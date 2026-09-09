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Πετρέλαιο: Οι τιμές ξεπέρασαν τα $100 - Φουντώνουν οι ανησυχίες για τα $120
Εμπορεύματα
10:40 - 09 Σεπ 2026

Πετρέλαιο: Οι τιμές ξεπέρασαν τα $100 - Φουντώνουν οι ανησυχίες για τα $120

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι το πρωί της Τετάρτης, καθώς η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό της Μέσης Ανατολής.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσαν άνοδο άνω του 2%, αγγίζοντας τα 100,01 δολάρια το βαρέλι περίπου στις 3:20 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (ET). Η τιμή είχε βρεθεί για τελευταία φορά σε αυτό το επίπεδο τον Ιούλιο.

Τα futures του αμερικανικού δείκτη αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση τον Νοέμβριο αυξήθηκαν κατά 1,75%, στα 94,66 δολάρια το βαρέλι.

Ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε την Τρίτη πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, σε αντίποινα για απόπειρες επιθέσεων εναντίον ενός αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατάφερε να αποφύγει επιτυχώς την ιρανική επίθεση και κανένα μέλος του αμερικανικού προσωπικού δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Centcom.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία βρίσκεται πλέον στον έβδομο μήνα, αυξάνει τον κίνδυνο οι τιμές του πετρελαίου να εκτοξευθούν πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι, καθώς εντείνονται οι επιθέσεις εναντίον πλοίων, σύμφωνα με τον Daan Struyven, επικεφαλής από κοινού της έρευνας για τις παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων στη Goldman Sachs.

«Είναι σίγουρα ένα πιθανό ενδεχόμενο», δήλωσε ο Struyven στο “Squawk Box Asia” του CNBC, όταν ρωτήθηκε αν η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει τα 120 δολάρια το βαρέλι.

Το βασικό σενάριο της Goldman Sachs εξακολουθεί να προβλέπει ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο θα ανακάμψουν σταδιακά, καθώς οι παραγωγοί προσαρμόζονται στις διαταραχές, μεταξύ άλλων μέσω εναλλακτικών θαλάσσιων διαδρομών και, τελικά, μέσω πρόσθετης δυναμικότητας αγωγών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσφατη κλιμάκωση έχει αυξήσει τις πιθανότητες ενός πιο ανοδικού σεναρίου, στο οποίο οι εξαγωγές δεν θα καταφέρουν να ανακάμψουν τους επόμενους μήνες.

«Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν πράγματι ότι αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα αυτού του εναλλακτικού ανοδικού σεναρίου, στο οποίο οι εξαγωγές ουσιαστικά παραμένουν στάσιμες τους επόμενους μήνες και το Brent ξεπερνά τα 120 δολάρια, καθώς βλέπουμε εντατικοποίηση και διεύρυνση των επιθέσεων εναντίον πλοίων», δήλωσε ο Struyven.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είχαν διακοπεί για περίπου έναν μήνα, καθώς η Ουάσινγκτον είχε στραφεί στην άσκηση οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη, για να επαναλάβει τελικά τις επιθέσεις προς το τέλος του περασμένου μήνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 11:07
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