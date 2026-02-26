Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπερψηφίστηκε το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας

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Υπερψηφίστηκε σήμερα, Πέμπτη (26/2), το πόρισμα της Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο θα συμπεριλάβει και τις θέσεις της μειοψηφίας πριν διαβιβαστεί στον Πρόεδρο της Βουλή των Ελλήνων.

Στο κείμενο επισημαίνεται ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ταυτόχρονα, αποδίδονται ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ για το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργούσε ο Οργανισμός.

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«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα, με στόχο οι ενισχύσεις να κατευθύνονται αποκλειστικά στους έντιμους και πραγματικούς δικαιούχους» τονίζεται.

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