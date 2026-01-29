ΣΥΡΙΖΑ: «Σοκ» από την τοποθέτηση Αυγενάκη στην προεδρία γεωργικού αναπτυξιακού φορέα

Στην Εξεταστική Επιτροπή, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας επεσήμανε την τοποθέτηση του Λευτέρη Αυγενάκη στη θέση του προέδρου του νέου αναπτυξιακού φορέα, ο οποίος λειτουργεί ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση είχε απαλλάξει πριν από λίγους μήνες τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης από τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Έχουμε πάθει σοκ…» σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Μπάρκας, τονίζοντας πως το καλοκαίρι του 2025 η ΝΔ απέρριψε τα αιτήματα συγκρότησης Προανακριτικής Επιτροπής της αντιπολίτευσης κατά των κ.κ. Αυγενάκη και Βορίδη για τα κακουργήματα -με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή- της συνέργειας σε απιστία και ηθικής αυτουργίας σε απιστία.

«Αν αυτό είναι κράτος... Λυπάμαι πάρα πολύ για τη Γεωργική Σχολή Μεσσαράς» είπε επικριτικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας την άποψη του μάρτυρα, Στέφανου Τζουμάκα, ο οποίος συμφώνησε με την κριτική του μέλους της Επιτροπής και έκανε λόγο για «μηχανισμό ευνοιοκρατίας».

Αυγενάκης: Αναλαμβάνω με τιμή και ευθύνη τη θέση του Προέδρου

Ο Λευτέρης Αυγενάκης με ανάρτηση του είχε κάνει γνωστή την τοποθέτηση του στην προεδρία του αναφερόμενος σε συνέχιση της κοινής προσπάθειας που αφετηρία είχε την περίοδο που βρισκόταν στο τιμόνι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και εξήγησε πως πρόκειται για «φορέα που φιλοδοξεί να αποτελέσει πιλότο για την αγροτική εκπαίδευση, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα και τη Μεσόγειο», ενώ μεταξύ άλλων ευχαριστεί και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εμπιστοσύνη που του έδειξε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του αναφέρει: «Η Γεωργική Σχολή Μεσαράς επιστρέφει. Όχι απλώς ως μνήμη, αλλά ως ζωντανή δύναμη για το αύριο.

Σήμερα, με ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και πίστη στο όραμα που υπηρετούμε, υπογράψαμε την ίδρυση του νέου Αναπτυξιακού Φορέα, με έδρα τη Σχολή - έναν φορέα που φιλοδοξεί να αποτελέσει πιλότο για την αγροτική εκπαίδευση, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα και τη Μεσόγειο.

Αναλαμβάνω με τιμή και ευθύνη τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια κοινή προσπάθεια που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, όταν βρισκόμουν στο τιμόνι του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και λίγοι πίστευαν ότι μπορεί να αναστηθεί αυτός ο ιστορικός τόπος.

Για εμάς, δεν ήταν χαμένος – ήταν ευκαιρία. Και σήμερα, είναι πραγματικότητα.

Η Σχολή μετατρέπεται σε κόμβο γνώσης, καινοτομίας και εξωστρέφειας, συνδέοντας την επιστήμη με την πράξη, τους παραγωγούς με τα πανεπιστήμια, το τοπικό με το παγκόσμιο.

Ο νέος Φορέας δημιουργήθηκε χάρη στη συνεργασία ενός ισχυρού δικτύου εταίρων:

ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - ELGO Dimitra, η Περιφέρεια Κρήτης / Region of Crete, οι Δήμοι Ηρακλείου, Φαιστού και Γόρτυνας, το Επιμελητήριο Ηρακλείου - Heraklion Chamber και η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε.. Μαζί, μοιραζόμαστε κοινό στόχο: να δώσουμε νέα πνοή στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης.

Το επόμενο διάστημα, προχωράμε γρήγορα και οργανωμένα στην κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας και στην υλοποίηση των πρώτων δράσεων. Ταυτόχρονα, θα συνεδριάσει για πρώτη φορά και το Επιστημονικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν κορυφαία ιδρύματα της χώρας: το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΛΜΕΠΑ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και το ΜΑΙΧ.

Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη και τις προσωπικές μου ευχαριστίες σε όλους όσοι στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια αυτή: στον Καθηγητή Σπυρίδωνα Μάμαλη, Πρόεδρο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και τους δύο αντιπρόεδρους Νεκτάριο Βιδάκη και Παναγιώτη Χατζηνικολάου, στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, στον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, στον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, στον Δήμαρχο Φαιστού Γρηγόρη Νικολιδάκη, στον Δήμαρχο Γόρτυνας Μιχάλη Κοκολάκη, στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ευάγγελο Καρκανάκη, στον Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Ε. και Δήμαρχο Αρχάνων - Αστερουσίων Μανόλη Κοκοσάλη και τον Γενικό Διευθυντή της, Γιώργο Μαυρογιαννάκη, καθώς και σε όλους τους εργαζόμενους.

Ευχαριστώ θερμά και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Κώστας Τσιάρας, που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε το όραμα της αναβάθμισης της Σχολής και στήριξε την πιλοτική εφαρμογή του νέου αυτού αναπτυξιακού μοντέλου - πρώτα στην Κρήτη και σύντομα στη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο.

Η Γεωργική Σχολή Μεσαράς δεν είναι πια απλώς ένα κεφάλαιο του παρελθόντος. Είναι η πλατφόρμα του μέλλοντος για την αγροτική εκπαίδευση, την έρευνα, τη μεταποίηση και τη βιώσιμη παραγωγή.

Προχωράμε με σχέδιο, με πίστη και πολλή δουλειά. Για την Κρήτη. Για την Ελλάδα που παράγει».