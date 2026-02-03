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Πηγές ΠΑΣΟΚ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός της ΝΔ και πλυντήριο ευθυνών
Πολιτική
19:23 - 03 Φεβ 2026

Πηγές ΠΑΣΟΚ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός της ΝΔ και πλυντήριο ευθυνών

Reporter.gr Newsroom
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"Οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα, καθώς η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επέβαλε το κλείσιμο των εργασιών της, ολοκληρώνοντας την οργανωμένη από το Μέγαρο Μαξίμου μεθόδευση της συγκάλυψης" αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις οποίες, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης "επανειλημμένα έθεσε το ζήτημα της ανάγκης κλήτευσης κρίσιμων μαρτύρων, οι οποίο σκόπιμα παραλήφθηκαν.

Μάλιστα, με την διαρκή πίεση που ασκούσε "έσυρε" την πλειοψηφία και την εξανάγκασε να καλέσει κάποιους από αυτούς. Καταγγείλαμε την αυθαίρετη και απονομιμοποιημένη απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να διακόψει τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αποφασίζοντας το κλείσιμό της και προκαλέσαμε ονομαστική ψηφοφορία με αίτημα τη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής και την κλήτευση περαιτέρω μαρτύρων, το οποίο αίτημα η κυβερνητική πλειοψηφία απομονωμένη και απονομιμοποιημένη καταψήφισε".

Κατά τις πηγές του ΠΑΣΟΚ "Η εξεταστική επιτροπή ήταν εξ αρχής ένας επικοινωνιακός αντιπερισπασμός της ΝΔ και πλυντήριο ευθυνών των πρωταγωνιστών της υπόθεσης, μετά την πρωτοφανή καταστρατήγηση του Συντάγματος τον περασμένο Ιούλιο προκειμένου να εμποδιστεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών κ. Βορίδη και κ. Αυγενάκη, με βάση την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας".

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές "Το ΠΑΣΟΚ, με θεσμική ευθύνη έδωσε καθημερινά τη μάχη στην επιτροπή για την ανάδειξη των πραγματικών υπευθύνων γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει οδηγήσει σε κατάρρευση τον πρωτογενή τομέα της χώρας κατά την εξαετία διακυβέρνησης της ΝΔ. Το αφήγημα της πλειοψηφίας περί διαχρονικών παθογενειών και η απόπειρα συμψηφισμού ευθυνών κατέρρευσαν με κρότο, μέσα και από τις καταθέσεις μαρτύρων που προέρχονται από τη ΝΔ. Με αποκλειστική ευθύνη της ΝΔ οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του κ. Βορίδη έχουν παραγραφεί, ενώ επίκεται και η παραγραφή των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του κ. Αυγενάκη".

Προσθέτουν επίσης ότι "Ο Πρωθυπουργός προσχηματικά χθες ανακοίνωσε πως επιθυμεί την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, την ίδια στιγμή που κατά την διάρκεια της θητείας του το εργαλειοποιεί και το χρησιμοποιεί προκειμένου να αμνηστευτούν οι πρώην Υπουργοί του τόσο ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και ο κ. Καραμανλής για την σύμβαση 717 για τα Τέμπη".

Τονίζουν, δε, ότι "Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αποκάλυψη των υπευθύνων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και για την ενίσχυση της διαφάνειας στον πρωτογενή τομέα, προς όφελος των πραγματικών παραγωγών. Όλοι όσοι παρακολούθησαν, έστω και για λίγα λεπτά, τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν πλέον εδραιωμένη πεποίθηση, πρώτον για την οργάνωση και τη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης με υπόγειες διαδρομές που έφταναν μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου η οποία αφαίμαξε τις αγροτικές επιδοτήσεις στερώντας τις από τους έντιμους παραγωγούς της πατρίδας μας, καθώς και για την οργανωμένη, από το Μέγαρο Μαξίμου, μεθόδευση της συγκάλυψης των πρωταγωνιστών του σκανδάλου" καταλήγουν οι πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.-

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