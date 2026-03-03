Χρηστίδης: Στηρίζουμε το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας - Κύπρου

Την ανάγκη ενιαίας εθνικής στρατηγικής, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, αλλά και ενεργού ρόλου της χώρας μας, υπογράμμισε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής την Τρίτη (3,3).

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, «τα ζητήματα είναι εξαιρετικά σοβαρά και όσο ο χρόνος περνάει, τόσο πιο δύσκολη θα είναι η κατάσταση για όλους», επισημαίνοντας ότι η παρατεταμένη αστάθεια δημιουργεί σύνθετες προκλήσεις για την ευρύτερη περιοχή.

Τόνισε, δε, ότι η Ελλάδα οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στην Κύπρο, υποστηρίζοντας πως «η στρατηγική, την οποία ακολούθησε ο Ανδρέας Παπανδρέου μαζί με τον Γεράσιμο Αρσένη, τότε, του Ενιαίου Αμυντικού δόγματος, είναι το αυτονόητο, το οποίο πρέπει να ενεργοποιήσουμε και τώρα. Εμείς σε αυτή τη μεριά της ιστορίας στεκόμαστε».

Επισήμανε, παράλληλα, την ανάγκη διαρκούς ετοιμότητας, σημειώνοντας πως «οφείλουμε να έχουμε τα αντανακλαστικά μας πολύ ψηλά και να είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε ενδεχόμενο».

Αναφορικά με τον ρόλο της Ευρώπης, σχολίασε πως κινείται με αργούς ρυθμούς απέναντι στις εξελίξεις και πως θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι παρούσα στις εξελίξεις ως μία ενιαία κοινότητα, η οποία μπορεί να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Φυσικά πρέπει να παίξει ρόλο ειρηνευτικό», πρόσθεσε.

Εξέφρασε, τέλος, την ευχή «να μπορέσουν όσοι Έλληνες είναι εγκλωβισμένοι στις πληγείσες περιοχές, να βρεθούν σύντομα σε ασφαλείς περιοχές και να επιστρέψουν γρήγορα στην πατρίδα».

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