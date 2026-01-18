O Χατζηδάκης ανοίγει (από τώρα) παράθυρο για ελαφρύνσεις στη ΔΕΘ

Παράθυρο για νέες ελαφρύνσεις άνοιξε την Κυριακή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ τόνισε πως η ανάπτυξη και η πάταξη της φοροδιαφυγής αποτελούν «όπλα» για νέα μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών.

Βέβαια, παρέπεμψε (από τώρα) στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο:

«Τον Σεπτέμβριο ο Μητσοτάκης θα πάει στη Θεσσαλονίκη οπότε θα πρέπει να κάνετε υπομονή μέχρι τη ΔΕΘ» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.



«Τα περισσότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν κατέτειναν στη μείωση των φόρων, των άμεσων φόρων που ελέγχουμε, τους ελέγχει η εφορία, τους ελέγχει το κράτος, αν και έχουμε μειώσει αρκετούς έμμεσους φόρους» εξήγησε, παραπέμποντας στην πολιτική χωρών όπως η Ισπανία όπου οι μειώσεις έμμεσων φόρων απέτυχαν.

«Εμείς», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, τις μεταρρυθμίσεις και να πούμε στο τέλος της τετραετίας "το είπαμε, το κάναμε". Και επίσης να ξεδιπλώσουμε μια ατζέντα για το άμεσο μέλλον, την Ελλάδα του 2030, να δούμε την Συνταγματική αναθεώρηση από την πλευρά του κόσμου ώστε να είναι εργαλείο επανεκκίνησης του πολιτικού συστήματος και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών. Χρειάζεται ενσυναίσθηση, κατανόηση των προβλημάτων του κόσμου και να μείνουμε μακριά από αλαζονικές προσεγγίσεις. Ο Μητσοτάκης βγήκε το 2019 και κυρίως ξαναβγήκε το 2023 γιατί θεωρήθηκε αποτελεσματικός και εξαγώγιμος σε σχέση με την Ελλάδα στο εξωτερικό. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να προχωρούμε με σοβαρότητα, αποτελεσματικότητα και σεμνότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

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Νέα κόμματα

Ερωτηθείς για τα νέα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού σχολίασε ότι και τα δύο δεν αφορούν τη ΝΔ, πάντως δεν αφορούν τον χώρο του πραγματισμού. «Εμείς πάθαμε ζημιά από την ιστορία των Τεμπών τι να λέμε τώρα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας; Αλλά το βασικό είναι η μεγάλη πληγή οι άνθρωποι που χάθηκαν...»

«Η κ. Καρυστιανού έχει δικαίωμα όπως κάθε πολίτης να κάνει κόμμα, ούτε θέλω να κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν, και ασφαλώς σε μια μητέρα που έχασε το παιδί της» υπογράμμισε, πρόσθεσε ωστόσο ότι «από τα χαρακτηριστικά του κόμματος για τα οποία διαβάζω έχει ουσιώδεις διαφορές από τη ΝΔ. Φαίνεται να κινείται στον χώρο του λαϊκισμού... Θα έχουν να χάσουν οι κ. Βελόπουλος και η κ. Κωνσταντοπούλου».



Σε ό,τι αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δήλωσε ότι κατέστησε τον ΣΥΡΙΖΑ κόμμα με ημερομηνία λήξης, στο οποίος όποιος λέει για άλλο κόμμα διαγράφεται όποιος λέει για το κόμμα Τσίπρα δεν παθαίνει τίποτες. Σχολίασε ότι το ποσοστό του κ. Τσίπρα όπως καταγράφεται πέφτει, και κινείται σε χαμηλές πτήσεις.

Αγρότες



Όσον αφορά το αγροτικό ζήτημα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναγνώρισε ότι έπρεπε να έχει γίνει ο διάλογος νωρίτερα. «Με τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ, στο τέλος θα μείνει ένα δικαιότερο σύστημα για τους πραγματικούς παραγωγούς. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε το μοντέλο της γεωργίας, να κάνουμε την κρίση ευκαιρία και να μετατρέψουμε το υπουργείο που ασχολείται σε μεγάλο βαθμό από τη δεκαετία του '80 με επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, σε πραγματικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να δούμε καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες και να αντιμετωπίσουμε την απερήμωση της υπαίθρου» σημείωσε.





