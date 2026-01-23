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Amazon: Νέος κύκλος απολύσεων για 30.000 εργαζόμενους
Ειδήσεις
20:11 - 23 Ιαν 2026

Amazon: Νέος κύκλος απολύσεων για 30.000 εργαζόμενους

Reporter.gr Newsroom
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Η Amazon (AMZN.O) σχεδιάζει έναν δεύτερο γύρο απολύσεων την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου της να μειώσει κατά περίπου 30.000 τις θέσεις υπαλλήλων γραφείου. 

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, τον περασμένο Οκτώβριο, η εταιρεία μείωσε περίπου 14.000 θέσεις εργασίας λευκού κολάρου, δηλαδή περίπου το μισό από τον στόχο των 30.000. Αυτή τη φορά, ο συνολικός αριθμός των απολύσεων αναμένεται να είναι περίπου ο ίδιος με τον περσινό και η διαδικασία θα μπορούσε να ξεκινήσει από την ερχόμενη Τρίτη (23/1), σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν τα σχέδια της Amazon.

Οι θέσεις που επηρεάζονται ανήκουν στις μονάδες Amazon Web Services, λιανικής, Prime Video και ανθρώπινου δυναμικού (γνωστή ως People Experience and Technology), ενώ το πλήρες εύρος των περικοπών παραμένει ασαφές.

Προηγούμενες απολύσεις και σύνδεση με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)

Η διαδικτυακή εταιρεία με έδρα το Σιάτλ είχε συνδέσει τον περσινό γύρο απολύσεων με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, αναφέροντας σε εσωτερική επιστολή ότι:
«Αυτή η γενιά της AI είναι η πιο μεταμορφωτική τεχνολογία που έχουμε δει από τότε που εμφανίστηκε το Διαδίκτυο, και επιτρέπει στις εταιρείες να καινοτομούν πολύ πιο γρήγορα από ποτέ».

Ωστόσο, ο CEO της Amazon, Άντι Τζάσι, προχώρησε σε αναδίπλωση αργότερα στους αναλυτές κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου ότι η περικοπή «δεν ήταν πραγματικά οικονομικά καθορισμένη και ούτε καν οφειλόταν στην AI». Αντίθετα, εξήγησε ότι «είναι θέμα κουλτούρας», καθώς η εταιρεία διαθέτει υπερβολική γραφειοκρατία.
«Καταλήγεις με περισσότερους ανθρώπους από ό,τι είχες πριν και με περισσότερα επίπεδα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τζάσι είχε δηλώσει νωρίτερα το 2025 ότι αναμένει η εταιρική δύναμη της Amazon να μειωθεί σταδιακά λόγω των αποδοτικοτήτων που προσφέρει η χρήση της AI.

Επισημαίνεται ότι επιχειρήσεις του κλάδου χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο την AI για τη συγγραφή κώδικα λογισμικού και την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών, προκειμένου να μειώσουν τα κόστη και την εξάρτηση από ανθρώπινο δυναμικό. Η Amazon παρουσίασε τα τελευταία της μοντέλα AI κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της AWS για το cloud computing τον Δεκέμβριο.

Ο συνολικός αριθμός των 30.000 απολύσεων αντιπροσωπεύει ένα μικρό ποσοστό από τους 1,58 εκατομμύρια υπαλλήλους της Amazon, αλλά σχεδόν το 10% του εταιρικού δυναμικού. Η πλειονότητα των εργαζομένων της Amazon απασχολείται σε κέντρα εκπλήρωσης παραγγελιών και αποθήκες.

Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη απόλυση στην τριάντα ετών ιστορία της Amazon. Το 2022 η εταιρεία είχε μειώσει περίπου 27.000 θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι που επηρεάστηκαν τον Οκτώβριο είχαν ενημερωθεί ότι θα παραμείνουν στο μισθολόγιο για 90 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για θέσεις εντός της εταιρείας ή να αναζητήσουν άλλη εργασία. Αυτή η περίοδος λήγει την ερχόμενη Δευτέρα (26/1).

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