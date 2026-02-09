Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη: Στο επίκεντρο Κυπριακό και επίσκεψη στην Άγκυρα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα (9/2) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο του σταθερού διαύλου συνεννόησης και συντονισμού ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία για κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο Έλληνας πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Κύπριο Πρόεδρο για την επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα, καθώς και για τη συνάντηση που προγραμματίζεται με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η ενημέρωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πάγιας πρακτικής στενής συνεργασίας των δύο κυβερνήσεων σε ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, σε μια περίοδο κατά την οποία καταβάλλονται προσπάθειες για την επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών εντός του πλαισίου που ορίζουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επιβεβαιώθηκε εκ νέου ο διαρκής και στενός συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου, τόσο σε διπλωματικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, με κοινή γραμμή αναφοράς τη στήριξη μιας συνολικής, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου παραμένει σταθερός και συνεχής, με κοινό στόχο την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.