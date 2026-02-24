Πόρισμα ΠΑΣΟΚ: Προανακριτική για Βορίδη και Αυγενάκη μετά τις σοβαρές ενδείξεις απιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
19:41 - 24 Φεβ 2026

Πόρισμα ΠΑΣΟΚ: Προανακριτική για Βορίδη και Αυγενάκη μετά τις σοβαρές ενδείξεις απιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Το ΠΑΣΟΚ ζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πολυσέλιδο πόρισμα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των δύο πρώην υπουργών.

Σχετικά με τον Μάκη Βορίδη, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «από τα στοιχεία της δικογραφίας, τις ένορκες καταθέσεις, τις αναφορές προηγούμενων προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ και από έγγραφα που αφορούν κρίσιμες διοικητικές αποφάσεις, προκύπτουν ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα την πιθανή συνδρομή του πρώην υπουργού στις πράξεις απιστίας που διαπράχθηκαν από τη διοίκηση και τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όσον αφορά τον Λευτέρη Αυγενάκη, το κόμμα υπογραμμίζει ότι «από τη δικογραφία, τις ένορκες καταθέσεις και τις υπηρεσιακές αναφορές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ευάγγελου Σημανδράκου, καθώς και από απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και άλλα έγγραφα, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα τη συμμετοχή του πρώην υπουργού, τόσο υπό μορφή συνδρομής όσο και, κατά περίπτωση, ηθικής αυτουργίας».

Στην πορισματική του θέση, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «σοβαρές ενδείξεις τέλεσης από τους πρώην υπουργούς της πράξης της συνέργειας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ζημία που υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ».

Ιδιαίτερα για τον Λευτέρη Αυγενάκη, το κόμμα σημειώνει ότι «σε σχέση με τις πιέσεις που φέρεται να ασκήθηκαν για αποδεσμεύσεις ύποπτων ΑΦΜ και καταβολές σε πρόσωπα που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, προκύπτουν επιπρόσθετες ενδείξεις τέλεσης της πράξης της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, τετελεσμένης ή σε απόπειρα, με ζημία που υπερβαίνει το ίδιο όριο».

Με βάση τα παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ ζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, τονίζοντας ότι «καθίσταται επιβεβλημένη η διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος, για τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην μελών της κυβέρνησης, με δυνατότητα επέκτασης της έρευνας σε νέα στοιχεία που ενδέχεται να προκύψουν για άλλα πολιτικά πρόσωπα ή αξιόποινες πράξεις».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2026 - 20:26
