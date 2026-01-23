Εκδήλωση μνήμης προς τιμήν του Σήφη Βαλυράκη - Παρόντες Σαμαράς και Παπανδρέου

Με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον πραγματοποιείται στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ η τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και αγωνιστή της αντιδικτατορικής πάλης, Σήφη Βαλυράκη.

Η εκδήλωση αποκτά ξεχωριστή σημασία λόγω των υψηλών παρουσιών. Στο βήμα απευθύνουν χαιρετισμό οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Γιώργος Παπανδρέου, ενώ τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Έλλη Στάη.

Στην αίθουσα παραβρίσκεται πλήθος πολιτικών και στελεχών, κυρίως από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο νυν πρόεδρος του Κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Χρήστος Παπουτσής, ο Νίκος Σηφουνάκης, η Λούκα Κατσέλη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, καθώς και δημοσιογράφοι και φίλοι της οικογένειας του τιμώμενου.

Στο βήμα ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Σήφη Βαλυράκη, λέγοντας:

«Με τον Σήφη ήμασταν φίλοι, αν και πολιτευτήκαμε σε μια εποχή πολιτικού πάθους και έντονων συγκρούσεων. Στην εποχή των πράσινων και γαλάζιων καφενείων, όταν οι αντίπαλοι σχεδόν δεν μιλούσαν μεταξύ τους, όμως πάντα συμφωνούσαμε σε αυτά που μας ένωναν: την ειλικρινή αγάπη και ανησυχία για την πατρίδα. Ο Σήφης ήταν ένας άδολος πατριώτης, τέκνο άφθαρτο της Κρήτης, που αγωνίστηκε αγνά και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην Ελλάδα».

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέχισε περιγράφοντας τον τρόπο που γνωρίστηκαν: «Η μοίρα το έφερε να γνωριστούμε μέσω κοινών φίλων από την εποχή της δικτατορίας, μέσω του θείου μου, Παύλου Ζάννα, αγωνιστή και διανοούμενου. Εκείνος στη Δημοκρατική Άμυνα, ο Σήφης στο ΠΑΚ – φυλακισμένοι και οι δύο».

Στη συνέχεια, ο κ. Σαμαράς τόνισε: «Όπως γνωριστήκαμε με αγωνίες για την πατρίδα, έτσι και αποχαιρετιστήκαμε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα ότι η τελευταία συνομιλία του Σήφη πριν δολοφονηθεί ήταν μαζί μου. Μου είχε στείλει λίγες μέρες πριν μια μελέτη για τα εθνικά θέματα, ενώ εγώ είχα γράψει ένα άρθρο στην Καθημερινή για τα ίδια ζητήματα. Μιλήσαμε, ήταν κεφάτος, και δώσαμε υπόσχεση να ξαναβρεθούμε… Πού να ήξερα…».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η φιλία τους ήταν και οικογενειακή: «Όπως ήμουν φίλος εγώ με τον Σήφη, ήταν και είναι οι γυναίκες μας – η Μίνα και η Γεωργία. Τις ευχαριστούμε ειλικρινά για την ολόκαρδη σχέση ζωής που μοιραστήκαμε, σε ευτυχισμένες στιγμές αλλά και μέσα στην απίστευτη απώλεια».