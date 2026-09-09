Φυσικό αέριο: Υψηλό 4ετίας με +4,1% – Στα $100 το πετρέλαιο

Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε σήμερα, Τετάρτη, τα 78,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας άνοδο 4,1%. Πρόκειται για την τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση κατά την οποία οι τιμές ενισχύονται, ενώ πλέον διαμορφώνονται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022.

Η νέα άνοδος αποδίδεται στις συνεχιζόμενες πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες εντείνουν τις ανησυχίες για πιθανές νέες διαταραχές στις ενεργειακές προμήθειες. Ανατιμήσεις παρατηρούνται και στο πετρέλαιο που έφτασε στα 100 δολάρια για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι την Τρίτη κατέστρεψε πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα στην περιοχή κοντά στο νησί Χαργκ, κίνηση που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήρθε ως απάντηση στις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, απάντησε με αντίποινα, πλήττοντας αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία.

Την ίδια ώρα, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν μαχητές των Χούθι στην Υεμένη πραγματοποίησαν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον ενεργειακών υποδομών στη νότια Σαουδική Αραβία.

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις ενισχύουν τις ανησυχίες για τις προοπτικές αποκατάστασης της ομαλής εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς οι συνεχιζόμενες εντάσεις καθιστούν ολοένα δυσκολότερη την επαναφορά των θαλάσσιων μεταφορών στην κανονικότητα.

Πίεση στις ευρωπαϊκές προμήθειες

Οι παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές έχουν οδηγήσει το Κατάρ στην απόφαση να αναστείλει τις αποστολές, ενώ παράλληλα έχει παρατείνει την ισχύ της ρήτρας ανωτέρας βίας (force majeure) για φορτία που προορίζονται τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ασία, έως το φθινόπωρο.

Την ίδια στιγμή, οι περιορισμένες παραδόσεις LNG έχουν επιβραδύνει τον ρυθμό με τον οποίο ενισχύονται τα αποθέματα φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Ως αποτέλεσμα, τα επίπεδα των αποθεμάτων εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τον εποχικό μέσο όρο.

Η εικόνα αυτή καθιστά την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου ολοένα πιο ευάλωτη ενόψει της χειμερινής περιόδου θέρμανσης. Εφόσον οι διαταραχές στις προμήθειες παραταθούν, αυξάνεται ο κίνδυνος να ασκηθούν νέες ανοδικές πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου.