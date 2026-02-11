Φάμελλος: Εορτασμός Τσικνοπέμπτης με τις τιμές να έχουν φτάσει στα ύψη
23:20 - 11 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζει το ζήτημα της ακρίβειας με αφορμή την Τσικνοπέμπτη σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Όπως αναφέρει σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σωκράτης Φάμελλος: «Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει είδος πολυτελείας.

Οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη.

Σε σχέση με το 2019, οι τιμές σε πολλά είδη κρέατος έχουν διπλασιαστεί.

Αλλά ακόμα και σε σχέση με πέρυσι, οι τιμές έχουν αυξηθεί 30%.

Εμείς εδώ στη Βουλή έχουμε φέρει σχέδιο νόμου για έλεγχο της αγοράς και καταπολέμηση της αισχροκέρδειας.

Αλλά και για την αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα για τουλάχιστον έξι μήνες.

Έχω καταθέσει και Επίκαιρη Ερώτηση στον κ. Μητσοτάκη να έρθει εδώ στη Βουλή να απαντήσει γιατί δεν παίρνει μέτρα κατά της ακρίβειας.

Απ’ ότι φαίνεται φοβάται να έρθει να απαντήσει.

Όμως ας είμαστε και λίγο αισιόδοξοι.

Είναι στο χέρι μας αυτή η Τσικνοπέμπτη να είναι η τελευταία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Και όταν θα φύγουν αυτοί, όλη η Ελλάδα θα έχει ένα λόγο παραπάνω να γιορτάσει.

Καλή Τσικνοπέμπτη!».

