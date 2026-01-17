Μουντιάλ 2026: «Στη σκιά» της αντι-μεταναστευτικής πολιτικής και του ICE

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αναστείλει τη χορήγηση μεταναστευτικών θεωρήσεων (immigrant visas) για πολίτες 75 χωρών περιπλέκει σοβαρά την προετοιμασία ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, καθώς ανάμεσα στις 15 χώρες που έχουν ήδη προκριθεί και επηρεάζονται από το μέτρο βρίσκονται μεταξύ άλλων η πέντε φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία, η Κολομβία και το Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το αμερικανικό ΥΠΕΞ, είχε ανακοινώσει ότι:

«Οι ΗΠΑ παγώνουν την επεξεργασία μεταναστευτικών θεωρήσεων για 75 χώρες, των οποίων οι μετανάστες επιβαρύνουν τα κοινωνικά επιδόματα των Αμερικανών σε απαράδεκτα υψηλά ποσοστά». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αναστολή της επεξεργασίας θεωρήσεων θα ξεκινήσει από την ερχόμενη Τετάρτη (21/1) και «θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου οι ΗΠΑ μπορέσουν να διασφαλίσουν ότι οι νέοι μετανάστες δεν θα απομυζούν τον πλούτο του αμερικανικού λαού».

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του Inside Modern Football, θεωρητικά, το μέτρο αφορά μόνο τις μεταναστευτικές θεωρήσεις. Οι προσωρινές θεωρήσεις για τουρισμό ή επαγγελματικούς λόγους θα συνεχίσουν να εκδίδονται.

Ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί ειδική εξαίρεση για τους φιλάθλους που επιθυμούν -και έχουν τη οικονομική δυνατότητα- να ακολουθήσουν τις εθνικές τους ομάδες. Με δεδομένο ότι τα εισιτήρια του Μουντιάλ δεν έχουν ακόμη κατανεμηθεί από τη FIFA, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι αιτήσεις για ταξιδιωτική βίζα θα υποβληθούν εγκαίρως, ώστε να ξεπεραστούν οι μεγάλες καθυστερήσεις πριν από την έναρξη των αγώνων.

Επισημαίνεται ότι οι χώρες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο και επηρεάζονται από την ανωτέρω αναστολή είναι πολλές και είναι οι εξής: Αλγερία, Βραζιλία, Πράσινο Ακρωτήριο, Κολομβία, Αίγυπτος, Γκάνα, Αϊτή, Ιράν, Ακτή Ελεφαντοστού, Ιορδανία, Μαρόκο, Σενεγάλη, Τυνησία, Ουρουγουάη και Ουζμπεκιστάν.

Μουντιάλ «στη σκιά» των ρατσιστικών επιχειρήσεων του ICE

Πέρα από το ζήτημα των μεταναστευτικών θεωρήσεων, επικρατεί ένα ευρύτερα ανησυχητικό κλίμα που κάνει φιλάθλους από όλο τον κόσμο να ξανασκέφτονται το αν αξίζει να ταξιδέψουν για να απολαύσουν μια διοργάνωση που λιγότερο θυμίζει ποδοσφαιρική γιορτή και περισσότερο «μνημόσυνο».

Οι επιχειρήσεις της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολλές αμερικανικές πόλεις, -συμπεριλαμβανομένων και πόλεων που θα φιλοξενήσουν αγώνες-, με τοπικούς αξιωματούχους να καταγγέλλουν φαινόμενα φυλετικού ρατσισμού και παράνομων κρατήσεων ανθρώπων με βάση την εμφάνισή τους, την προφορά τους ή την καταγωγή τους.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι το κλίμα γύρω από τη μετανάστευση στις ΗΠΑ ενδέχεται να ρίξει βαριά σκιά στη διοργάνωση, απειλώντας όχι μόνο την πρόσβαση σε θεωρήσεις, αλλά και το βασικό αίσθημα ασφάλειας για φιλάθλους και οικογένειες που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν.

Όπως επισημαίνει το Inside World Football, «παραδοσιακά, τα Παγκόσμια Κύπελλα βασίζονταν στη συνάντηση ανθρώπων από κάθε γωνιά του πλανήτη σε μια κοινή γιορτή. Δεν αφορούν μόνο τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Αφορούν φιλάθλους από την Αφρική με σημαίες, ultras από τη Νότια Αμερική, ασιατικά γκρουπ που κατασκηνώνουν στις fan zones και -ίσως το πιο σημαντικό- τις διασπορές εντός της διοργανώτριας χώρας, που κάποτε έβλεπαν την Αμερική ως χωνευτήρι πολιτισμών και σήμερα τη βλέπουν ως μια χώρα που πλησιάζει το σημείο βρασμού της».

Όταν ένα μεγάλο μέρος αυτής της παγκόσμιας βάσης φιλάθλων παρακολουθεί ειδήσεις για ανθρώπους που σταματούνται στον δρόμο, κρατούνται για ώρες χωρίς σαφή αιτία, παγιδεύονται σε επιθετικές επιχειρήσεις μετανάστευσης ή ακόμη και σκοτώνονται, αυτό δεν μειώνει απλώς τον ενθουσιασμό, αλλά αλλάζει ριζικά τις αποφάσεις για ταξίδια.

Να σημειωθεί εδώ ότι οι αμερικανικές τουριστικές αρχές ήδη καταγράφουν πτώση στον αριθμό των ταξιδιωτών. Το Παγκόσμιο Κύπελλο υποτίθεται ότι θα έδινε ώθηση, όμως με τις τιμές να είναι δυσθεώρητες και με το φόβο ότι κάποιος μπορεί να βρεθεί άθελά του μπλεγμένος σε ελέγχους της μεταναστευτικής αστυνομίας, οι λόγοι για να μείνει κανείς στο σπίτι πληθαίνουν.

Χρέωση εισιτηρίων ακόμα και στο Fifa Fan Festival

Το υψηλό κόστος όμως της ζωντανής παρακολούθησης των αγώνων δεν εξαντλείται απ' ότι φαίνεται στις δυσθεώρητες τιμές των εισιτηρίων. Σύμφωνα με το Front Office Sports, η Fifa είναι έτοιμη να «σπάσει μια παράδοση» χρόνων.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, επεξεργάζεται την χρέωση εισιτηρίου -περί τα 10 με 12,50 δολάρια- για να μπει κανείς στο επίσημο FIFA Fan Festival και να παρακολουθήσει τους αγώνες σε μεγάλη οθόνη. Πρόκειται για μια υπηρεσία που έως τώρα ήταν παραδοσιακά δωρεάν σε όλες τις προηγούμενες διοργανώσεις. Σύμφωνα με το World Soccer Talk, η Fifa τεκμηριώνει αυτή την απόφαση στη βάση της «παροχής ασφάλειας και ποιοτικής εμπειρίας» στους φιλάθλους.

Στην περίπτωση της Νέας Υόρκης, φαίνεται ότι το «μέτρο» αυτό θα εφαρμοστεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Inquirer, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν η συγκεκριμένη πολιτική θα έχει καθολική εφαρμογή για το σύνολο των πόλεων που θα φιλοξενήσουν αγώνες.

Κλείνοντας, όσον αφορά τη ζήτηση των εισιτηρίων, η FIFA ανακοίνωσε χθες (17/1) ότι στο πρώτο παράθυρο αιτήσεων καταγράφηκαν περισσότερα από 500 εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια. Πρόκειται για ιλιγγιώδες νούμερο, αν αναλογιστεί κανείς το συνολικό πληθυσμό της γης.