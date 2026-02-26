ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπερψηφίστηκε το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας
Πολιτική
16:11 - 26 Φεβ 2026

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπερψηφίστηκε το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υπερψηφίστηκε σήμερα, Πέμπτη (26/2), το πόρισμα της Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο θα συμπεριλάβει και τις θέσεις της μειοψηφίας πριν διαβιβαστεί στον Πρόεδρο της Βουλή των Ελλήνων.  

Στο κείμενο επισημαίνεται ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ταυτόχρονα, αποδίδονται ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ για το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργούσε ο Οργανισμός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgowek4nvc61?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα, με στόχο οι ενισχύσεις να κατευθύνονται αποκλειστικά στους έντιμους και πραγματικούς δικαιούχους» τονίζεται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgowvu73uaz5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς: Έχουμε μία αναξιόπιστη κυβέρνηση που διακινεί fake news
Πολιτική

Τσουκαλάς: Έχουμε μία αναξιόπιστη κυβέρνηση που διακινεί fake news

«Σήμα» αυτοδυναμίας από Μαρινάκη: «Οι πρωθυπουργοί προκύπτουν από την κάλπη και όχι από παρασκηνιακές διεργασίες»
Πολιτική

«Σήμα» αυτοδυναμίας από Μαρινάκη: «Οι πρωθυπουργοί προκύπτουν από την κάλπη και όχι από παρασκηνιακές διεργασίες»

Χατζηβασιλείου για υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια συγγνώμη από όσους μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων θα ήταν χρήσιμη
Πολιτική

Χατζηβασιλείου για υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια συγγνώμη από όσους μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων θα ήταν χρήσιμη

ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο για απάτη άνω των €2,5 εκατ.
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο για απάτη άνω των €2,5 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
03/06/2026 - 18:06

Ο Παναγιώτης Ρέτσος στο Allwyn Game Time: Το νέο ξεκίνημα της Εθνικής και οι πιο δύσκολοι αντίπαλοί του

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/06/2026 - 17:59

Στο «ραντάρ» της έξυπνης βιομηχανίας η Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:58

Μόσχα: Επιβεβαιώνει την παρουσία Σρέντερ - Ο πιθανός διπλωματικός του ρόλος στις σχέσεις Ρωσίας–ΕΕ

Ναυτιλία
03/06/2026 - 17:56

Ποσειδώνια 2026: Τα δεδομένα για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των ναυτικών

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 17:50

Deutsche Bank: Αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στο β’ τρίμηνο – Πιέσεις στη μετοχή

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:44

Ασπρόπυργος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά - Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Πολιτική
03/06/2026 - 17:42

Πιερρακάκης: Σημαντική η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια

Σχόλια Αγοράς
03/06/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Διόρθωση ενόψει της καταβολής μερισμάτων των τραπεζών

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:35

Τραγωδία στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό: Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε εκπαιδευτική πτήση

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:31

Ζελένσκι: Έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με Πούτιν – Προειδοποιεί για κλιμάκωση των επιθέσεων

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
03/06/2026 - 17:20

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται συσκευασία με έτοιμη σαλάτα Μπάρμπα Στάθης - Τι εντοπίστηκε

Πολιτική
03/06/2026 - 17:19

Φαραντούρης: Ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση για την έκθεση του ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:13

Δικαστικές κρίσεις διαδοχής σε Άρειο Πάγο και ΣτΕ – Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών

Περιβάλλον
03/06/2026 - 17:04

D-Marin: Ανακοινώνει την πρόοδο του πλάνου βιωσιμότητας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2026

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:03

Ινδία: Εξετάζονται φοροελαφρύνσεις για προσέλκυση ξένων επενδυτών στην αγορά ομολόγων

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 17:02

HelleniQ Energy: Αναδιάρθρωση του ΔΣ μετά από δύο παραιτήσεις

Αυτοδιοίκηση
03/06/2026 - 16:54

Το Job Center του Δήμου Αθηναίων φέρνει τη συμπερίληψη στην εργασία

Εργασιακά
03/06/2026 - 16:53

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας

Πολιτική
03/06/2026 - 16:48

Ανδρουλάκης από Ποσειδώνια: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 16:44

Wall Street: Αρνητικό άνοιγμα με φόντο την ανησυχία για τον πληθωρισμό

Πολιτική
03/06/2026 - 16:26

Χατζηδάκης: Οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν νοοτροπία «πρωταθλητή»

Πολιτική
03/06/2026 - 16:24

Μητσοτάκης: Τέλος στην ευρωπαϊκή επιτήρηση – Η Ελλάδα γυρίζει οριστικά σελίδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:24

ΗΠΑ: Σε υψηλό 16 μηνών οι προσλήψεις τον Μάιο με 122.000 νέες θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:18

Τέμπη: Στις 9 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης - Στο επίκεντρο η παράσταση του δημοσίου

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 16:11

Goldman Sachs: Η Alphabet «σηκώνει» $80 δισ. και οδηγεί τη Wall Street σε «αχαρτογράφητα νερά»

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:07

Στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Ταγαρά: Ο φορτισμένος επικήδειος του πρωθυπουργού

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 15:55

Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έχει λάθος δεδομένα - Να δοθεί περισσότερος χώρος στις εθνικές κυβερνήσεις

Πολιτική
03/06/2026 - 15:52

Τσουκαλάς: Έχουμε μία αναξιόπιστη κυβέρνηση που διακινεί fake news

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/06/2026 - 15:50

«Πράσινη» ρήτρα διαφυγής από την Κομισιόν: Χώρος έως 0,6% του ΑΕΠ για ενεργειακές επενδύσεις

Ειδήσεις
03/06/2026 - 15:25

Ανακατατάξεις στο Arctic LNG 2: Η NordLine αποκτά το μερίδιο της TotalEnergies με έγκριση Πούτιν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ