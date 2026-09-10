Η Apple παρουσίασε δύο νέα αναδιπλούμενα iPhone, νέο CEO και νέες (υψηλότερες) τιμές

Η Apple εγκαινίασε την Τετάρτη μία από τις σημαντικότερες παρουσιάσεις των τελευταίων ετών. Αποκάλυψε το νέο αναδιπλούμενο iPhone, τον νέο της διευθύνοντα σύμβουλο, αλλά και υψηλότερες τιμές. Ελπίζει ότι οι καταναλωτές θα επικεντρωθούν στα δύο πρώτα.

Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone διατίθεται με αρχική τιμή τα 1.999 δολάρια. Πρόκειται για μια συσκευή που θυμίζει σε μεγάλο βαθμό tablet, το νέο iPhone Duo χωράει άνετα σε μια τσέπη και επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα. Διατίθεται σε δύο χρώματα: λευκό και σκούρο γκρι.

Εξίσου σημαντικός ήταν, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal και ο άνθρωπος που το παρουσίασε. Ο John Ternus ανέλαβε τη θέση του CEO της Apple την περασμένη εβδομάδα, και έγινε ο τρίτος διευθύνων σύμβουλος της Apple από το 1997, όταν επέστρεψε ο Steve Jobs. Οι προσδοκίες είναι υψηλές ότι ο επί χρόνια επικεφαλής του τμήματος μηχανικής hardware μπορεί να πυροδοτήσει ένα νέο κύμα καινοτομίας, ενώ το αναδιπλούμενο iPhone αποτελεί τη σημαντικότερη νέα συσκευή της Apple εδώ και μία δεκαετία.

Ο Ternus χαμογελούσε πλατιά καθώς ανέβαινε στη σκηνή των κεντρικών γραφείων της Apple για να ξεκινήσει την εκδήλωση.

«Έχουμε φανταστεί πάρα πολλά πράγματα», είπε στα εκατοντάδες μέλη των μέσων ενημέρωσης που είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα. «Πιστεύουμε ότι θα σας αρέσει αυτό που πρόκειται να δείτε». Ο Tim Cook και τα υπόλοιπα μέλη της διοικητικής ομάδας της Apple κάθονταν στην πρώτη σειρά καθώς μιλούσε.

Τα κακά νέα για τους καταναλωτές ήταν ότι η Apple αύξησε τις τιμές των iPhone, αν και όχι τόσο όσο είχαν προβλέψει ορισμένοι αναλυτές. Το κόστος των chips μνήμης και αποθήκευσης που βρίσκονται στο εσωτερικό των smartphones έχει πενταπλασιαστεί από το περασμένο φθινόπωρο, ωθώντας την Apple να αυξήσει τις τιμές σε ολόκληρη τη γκάμα των συσκευών της, προκειμένου να προστατεύσει τα περιθώρια κέρδους της.

Αν η επιπλέον επιβάρυνση επιμεριστεί στη διάρκεια ενός συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας ή ενός νέου προγράμματος δόσεων, οι καταναλωτές ίσως αποφασίσουν να κάνουν την υπέρβαση για τις τελευταίες συσκευές. Ή μπορεί να προτιμήσουν να περιμένουν λίγο, μετά τις εντυπωσιακές πωλήσεις της περσινής σειράς iPhone 17.

Τα αναδιπλούμενα και τα μοντέλα iPhone Pro ήταν οι πρωταγωνιστές, όμως η Apple παρουσίασε και άλλες συσκευές, μεταξύ των οποίων νέα μοντέλα Apple Watch, καθώς και ανανεωμένα AirPods.

{https://www.youtube.com/watch?v=39BalPDuTo0}

Το βασικό χαρακτηριστικό του αναδιπλούμενου iPhone Duo είναι η μεγαλύτερη εσωτερική οθόνη, η οποία επιτρέπει στους χρήστες iPhone να έχουν δύο εφαρμογές ανοιχτές ταυτόχρονα. Θα μπορούν, για παράδειγμα, να παρακολουθούν ένα βίντεο ενώ στέλνουν μηνύματα ή να βλέπουν τα εισερχόμενα email στην αριστερή πλευρά και ένα παράθυρο μηνυμάτων στη δεξιά.

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η «τσάκιση» — το σημείο όπου διπλώνει η εσωτερική οθόνη — η οποία όταν η συσκευή είναι ανοιχτή είναι ουσιαστικά αόρατη. Αυτό διαφέρει από τις αντίστοιχες συσκευές Android, όπου η τσάκιση είναι συχνά εμφανής και υποβαθμίζει την εμπειρία του χρήστη.

Ένα εμφανές μειονέκτημα είναι το βάρος της συσκευής. Παρότι είναι λεπτό όταν ξεδιπλώνεται, τα δύο τμήματα του Duo και η στιβαρή κατασκευή του το κάνουν αισθητά πιο ογκώδες από άλλα μοντέλα iPhone.

Για τα νέα μοντέλα Pro, η Apple έδωσε έμφαση στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν απευθείας στη συσκευή και υποστηρίζονται από το αναβαθμισμένο chip A20 Pro, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, λειτουργεί ταχύτερα και αποβάλλει τη θερμότητα πιο αποτελεσματικά. Παρουσίασε επίσης ένα νέο σύστημα μεταβλητού διαφράγματος για την κάμερα των μοντέλων, το οποίο ανοίγει και κλείνει αυτόματα ανάλογα με την ποσότητα φωτός στη σκηνή, όπως ακριβώς διαστέλλεται και συστέλλεται η ανθρώπινη κόρη του ματιού σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η Apple ανακοίνωσε ότι η τιμή των iPhone 18 Pro και Pro Max θα αυξηθεί κατά 100 δολάρια, στα 1.199 και 1.299 δολάρια αντίστοιχα, σε σύγκριση με το περσινό 17 Pro. Η αύξηση αυτή δεν είναι τόσο μεγάλη όσο φοβούνταν ορισμένοι και υποδηλώνει ότι η Apple ενδέχεται να αποδεχθεί μικρότερο περιθώριο κέρδους για τις συγκεκριμένες συσκευές.

Οι ημερομηνίες για προπαραγγελίες

Τα μοντέλα Pro και Pro Max θα είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία στις 12 Σεπτεμβρίου και το Duo στις 16 Οκτωβρίου. Τα Pro και Pro Max θα κυκλοφορήσουν στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ το Duo δεν θα είναι διαθέσιμο μέχρι τις 23 Οκτωβρίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δύο συσκευές απουσίαζαν από την παρουσίαση: το βασικό μοντέλο iPhone, καθώς και η δεύτερη γενιά του iPhone Air, τα οποία αναμένεται να παρουσιαστούν την επόμενη χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες που θέλουν το πιο πρόσφατο μοντέλο iPhone θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα για τα μοντέλα Pro ή για το Duo — μια ενδεχομένως έξυπνη στρατηγική της Apple για να ωθήσει τους καταναλωτές προς ακριβότερα μοντέλα.

Τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα δεν είναι κάτι καινούργιο. Η Samsung κυκλοφόρησε το πρώτο της Galaxy Fold το 2019. Ορισμένες εταιρείες διαθέτουν μάλιστα και τρίπτυχα τηλέφωνα, τα οποία έχουν όχι έναν αλλά δύο μεντεσέδες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κατηγορία έχει μείνει στάσιμη, καθώς οι αποστολές αναδιπλούμενων συσκευών μειώθηκαν κατά 15% το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με την IDC.

Η είσοδος της Apple στην αγορά αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην κατηγορία, σύμφωνα με την IDC, η οποία εκτιμά ότι η Apple θα αποσπάσει το 44% των εσόδων από όλες τις πωλήσεις αναδιπλούμενων συσκευών το 2026, παρότι θα έχει λανσάρει το προϊόν όταν θα απομένουν λίγο περισσότεροι από τρεις μήνες για το τέλος της χρονιάς.

Ως νέος CEO, ο Ternus ήταν ο πρωταγωνιστής της φετινής παρουσίασης. Στην περσινή εκδήλωση, την ώρα που ένα πλήθος από reviewers τεχνολογίας όρμησε στα stands με τα iPhone 17 και περικύκλωσε τον Cook, ο Ternus στεκόταν στο πλάι, συζητώντας ήσυχα με άλλους ανώτατους διευθυντές της Apple και περνώντας σχεδόν απαρατήρητος.

Ο Ternus είναι επικεφαλής του τμήματος μηχανικής hardware της Apple από το 2021 και ηγήθηκε της ομάδας που δημιούργησε το αναδιπλούμενο iPhone. Η ίδια ομάδα ενσωμάτωσε επίσης τα ιδιαίτερα αξιολογημένα chips της Apple στους υπολογιστές Mac — ένα από τα λιγότερο προβεβλημένα, αλλά ταυτόχρονα πιο σημαντικά επιτεύγματα της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Apple προγραμμάτισε τη μετάβασή του στην ηγεσία με τέτοιο τρόπο ώστε, στην πρώτη παρουσίαση προϊόντος υπό τη δική του ηγεσία, ο Ternus να παρουσιάσει τη μεγαλύτερη αναβάθμιση στο σημαντικότερο προϊόν της εταιρείας. Μία από τις βασικές επικρίσεις για την εποχή του Cook στην Apple ήταν ότι η εταιρεία δεν κυκλοφόρησε περισσότερα καινοτόμα προϊόντα. Παρόλο που το αναδιπλούμενο iPhone αναπτύχθηκε επί των ημερών του, η Apple θέλει να περάσει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι στην εταιρεία έχει πλέον ξεκινήσει μια νέα εποχή καινοτομίας.