Τραμπ: Εκβιάζει την Ευρώπη για την «αγορά» της Γροιλανδίας - Ανακοίνωσε δασμούς για τις χώρες που απέστειλαν στρατεύματα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν δασμούς σε χώρες που έχουν στείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε το Σάββατο (17/1) ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνοντας με δραματικό τρόπο την προσπάθειά του να αποκτήσει την δανική επικράτεια, παρά τις διαβεβαιώσεις από τη Γροιλανδία και τη Δανία ότι το νησί του Αρκτικού Κύκλου δεν πωλείται.

«Μετά από αιώνες, είναι καιρός η Δανία να την επιστρέψει - Η Παγκόσμια Ειρήνη βρίσκεται σε κίνδυνο!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στις πρόσφατες αποστολές στρατευμάτων από ευρωπαϊκές χώρες, λέγοντας:

«Η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία έχουν ταξιδέψει στη Γροιλανδία για άγνωστους σκοπούς», αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές χώρες που τις τελευταίες ημέρες ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατεύματα στο νησί ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Δανία, μετά από εβδομάδες κατά τις οποίες ο Τραμπ και κορυφαίοι συνεργάτες του επανέφεραν τις απαιτήσεις τους να αποκτήσουν την επικράτεια. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκφράσει έντονη αντίθεση στις προσπάθειες του Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Αποκαλώντας την κατάσταση «δυνητικά επικίνδυνη», ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμό 10% στις εισαγωγές όλων των αγαθών από αυτές τις χώρες προς τις ΗΠΑ, αρχής γενομένης από την 1η Φεβρουαρίου, με αύξηση στο 25% από την 1η Ιουνίου. Πρόσθεσε ότι ο δασμός θα αφαιρεθεί μόνο μετά την επίτευξη συμφωνίας για την «Ολική και Πλήρη αγορά της Γροιλανδίας».

«Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την Ασφάλεια, την Προστασία και την Επιβίωση του Πλανήτη μας. Οι χώρες αυτές, που παίζουν αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, δημιουργούν ένα ρίσκο δεν είναι ανεκτό ή βιώσιμο», δήλωσε ο Τραμπ, υιοθετώντας ουσιαστικά μια στρατιωτική απειλή κατά ορισμένων από τους πιο στενούς και παλαιότερους συμμάχους της Ουάσινγκτον.