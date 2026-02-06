ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Noval Property: Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ – Τα ονόματα
Επιχειρήσεις
18:12 - 06 Φεβ 2026

Noval Property: Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ – Τα ονόματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, συμφώνως με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παράγρ. 2 περίπτωση (ε) της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 04.02.2026, ομοφώνως αποφάσισε:

(α) τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα υπόλοιπα, υφιστάμενα, οκτώ (8) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την εκλογή νέου μέλους, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Χριστόφορου Στράτου του Ιάσωνα, συμφώνως με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και όπως επιτρέπεται κατ΄ άρθρον 7 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως αναφέρεται κατωτέρω.

(β) την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, ως ακολούθως:

1) Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2) Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλέους, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικό Μέλος.

3) Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος.

4) Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5) Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.

Ο εκ νέου ορισμός του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κου Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, ως Ανώτατου Ανεξάρτητου Μέλους (“Senior Independent Director”), κατά την έννοια της σχετικής Ειδικής Πρακτικής των παρ. 2.2.21 και 2.2.22 του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) με τις προβλεπόμενες στις προαναφερθείσες διατάξεις του ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αρμοδιότητες, αποφασίστηκε ομοφώνως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό έλαβε υπόψη του τη μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ως άνω ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την υψηλή επιστημονική κατάρτισή του και τη διδακτική εμπειρία του στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και τις διοικητικές ικανότητές του εκ της συμμετοχής του, ως μέλους, σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και εκ της έως τώρα θητείας του, ως μέλους και Προέδρου, σε επιτροπές εισηγμένων εταιρειών.

Η θητεία των μελών του εκλεγέντος, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Οκτωβρίου 2025, Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως την 15.10.2026, και παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ’ του ν. 4548/2018, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης – «Έπιασε» υψηλό εξαμήνου
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης – «Έπιασε» υψηλό εξαμήνου

Ταραχώδης συνεδρίαση στο ΧΑ - Διασώθηκαν τα εβδομαδιαία κέρδη
Σχόλια Αγοράς

Ταραχώδης συνεδρίαση στο ΧΑ - Διασώθηκαν τα εβδομαδιαία κέρδη

Κικίλιας για τραγωδία στη Χίο: Δεν προκύπτει προσπάθεια για pushback
Πολιτική

Κικίλιας για τραγωδία στη Χίο: Δεν προκύπτει προσπάθεια για pushback

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Noval Property: Από 26 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος €0,07 ανά μετοχή
Ανακοινώσεις

Noval Property: Από 26 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος €0,07 ανά μετοχή

Noval Property: Ισχυρή ανάπτυξη με ώθηση από νέα projects και υψηλή πληρότητα
Επιχειρήσεις

Noval Property: Ισχυρή ανάπτυξη με ώθηση από νέα projects και υψηλή πληρότητα

Yalco: Στο επίκεντρο αυξήσεις κεφαλαίου και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
Επιχειρήσεις

Yalco: Στο επίκεντρο αυξήσεις κεφαλαίου και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων

Στο ΔΣ της Elikonos Capital η Κατερίνα Θ. Αρβανίτη
Επιχειρήσεις

Στο ΔΣ της Elikonos Capital η Κατερίνα Θ. Αρβανίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/05/2026 - 00:18

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ