Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπερψηφίστηκε το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας

Στο κείμενο επισημαίνεται ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ταυτόχρονα, αποδίδονται ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ για το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργούσε ο Οργανισμός.
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«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα, με στόχο οι ενισχύσεις να κατευθύνονται αποκλειστικά στους έντιμους και πραγματικούς δικαιούχους» τονίζεται.
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