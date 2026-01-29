Επιστροφή Αυγενάκη στα αγροτικά μέσω νεοσύστατου φορέα – Έντονες αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού αγροτικού φορέα, ο οποίος έχει τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και έδρα του τη Γεωπονική Σχολή Μεσαράς, ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης· μία είδηση που από το πρωί της Πέμπτης (29/1), οπότε και ανακοινώθηκε, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην αντιπολίτευση.

Η ανακοίνωση του ίδιου του Λευτέρη Αυεγνάκη για την τοποθέτησή του στον νεοσύστατο αυτόν φορέα προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το όνομα του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης εμπλέκεται στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε αιτηθεί το περασμένο καλοκαίρι την ποινική διερεύνησή του.

ΠΑΣΟΚ: Το είδαμε κι αυτό…

«Το είδαμε κι αυτό», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη στη σχετική της ανακοίνωση, και συνεχίζει:

«Πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, που με εντολή Μητσοτάκη αμνηστεύτηκε από τη διερεύνηση των ποινικών του ευθυνών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει fast track διαδικασίες για την τοποθέτηση του πρώην Υπουργού στη συγκεκριμένη θέση, ενώ σχολιάζει ότι η Γεωπονική Σχολή Μεσαράς «χωρίς την υποτυπώδη διαβούλευση των μετόχων», μετατράπηκε σε «εκτελεστικό όργανο εξυπηρέτησης κομματικών επιδιώξεων».

«Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της Νέας Δημοκρατίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΥΡΙΖΑ: Όταν η αδιαφάνεια και οι στρεβλώσεις μετατρέπονται σε «διαβατήριο» για νέες θέσεις

«Με ιδιαίτερη "χαρά" και "ικανοποίηση" πληροφορηθήκαμε ότι ο κ. Αυγενάκης, ο πολιτικός που "διαχειρίστηκε" το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έγινε συνώνυμο του ΟΠΕΚΕΠΕ των λαθών, των αποκλεισμών, των προστίμων, της αδιαφάνειας και βέβαια των "Φραπέδων" και των "Χασάπηδων", αναλαμβάνει Πρόεδρος του νέου Αναπτυξιακού Φορέα, με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς», σχολιάζει σαρκαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ στη δική του ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Προφανώς, στην εκδοχή του Επιτελικού Κράτους Μητσοτάκη περί αξιοκρατίας, η "επιτυχής" θητεία ενός Υπουργού στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που καταγράφεται ενδελεχώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά προσόν».

«Όταν η αδιαφάνεια, οι ανακολουθίες και οι στρεβλώσεις μετατρέπονται σε "διαβατήριο" για νέες θέσεις, η γαλάζια πολιτική ηγεσία αποδεικνύει ότι η μόνη προϋπόθεση για πρόοδο και επιβράβευση, στις μέρες μας, είναι η απόλυτη υπακοή και η τυφλή ανεκτικότητα στο πολιτικό ρετουσάρισμα της πραγματικότητας», σημειώνει ακόμη η Κουμουνδούρου και προσθέτει:

«Και φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την "παράπλευρη εμπειρία" του νέου Προέδρου: τη δημόσια καταγεγραμμένη βία στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, που, όπως φαίνεται, στη νέα εποχή του Μεταρρυθμιστή Μητσοτάκη, δεν αποτελεί εμπόδιο για καμία ανάθεση. Το μήνυμα είναι σαφές, προς όλους τους Έλληνες πολίτες: αν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, αξιοποιώντας το νόμο της "ισχύος", επιβραβεύεσαι...

Στην Κρήτη, οι περήφανοι και τίμιοι, αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ξέρουν καλά τι σημαίνει να χτίζεις αξίες, να παλεύεις για το μέλλον και να σέβεσαι τη γη και το κοπάδι σου. Παρόλα αυτά, η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, ένα ιστορικό ίδρυμα γνώσης και εκπαίδευσης, γίνεται το ιδανικό "σκηνικό" για την επόμενη πολιτική φιέστα: ένας χώρος που θα "αναβαθμίσει" την αγροτική ανάπτυξη, χωρίς να αγγίζει στην πραγματικότητα κανένα από τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων και ταυτόχρονα θα "αγιογραφεί" έναν, επιεικώς, αποτυχημένο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Είναι πασιφανές, πλέον, ότι στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, η αγροτική ανάπτυξη δεν χτίζεται με γνώση, διαφάνεια και σεβασμό προς τον πολίτη. Χτίζεται με τοποθετήσεις, επικοινωνιακές φιέστες και ανακύκλωση προσώπων, με παρελθόν που αξίζει να ξεχαστεί. Αν αυτή είναι η "αριστεία" που επαγγέλλεται η Νέα Δημοκρατία, τότε η Μεσαρά ας κρατήσει τα δικά της πρότυπα: γνώση, αξιοπρέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο, τη γη και το ζωικό κεφάλαιο. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς σόου, στην δυστοπική εποχή Μητσοτάκη», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι είναι ο νέος αναπτυξιακός φορέας για τον πρωτογενή τομέα

Ο νέος φορέας συγκροτείται στο πλαίσιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των μελών του ΔΣ, πρόεδρος του θα είναι ο Λευτέρης Αυγενάκης, αντιπρόεδρος ο Μιχάλης Κοκολάκης και γραμματέας ο καθ. Νεκτάριος Βιδάκης.

Ο ίδιος ο κ. Αυγενάκης στη δήλωση που πραγματοποίησε μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ευχαρίστησε θερμά τον νυν υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

«Αναλαμβάνω με τιμή και αίσθημα ευθύνης την Προεδρία του νέου Φορέα. Είναι ένα στοίχημα που ξεκίνησε με σχέδιο, συνεχίστηκε με συνεργασίες και τώρα περνά στη φάση της υλοποίησης. Η Σχολή ξαναζωντανεύει. Και μαζί της ξαναγεννιέται η ελπίδα για έναν σύγχρονο, καινοτόμο και ισχυρό πρωτογενή τομέα στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο νέος φορέας θα έχει ως κύριες αρμοδιότητες (α) την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση, (β) την έρευνα σε τοπικό επίπεδο και (γ) τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στον ν. Ηρακλείου.

Μεταξύ των ειδικών του στόχων θα είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Μεσαράς, η ανάπτυξη πολυδύναμου Κέντρου Εκπαίδευσης – Έρευνας – Καινοτομίας, η δημιουργία πρότυπου αγροκτήματος και εργαστηρίων, η προώθηση τοπικών ποικιλιών και ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων και η ενίσχυση της εκπαίδευσης παραγωγών και γεωργικών συμβούλων. Ακόμη, προβλέπεται η συμμετοχή του σε δράση της νέας ΚΑΠ, η συνεργασία του με ΑΕΙ και ερευνητικά-επιστημονικά ιδρύματα και η διοργάνωση θερινών σχολείων και μεταπτυχιακών κύκλων.

Η επιστροφή του κ. Αυγενάκη στα αγροτικά έτυχε της θερμής υποδοχής του δήμαρχου Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος αναφέρθηκε στο «όραμα» του πρώην Υπουργού για τη Γεωργική Σχολή.

«Οταν ο Λευτέρης Αυγενάκης με ενημέρωσε για αυτό το όραμα, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι ο Δήμος Ηρακλείου οφείλει να είναι συμμέτοχος. Η ενδοχώρα μας έχει βαθιά αγροτική ταυτότητα και η στήριξη της Σχολής είναι ευθύνη μας. Σήμερα χτίζουμε το μέλλον της», δήλωσε ο κ. Καλοκαιρινός.