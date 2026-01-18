ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
O Χατζηδάκης ανοίγει (από τώρα) παράθυρο για ελαφρύνσεις στη ΔΕΘ
Πολιτική
10:44 - 18 Ιαν 2026

O Χατζηδάκης ανοίγει (από τώρα) παράθυρο για ελαφρύνσεις στη ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Παράθυρο για νέες ελαφρύνσεις άνοιξε την Κυριακή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ τόνισε πως η ανάπτυξη και η πάταξη της φοροδιαφυγής αποτελούν «όπλα» για νέα μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών.

Βέβαια, παρέπεμψε (από τώρα) στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο:

«Τον Σεπτέμβριο ο Μητσοτάκης θα πάει στη Θεσσαλονίκη οπότε θα πρέπει να κάνετε υπομονή μέχρι τη ΔΕΘ» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

«Τα περισσότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν κατέτειναν στη μείωση των φόρων, των άμεσων φόρων που ελέγχουμε, τους ελέγχει η εφορία, τους ελέγχει το κράτος, αν και έχουμε μειώσει αρκετούς έμμεσους φόρους» εξήγησε, παραπέμποντας στην πολιτική χωρών όπως η Ισπανία όπου οι μειώσεις έμμεσων φόρων απέτυχαν.

«Εμείς», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, τις μεταρρυθμίσεις και να πούμε στο τέλος της τετραετίας "το είπαμε, το κάναμε". Και επίσης να ξεδιπλώσουμε μια ατζέντα για το άμεσο μέλλον, την Ελλάδα του 2030, να δούμε την Συνταγματική αναθεώρηση από την πλευρά του κόσμου ώστε να είναι εργαλείο επανεκκίνησης του πολιτικού συστήματος και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών. Χρειάζεται ενσυναίσθηση, κατανόηση των προβλημάτων του κόσμου και να μείνουμε μακριά από αλαζονικές προσεγγίσεις. Ο Μητσοτάκης βγήκε το 2019 και κυρίως ξαναβγήκε το 2023 γιατί θεωρήθηκε αποτελεσματικός και εξαγώγιμος σε σχέση με την Ελλάδα στο εξωτερικό. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να προχωρούμε με σοβαρότητα, αποτελεσματικότητα και σεμνότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfriamnad2d5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Νέα κόμματα

Ερωτηθείς για τα νέα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού σχολίασε ότι και τα δύο δεν αφορούν τη ΝΔ, πάντως δεν αφορούν τον χώρο του πραγματισμού. «Εμείς πάθαμε ζημιά από την ιστορία των Τεμπών τι να λέμε τώρα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας; Αλλά το βασικό είναι η μεγάλη πληγή οι άνθρωποι που χάθηκαν...»

«Η κ. Καρυστιανού έχει δικαίωμα όπως κάθε πολίτης να κάνει κόμμα, ούτε θέλω να κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν, και ασφαλώς σε μια μητέρα που έχασε το παιδί της» υπογράμμισε, πρόσθεσε ωστόσο ότι «από τα χαρακτηριστικά του κόμματος για τα οποία διαβάζω έχει ουσιώδεις διαφορές από τη ΝΔ. Φαίνεται να κινείται στον χώρο του λαϊκισμού... Θα έχουν να χάσουν οι κ. Βελόπουλος και η κ. Κωνσταντοπούλου».

Σε ό,τι αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δήλωσε ότι κατέστησε τον ΣΥΡΙΖΑ κόμμα με ημερομηνία λήξης, στο οποίος όποιος λέει για άλλο κόμμα διαγράφεται όποιος λέει για το κόμμα Τσίπρα δεν παθαίνει τίποτες. Σχολίασε ότι το ποσοστό του κ. Τσίπρα όπως καταγράφεται πέφτει, και κινείται σε χαμηλές πτήσεις.

Αγρότες

Όσον αφορά το αγροτικό ζήτημα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναγνώρισε ότι έπρεπε να έχει γίνει ο διάλογος νωρίτερα. «Με τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ, στο τέλος θα μείνει ένα δικαιότερο σύστημα για τους πραγματικούς παραγωγούς. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε το μοντέλο της γεωργίας, να κάνουμε την κρίση ευκαιρία και να μετατρέψουμε το υπουργείο που ασχολείται σε μεγάλο βαθμό από τη δεκαετία του '80 με επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, σε πραγματικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να δούμε καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες και να αντιμετωπίσουμε την απερήμωση της υπαίθρου» σημείωσε.



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Εκβιάζει την Ευρώπη για την «αγορά» της Γροιλανδίας - Ανακοίνωσε δασμούς για τις χώρες που απέστειλαν στρατεύματα
Ειδήσεις

Τραμπ: Εκβιάζει την Ευρώπη για την «αγορά» της Γροιλανδίας - Ανακοίνωσε δασμούς για τις χώρες που απέστειλαν στρατεύματα

ΥΠΑ: Ξεκινούν τη Δευτέρα εργασίες αναβάθμισης υποδομών στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΑ: Ξεκινούν τη Δευτέρα εργασίες αναβάθμισης υποδομών στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Μουντιάλ 2026: «Στη σκιά» της αντι-μεταναστευτικής πολιτικής και του ICE
Magazino

Μουντιάλ 2026: «Στη σκιά» της αντι-μεταναστευτικής πολιτικής και του ICE

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε στέκι παράνομου τζόγου στην Κυψέλη - 2 συλλήψεις και κατάσχεση 21 υπολογιστών
Ειδήσεις

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε στέκι παράνομου τζόγου στην Κυψέλη - 2 συλλήψεις και κατάσχεση 21 υπολογιστών

Γροιλανδία: Νέες θαλάσσιες οδοί, κρυμμένα ορυκτά και ένα μέτωπο αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Ρωσίας
Ειδήσεις

Γροιλανδία: Νέες θαλάσσιες οδοί, κρυμμένα ορυκτά και ένα μέτωπο αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Ρωσίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πυρηνική ενέργεια: Στο Υπουργικό η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής – Ξεκινά η θεσμική προετοιμασία
Πολιτική

Πυρηνική ενέργεια: Στο Υπουργικό η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής – Ξεκινά η θεσμική προετοιμασία

Προεκλογικές εξαγγελίες με… δημοσιονομική σφραγίδα - Κοστολόγηση πριν από την κάλπη
Πολιτική

Προεκλογικές εξαγγελίες με… δημοσιονομική σφραγίδα - Κοστολόγηση πριν από την κάλπη

Γεωπολιτική «φωτιά» στον πληθωρισμό - Οι δύο μεγάλες απειλές
Οικονομία

Γεωπολιτική «φωτιά» στον πληθωρισμό - Οι δύο μεγάλες απειλές

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται
Ανεμοδείκτης

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
31/07/2026 - 12:47

Αποκάλυψη Χρηστίδη για τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Από «έργο-σύμβολο» του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός χρηματοδότησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 12:35

Η Revolut έλαβε έγκριση για την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος - Ποιον έχρισε Γενικό Διευθυντή

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 10,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου το Μάιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:22

«Μάχη» με τις φλόγες σε Βοιωτία, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο - Κάηκε και το φοινικόδασος (videos)

Business Facts
31/07/2026 - 12:20

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στα τροχαία το Μάιο - 42 νεκροί

Οικονομία
31/07/2026 - 12:08

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:00

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Τηλεφώνημα για βόμβα σε Γαλλικό Προξενείο και ΕΒΕΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
31/07/2026 - 11:57

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:47

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 11:31

Ξεκίνησε η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας (Νιάρχος)

Τεχνολογία
31/07/2026 - 11:30

Η Anthropic ομολόγησε ότι τα AI μοντέλα της παραβίασαν τα συστήματα άλλων εταιρειών, χωρίς να το καταλάβει

Πολιτική
31/07/2026 - 11:25

ΠΑΣΟΚ: Τώρα η ΕΛΑΣ υμνεί και την εκπαιδευτική πολιτική Μητσοτάκη

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:24

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία

Πολιτική
31/07/2026 - 11:17

Μαρινάκης: Επί Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμού

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 10:55

Eβδομάδα ρεκόρ, με τον ΓΔ για πρώτη φορά μετά το 2008 πάνω από τις 2570 μονάδες

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 10:49

Motor Oil: Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα δυο αυτοκίνητα υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα

ΜΕΤΑΛΛΑ
31/07/2026 - 10:46

Eldorado Gold: Το έργο των Σκουριών προχωρά σταθερά προς την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 10:37

Στα «πράσινα» και οι ευρωαγορές μετά τα κέρδη στη Wall Street

Πολιτική
31/07/2026 - 10:27

Πιερρακάκης από τη Ρόδο: Η νησιωτικότητα είναι τεράστιο αναπτυξιακό κεφάλαιο για τη χώρα

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 10:18

ΕΣΠ για θερινές εκπτώσεις: Η περιορισμένη αγοραστική δύναμη δοκιμάζει την αγορά

Φορολογία
31/07/2026 - 10:07

Φιλοδωρήματα: Αύξηση του αφορολόγητου ορίου σε 6.000 ευρώ τον χρόνο

Αναλύσεις
31/07/2026 - 10:05

ΧΑ: Ο ΓΔ «έσπασε» κρίσιμες αντιστάσεις και κατέγραψε πολυετές υψηλό

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 09:54

Ασία: Ανάκαμψη κατά 18% για τον Kospi μετά το rebound στη Wall Street

Ειδήσεις
31/07/2026 - 09:31

Πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο - Έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζι

Φορολογία
31/07/2026 - 09:15

Φορολογικές υποχρεώσεις: Λήγει σήμερα η προθεσμία για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 09:07

ΤΙΤΑΝ: Νέα αναβάθμιση προβλέψεων για το 2026 – Το πολυκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
31/07/2026 - 09:00

Το παρατηρητήριο του ΠΑΣΟΚ και το ακτοπλοϊκό εισιτήριο των 100 ευρώ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 08:53

Το σχέδιο των $20 δισ. της FIFA που απειλεί να διαλύσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ