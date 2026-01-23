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IDEAL HOLDINGS: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή €0,15 ανά μετοχή
Ανακοινώσεις
19:52 - 23 Ιαν 2026

IDEAL HOLDINGS: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή €0,15 ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Η IDEAL HOLDINGS A.E. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 12 Ιανουαρίου 2026, η οποία προβλέπει επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η IDEAL HOLDINGS A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Ιανουαρίου 2026, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (€8.400.588,15), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,15 ανά μετοχή, ήτοι η ονομαστική τιμή της μετοχής θα μειωθεί από €1,70 σε €1,55 και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες έξι χιλιάδες εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€86.806.077,55) και διαιρείται σε πενήντα έξι εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (56.003.921) κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,55 η κάθε μία.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 23.01.2026 ενημερώθηκε για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας και την επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,15 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με την τελική ονομαστική αξία €1,55 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,15 ανά μετοχή την 29.01.2026 (ημερομηνία αποκοπής). Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 30.01.2026. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 04.02.2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως ακολούθως:

  • Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.
  • Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο ΣΑΤ, υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από την Τράπεζα Πειραιώς μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

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