα, ζήτησε από την ίδια να ανακαλέσει, χαρακτηρίζοντας τη δήλωσή της προσωπική επίθεση και επαναλαμβάνοντας ότι ο ίδιος βασίζεται σε τεκμήρια.

«Να ανακαλέσει γιατί έκανε μια προσωπική επίθεση, γιατί εγώ μιλάω με ντοκουμέντα».

Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε στη Μαρία Γρατσία, την οποία κατονόμασε ως κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης.

«Η Γρατσία είναι αρχηγός της σέχτας αυτής».

Απαντώντας στον ισχυρισμό της κυρίας Καρυστιανού ότι συναντήθηκαν μόλις δύο ή τρεις φορές, ο Νίκος Καραχάλιος έδωσε διαφορετική εκδοχή για τη συχνότητα των επαφών τους.

Είχαμε 6-7 συνατντήσεις με την Μαρία - είναι serial liar

«Ήταν 6 ή 7 οι κατ ιδίαν συναντήσεις που είχαμε. Είναι serial liar, έλεγε δεν θα κάνει κόμμα και το έκανε».

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε μηνύματα και συνομιλίες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να τα δημοσιοποιήσει, εφόσον αυτό δεν συνιστά παραβίαση προσωπικών δεδομένων, περιγράφοντας παράλληλα τη σύνθεση και τη λειτουργία της σχετικής ομάδας επικοινωνίας.

«Αν δεν είναι παραβίαση των προσωπικών δεδομένων θα βγάλω στον αέρα τα μηνύματα από το WhatsApp… έκανε εμένα διαχειριστή».

H Γρατσία την ξεσηκώνει

Κλείνοντας, επανήλθε στις αιτιάσεις του περί επιρροών τρίτων προσώπων και του κλίματος που, κατά την άποψή του, έχει διαμορφωθεί.

«Τη γυναίκα αυτή την έχει μαγέψει η Γρατσία, η γερόντισσα, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες και λέει ψέματα για να καλύψει τα λάθη της, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση φρενοκομείου, έχει τρελάνει τους συγγενείς, μας έχει τρελάνει όλους».

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