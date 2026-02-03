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ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκλήρωση Εξεταστικής – Έως τις 24 Φεβρουαρίου τα πορίσματα των κομμάτων
Πολιτική
14:59 - 03 Φεβ 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκλήρωση Εξεταστικής – Έως τις 24 Φεβρουαρίου τα πορίσματα των κομμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αποφάσισε σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, κατά πλειοψηφία, ότι τα κόμματα πρέπει να υποβάλουν τα πορίσματά τους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου. Τα πορίσματα αυτά θα συζητηθούν στην Επιτροπή δύο ημέρες αργότερα, στις 26 Φεβρουαρίου, και στη συνέχεια θα παραδοθούν στον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος θα ορίσει την ημερομηνία συζήτησής τους σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας.  

Ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης, σημείωσε: «Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέντε μήνες, 76 μάρτυρες – οι 55 της περιόδου διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας – 50 συνεδριάσεις και 350 ώρες συνεδριάσεων απέδειξαν:

  • Τη σωστή απόφαση της Νέας Δημοκρατίας για την σύσταση Εξεταστικής και όχι Προανακριτικής Επιτροπής, καθώς από τις καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων όπως ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς, κ. Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.
  • Τα διαχρονικά και διακομματικά προβλήματα στον Οργανισμό.
  • Τις τεράστιες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ για την υλοποίηση της τεχνικής λύσης.
  • Την ύπαρξη “πράσινων ακρίδων” όπως οι κουμπάροι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στην Κρήτη».

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις προς όφελος των ανθρώπων του μόχθου του πρωτογενούς τομέα, έτσι ώστε οι επιδοτήσεις να φτάνουν μόνο στους έντιμους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους», προσέθεσε.

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση αντέδρασε έντονα, κατακρίνοντας τον τρόπο λειτουργίας της Εξεταστικής και επιρρίπτοντας ευθύνες στην πλειοψηφία. Ζήτησε, δε, εκ νέου την εξέταση κι άλλων μαρτύρων.

«Η Εξεταστική έγινε για επικοινωνιακό αποπροσανατολισμό και για διάχυση των ευθυνών. Ο τρόπος με τον οποίο η πλειοψηφία διαχειρίστηκε την Επιτροπή είναι ένας τρόπος που υπηρετεί και την εξυπηρετεί τον, εκπορευόμενο από του Μαξίμου, σκοπό της συγκάλυψης. Αποκλείστηκαν κρίσιμοι μάρτυρες και εξετάστηκαν υπουργοί του προηγουμένου αιώνα. Απαράδεκτος τρόπος λειτουργίας της επιτροπής που απεδείκνυε την, οργανωμένη και μεθοδευμένη από το Μέγαρο Μάξιμου, συγκάλυψη», δήλωσε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

«Σήμερα κλείνει η πόρτα για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να επέλθει κάθαρση. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού προκύπτει αβίαστα ότι είχε γνώση. Τα ήξερε. Και αυτό δείχνει πρόθεση συγκάλυψης. Αυτό το σκάνδαλο λοιπόν συνεχίζεται. Το σκάνδαλο είναι ένα και αδιαίρετο και φέρνει μια και μόνη υπογραφή. Αυτή της κυβέρνησης Μητσοτάκη», τόνισε, από τη μεριά του, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της εξεταστικής λέγοντας πως «επιβεβαιώνεται ακόμη μια φορά ότι ήταν πολιτική απόφαση της ΝΔ να μην συγκροτηθεί προανακριτική και αυτό φάνηκε και από την λειτουργία της εξεταστικής».

«Σκοπός να συγκαλυφθεί το σκάνδαλο και να υπάρχει μια διάχυση στον χρόνο. Να εμφανιστεί μόνο το δέντρο και όχι το δάσος. Εμείς θέλουμε να συνεχιστεί η λειτουργία της εξεταστικής. Να κληθούν και νέοι μάρτυρες και ο Μητσοτάκης και να γίνουν κατ’ αντιπαράστασή εξετάσεις μαρτύρων», σημείωσε ακόμη.

Για επιτροπή που δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της έκαναν λόγο ο Χουσεϊν Ζεϊμπέκ από τη Νέα Αριστερά και ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Παράλληλα, να συνεχίσει τις εργασίες της η Εξεταστική ζήτησαν και οι Κων/νος Μπούμπας (Ελλ. Λύση) και Γιώργος Ρούντας (Νίκη).

Το ίδιο αίτημα διατύπωσε και η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας: «Δεν συμπράττουμε και δεν νομιμοποιούμε την επιχείρηση συγκάλυψης όταν μαθαίνουμε ότι έρχεται νέα δικογραφία με 50 βουλευτές μέσα. Θέλετε μόνο μπάζωμα και συσκότιση, στοιχείων και ευθυνών. Η επιτροπή δεν πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες της».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/02/2026 - 15:48
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